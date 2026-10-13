Vrishchik Rashifal: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा पूजा) रात्रि 11:28 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और प्रीति योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा शाम 07:12 तक तुला राशि में (आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव खर्च, लेन-देन की सतर्कता, टैक्स व कागजात, मानसिक तनाव, प्रेम में विवाद व एकांत स्थान) में संचरण करेंगे और इसके बाद आपकी ही राशि वृश्चिक (प्रथम भाव) में प्रवेश करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको अपने बजट और खर्चों को लेकर छोटी-छोटी बातों पर भी बारीकी से ध्यान देना होगा; अनियोजित व्यय और असावधानी से आर्थिक असंतुलन की स्थिति बन सकती है. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए नकदी के लेन-देन में मुस्तैदी, टैक्स फाइलों को व्यवस्थित रखने और प्रतिद्वंद्वियों से निपटने का रहेगा.

नकदी लेन-देन में सजगता और रकम की गिनती: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी आवाजाही के बीच बिजनेसमैन पैसों के लेन-देन को लेकर अत्यधिक सतर्क रहें; नकदी (Cash) लेते या देते समय रकम को स्वयं अच्छी तरह अवश्य गिनें, जल्दबाजी में आर्थिक नुकसान हो सकता है.

कॉम्पिटिटर्स की चुनौतियों का सामना: ग्रह-गोचर की स्थिति व्यापार के अनुकूल न होने के कारण बाजार में कड़े प्रतिस्पर्धी (Competitors) आपके सामने टिककर चुनौती पेश कर सकते हैं; अपने ग्राहकों को बांधे रखने के लिए सर्विस क्वालिटी पर ध्यान दें.

आयकर व लोन फाइलों में न बरतें लापरवाही: इनकम टैक्स (ITR), जीएसटी या बैंक लोन आदि से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज और फाइलें पूरी तरह व्यवस्थित रखें; किसी भी प्रकार की कागजी लापरवाही आपको कानूनी पेचीदगियों या भारी जुर्माने में फंसा सकती है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अधिकारियों से संबंध मधुर रखने, भाग्य के भरोसे न बैठने और तारीफ न मिलने पर भी धैर्य बनाए रखने का रहेगा.

बॉस व अधिकारियों से संबंध न करें खराब: वर्कप्लेस पर अपने उच्चाधिकारियों (Boss & Senior Officers) के साथ किसी भी मुद्दे पर तीखी बहस करने या संबंध खराब करने से बचें; केवल भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपने कर्म पर ही भरोसा रखें.

तारीफ न मिलने से मोरल न होने दें डाउन: नौकरीपेशा लोग पूरे मन और निष्ठा से अच्छे काम में लगे रहेंगे, लेकिन तुरंत अपेक्षित सराहना या तारीफ न मिलने के कारण आपका मोरल (मनोबल) थोड़ा डाउन हो सकता है; निराश होने के बजाय निरंतरता बनाए रखें, परिणाम आगे चलकर मिलेंगे.

विवादों से रहें दूर: 12वें चंद्रमा के प्रभाव से ऑफिस की गॉसिप और व्यर्थ की गुटबाजी से दूरी बनाए रखना ही आपके हित में रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वादश चंद्रमा बातचीत में अत्यधिक संयम बरतने और दांपत्य जीवन की उलझनों को सुलझाने की सलाह दे रहा है.

आपकी बात से लवर को आ सकता है गुस्सा: लव लाइफ बिता रहे जातकों को अपनी जुबान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा; आपकी कही कोई अनचाही बात या मजाक आपके लवर को गुस्सा दिला सकती है, जिससे रिश्ते में तनाव पैदा होगा.

दांपत्य जीवन में परेशानियां: शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन में कुछ गलतफहमियों या घरेलू मुद्दों के चलते परेशानियां आ सकती हैं; जीवनसाथी के दृष्टिकोण को समझें और शांत रहकर बात संभालें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन मानसिक भटकाव और अफवाहों से बचने का है. प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को एग्जाम के पेपर आउट होने या परीक्षा कैंसिल होने का अनजाना डर सताएगा; इस नकारात्मक सोच के कारण वे अपनी पढ़ाई पर ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे. छात्रों को सलाह है कि वे अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल अपने पाठ्यक्रम और रिवीजन पर एकाग्र रहें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से अनिद्रा, आंखों में जलन, सिरदर्द या मानसिक बेचैनी की शिकायत हो सकती है. शाम को चंद्रमा के लग्न में आने से मानसिक राहत मिलेगी. सात्विक व ताजा आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां चंद्रघंटा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: मंगलवार और शारदीय नवरात्र के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प, दूध से बनी मिठाई अथवा मखाने की खीर का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं श्रीं शक्तयै नमः' अथवा 'पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता. प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही मंगलवार के पावन दिन हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को फल या मिश्री भेंट करें; इससे 12वें भाव के चंद्रमा के अनचाहे खर्चे रुकेंगे, नकदी व टैक्स की परेशानियां टलेंगी, अधिकारियों से तालमेल सुधरेगा और विद्यार्थियों का पढ़ाई में ध्यान केंद्रित होगा.

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