Aaj Ka Vrishchik Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, कुटुंब, वाणी, संचित पूंजी, कला व सौंदर्य बोध स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपके भीतर प्रकृति, कला और सौंदर्य के प्रति गहरा प्रेम व आकर्षण बढ़ेगा, जिससे मन प्रसन्न और रचनात्मक बना रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 13 November 2026)

दिनांक: 13 नवंबर 2026, शुक्रवार

13 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र

शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और धृति योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात धनु राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और मार्केट स्ट्रैटेजी (Business Strategy & Confidence)

धृति योग से मुनाफा, क्रिएटिविटी-स्ट्रैटेजी से मार्केट में भूचाल: धृति योग के शुभ प्रभाव से व्यापार में जबरदस्त लाभ के आसार बन रहे हैं. आज कारोबारी अपनी अनूठी क्रिएटिविटी और सटीक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी (Creativity & Strategy) के दम पर बाजार में भूचाल ला देंगे, जिससे प्रतिस्पर्धी भी आपकी कार्यक्षमता का लोहा मानेंगे.

भय छोड़कर आत्मविश्वास से बढ़ें आगे: व्यापार में किसी भी अनजाने भय और डर को मन से निकाल दें और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम में डटे रहें; आपकी यही निडरता जटिल से जटिल व्यावसायिक समस्या को हल करके शानदार परिणाम दिलाएगी.

2. करियर, नौकरी और आर्थिक विकल्प (Career & Financial Wisdom)

दिनभर बनी रहेगी व्यस्तता, बुद्धिमत्ता से हल होगी ऑफिस की समस्या: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) आज कार्यस्थल पर अत्यधिक व्यस्त नजर आ सकते हैं और यह व्यस्तता पूरे दिन बनी रह सकती है. अच्छी बात यह है कि आपकी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से ऑफिस में आ रही कोई बड़ी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी.

सुरक्षित और जिम्मेदार आर्थिक विकल्प चुनें: वित्तीय मोर्चे पर जोखिम लेने के बजाय सुरक्षित और जिम्मेदार आर्थिक विकल्पों (Safe Financial Options) की तलाश करें; यह समझदारी काम के मोर्चे पर वास्तव में कुछ उत्साहजनक और दीर्घकालिक परिणाम लेकर आएगी.

3. लव, फैमिली, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Sports)

परिवार को समर्पित समय, लव लाइफ में प्रेम और सौहार्द: आज का समय अपने परिवार को समर्पित करने का है. सभी परिस्थितियों में खुद को संतुलित बनाए रखने के लिए शांत रहें और ध्यान (Meditation) करें; इससे घर का माहौल बेहद सुखद और हंसमुख बना रहेगा. प्रेम संबंधों (Love Life) में आपसी प्रेम, विश्वास और सौहार्द बढ़ेगा.

खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत से मिलेगी संतुष्टि: खेल जगत से जुड़े जातक (Sports Persons) अपनी निरंतर कड़ी मेहनत से मिली नई पहचान और उपलब्धि से पूरी तरह संतुष्ट और उत्साहित रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय चंद्रमा से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. बदलते मौसम में गले और आंखों का ध्यान रखें, ठंडी चीजों के सेवन से बचें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 8

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा मां महालक्ष्मी व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान गणेश जी को दूर्वा व सिंदूर अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. मां लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर 'श्री सूक्त' या 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें तथा मस्तक पर सफेद चंदन या केसर का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, चीनी, खीर अथवा सफेद मिठाई का दान करें. इससे व्यावसायिक लाभ में निरंतरता बनी रहेगी, कार्यक्षेत्र की सभी बाधाएं दूर होंगी और परिवार में सुख-समृद्धि का वास होगा.

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