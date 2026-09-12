ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Rashifal 12 September 2026: 11वें चंद्रमा से बड़ों से रिश्तों में नयापन, शुभ योग से व्यापारिक यात्रा में सफलता

Vrishchik Rashifal 12 September 2026: 11वें चंद्रमा से बड़ों से रिश्तों में नयापन, शुभ योग से व्यापारिक यात्रा में सफलता

Vrishchik Rashifal 12 September 2026: 11वें चंद्रमा से बड़ों से प्रगाढ़ संबंध, शुभ योग से बिजनेस यात्रा सफल, मीडिया व मार्केटिंग में प्रमोशन के योग! पढ़ें 12 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Sep 2026 02:39 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 12 September 2026: 12 सितंबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 07:47 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 12:55 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विशेष रूप से शुभ योग का अत्यंत अनुकूल प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, बड़े भाई-बहन, वरिष्ठ जन, आय वृद्धि, इच्छा पूर्ति व सामाजिक विस्तार स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज अपने से बड़ों, वरिष्ठजनों और अग्रजों के साथ आपके पारिवारिक व पेशेवर संबंधों में एक नयापन और प्रगाढ़ता आएगी. आज शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए टालमटोल से बचने, सफल यात्राओं और नए व्यापार को स्थापित करने का रहेगा. बिजनेस में कुछ जरूरी और अनिवार्य कामों को आपके द्वारा आगे टालने या पेंडिंग करने की कोशिश की जा सकती है, जो भविष्य के नजरिए से आपके लिए कतई सही नहीं रहेगी; अपने कार्यों को तुरंत निपटाएं. शुभ योग के बनने से आज व्यापार से संबंधित की गई किसी भी प्रकार की यात्रा (Business Trip) आपको जबर्दस्त सफलता और नए सौदे दिलाएगी. नए कारोबारियों (New Businessmen) को इस समय केवल और केवल अपने बिजनेस के मुख्य मॉडल पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा; पूर्ण एकाग्रता और लगन से ही आप अपने नए ब्रांड को बाजार में मजबूती से स्थापित कर पाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पदोन्नति की खुशखबरी, बाहरी आकर्षण से सतर्कता और नियमित कार्यशैली को साधने का रहेगा. विशेष रूप से मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन (Marketing & Media Employed Person) को आज कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना है; यदि आप लंबे समय से प्रमोशन (Promotion) या वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, तो आज इसके बेहतरीन चांस बन सकते हैं. वर्कस्पेस पर यदि आप किसी सहकर्मी या व्यक्ति के केवल बाहरी व्यक्तित्व (Personality) की वजह से आकर्षित हो रहे हैं, तो जल्दबाजी में कोई राय न बनाएं; उनके वास्तविक स्वभाव और आंतरिक विचारों को भी गहराई से जानने-समझने की कोशिश करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण अत्यधिक सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक रहेगा. परिवार में आपके द्वारा कही गई किसी भी बात, सलाह या निर्णय का घर के सभी सदस्य खुलकर समर्थन करेंगे, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण, सुखद और आनंदमय बना रहेगा; जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन एकाग्रता और नियमितता बनाए रखने का है. वरिष्ठजनों के आशीर्वाद और शुभ योग के प्रभाव से अध्ययन और अभ्यास में निरंतरता बनी रहेगी; मानसिक भटकाव से बचते हुए अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर रहें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से लाभ के मार्ग खुलेंगे, किंतु सेहत में हल्के उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. शारीरिक कमजोरी के कारण मानसिक रूप से आप थोड़ा कमजोर या असहज महसूस कर सकते हैं; हालांकि इस मानसिक स्थिति का असर वर्कप्लेस पर अपनी कार्यक्षमता (Productivity) पर बिल्कुल न पड़ने दें. अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे तो आपको अपने सभी नियमित कामकाज पूरे करने के लिए पर्याप्त आंतरिक ऊर्जा मिलती रहेगी. शनिवार के दिन हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त विश्राम लें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शनिवार के पावन अवसर पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करें. हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और सिंदूर अर्पित करें. 11वें चंद्रमा के पूर्ण लाभ और शुभ योग की वृद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, काले चने या भोजन का दान करें और घर के बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे 11वें चंद्रमा का पूर्ण लाभ मिलेगा, व्यापारिक यात्रा सफल होगी, मीडिया-मार्केटिंग में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे और पारिवारिक सामंजस्य बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 02:39 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Tula Rashifal 12 September 2026: 12वें चंद्रमा से फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम, मालव्य योग से बढ़ेगा बिजनेस
Tula Rashifal 12 September 2026: 12वें चंद्रमा से फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम, मालव्य योग से बढ़ेगा बिजनेस, वीकेंड पर बॉस की डांट से बचें
धर्म
16 तरह की पत्तियां, 2 फूल, हरतालिका तीज की पूजा में जरुरी है ये सामग्री, स्त्रियां जान लें
16 तरह की पत्तियां, 2 फूल, हरतालिका तीज की पूजा में जरुरी है ये सामग्री, स्त्रियां जान लें
धर्म
Ganesh Chaturthi 2026: मिट्टी की बताकर POP की गणपति मूर्ति तो नहीं दे रहा दुकानदार? पूछें ये 4 सवाल
गणपति के लिए मिट्टी की मूर्ति खरीद रहे हैं? दुकानदार से ये 4 सवाल जरूर पूछें
धर्म
Ganesh Murti Buying 2026: पिठोरी अमावस्या खत्म, अब गणपति की मूर्ति घर लाने में कोई रोक है? जानें सही नियम
पिठोरी अमावस्या खत्म, अब गणपति की मूर्ति घर लाने में कोई रोक है? जानें सही नियम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'PM मोदी के साथ फोटो खिंचवाने की महिलाओं में होड़', ब्रिक्स सम्मलेन का वीडियो वायरल
'PM मोदी के साथ फोटो खिंचवाने की महिलाओं में होड़', ब्रिक्स सम्मलेन का वीडियो वायरल
पंजाब
कांग्रेस में होगी कैप्टन की वापसी? रंघावा बोले, 'अगर आएंगे तो...'
कांग्रेस में होगी कैप्टन की वापसी? रंघावा बोले, 'अगर आएंगे तो...'
स्पोर्ट्स
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
टेलीविजन
रोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम'
रोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम'
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
विश्व
हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद
हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद
इंडिया
पश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'
पश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'
Home Tips
Monsoon Home Tips: बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget