Aaj Ka Vrishchik Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, कुटुंब, वाणी, संचित पूंजी, निवेश व पैतृक संपत्ति स्थान) में संचरण करेंगे. इसके पश्चात मध्य रात्रि 03:11 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

द्वितीय भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत और स्थिर बनी रहेगी. परिवार में आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे हर कोई आपकी बात से सहमत नजर आएगा, वहीं ग्रहों के शुभ संयोग व्यापारिक निवेश और रुके हुए विदेशी कार्यों में बड़ी सफलता दिलाएंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर धनु राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में रहेंगे और मध्य रात्रि 03:11 बजे के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (New Investment, Foreign Tasks & Business Travel)

नई फर्म रजिस्ट्रेशन और बड़े निवेश के लिए शुभ दिन: अगर आप व्यापार के क्षेत्र में कुछ नया करने की योजना बना रहे हैं जैसे नई फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना या व्यवसाय में बड़ा निवेश (Heavy Investment) करना तो आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ और फलदायी साबित होगा.

विदेश से जुड़े अटके कामों में मिलेगी सफलता: जो व्यापारी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट या विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, उनके लंबे समय से फंसे हुए कार्यों में आज गति आएगी और सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

आलस्य त्यागें, व्यापारिक यात्रा दिलाएगी लाभ: आज कार्यक्षेत्र में कुछ जरूरी कामों को टालने की प्रवृत्ति आप पर हावी हो सकती है, जिससे बचना होगा. वहीं, व्यापार के सिलसिले में की गई कोई भी यात्रा आपके लिए बेहद फायदेमंद और सफलतादायक रहेगी.

करियर और नौकरी (Target Achievement, Weekend Focus & Workplace Caution)

मीडिया और मार्केटिंग वालों को मिलेगा इंसेंटिव व सम्मान: मार्केटिंग, मीडिया या कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के लिए आज अपने सेल्स टारगेट को पूरा करना काफी आसान रहेगा. इस बेहतरीन प्रदर्शन के चलते सीनियर्स से विशेष शाबाशी और इंसेंटिव मिलने की पूरी उम्मीद है.

वीकेंड पर समय प्रबंधन पर दें ध्यान: एंप्लॉयड पर्सन को आज वीकेंड के माहौल में ढीला पड़ने के बजाय अपने सभी पेंडिंग कार्यों को समय पर पूरा करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा.

कार्यस्थल पर बाहरी आकर्षण से बचें: शूल योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर आप किसी व्यक्ति के केवल बाहरी व्यक्तित्व (Personality) से आकर्षित हो सकते हैं. किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले उनके स्वभाव और विचारों को गहराई से जानने की कोशिश करें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Support, Marital Harmony & Old Injury Caution)

परिवार का मिलेगा पूरा समर्थन और सामंजस्य: द्वितीय भाव के चंद्रमा की शुभता से आज घर-परिवार में आपकी बातों को पूरा महत्व और समर्थन मिलेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा और आपका पारिवारिक व वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा.

खिलाड़ियों को पुरानी चोट को लेकर रहना होगा सतर्क: स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. किसी पुरानी चोट के दोबारा उभरने की आशंका है, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर या निराश महसूस कर सकते हैं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: मौसम और शारीरिक थकान का ध्यान रखें. विशेषकर खिलाड़ियों को भारी अभ्यास (Heavy Workout) से बचना चाहिए और शरीर को पर्याप्त आराम देना चाहिए.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 3

शनिवार विशेष अचूक उपाय

आज शनिवार और द्वितीय भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा आर्थिक स्थिरता व शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. हनुमान जी को चोला या सिंदूर अर्पित कर गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें.

इसके साथ ही सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. आज किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, सरसों का तेल, उड़द की दाल या जूते-चप्पल का दान करें. इस उपाय से धन-संपत्ति में वृद्धि होगी, पुराने रोग या चोट से राहत मिलेगी और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.