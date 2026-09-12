Aaj Ka Vrishchik Rashifal 12 September 2026: 12 सितंबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 07:47 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 12:55 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विशेष रूप से शुभ योग का अत्यंत अनुकूल प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, बड़े भाई-बहन, वरिष्ठ जन, आय वृद्धि, इच्छा पूर्ति व सामाजिक विस्तार स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज अपने से बड़ों, वरिष्ठजनों और अग्रजों के साथ आपके पारिवारिक व पेशेवर संबंधों में एक नयापन और प्रगाढ़ता आएगी. आज शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए टालमटोल से बचने, सफल यात्राओं और नए व्यापार को स्थापित करने का रहेगा. बिजनेस में कुछ जरूरी और अनिवार्य कामों को आपके द्वारा आगे टालने या पेंडिंग करने की कोशिश की जा सकती है, जो भविष्य के नजरिए से आपके लिए कतई सही नहीं रहेगी; अपने कार्यों को तुरंत निपटाएं. शुभ योग के बनने से आज व्यापार से संबंधित की गई किसी भी प्रकार की यात्रा (Business Trip) आपको जबर्दस्त सफलता और नए सौदे दिलाएगी. नए कारोबारियों (New Businessmen) को इस समय केवल और केवल अपने बिजनेस के मुख्य मॉडल पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा; पूर्ण एकाग्रता और लगन से ही आप अपने नए ब्रांड को बाजार में मजबूती से स्थापित कर पाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पदोन्नति की खुशखबरी, बाहरी आकर्षण से सतर्कता और नियमित कार्यशैली को साधने का रहेगा. विशेष रूप से मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन (Marketing & Media Employed Person) को आज कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना है; यदि आप लंबे समय से प्रमोशन (Promotion) या वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, तो आज इसके बेहतरीन चांस बन सकते हैं. वर्कस्पेस पर यदि आप किसी सहकर्मी या व्यक्ति के केवल बाहरी व्यक्तित्व (Personality) की वजह से आकर्षित हो रहे हैं, तो जल्दबाजी में कोई राय न बनाएं; उनके वास्तविक स्वभाव और आंतरिक विचारों को भी गहराई से जानने-समझने की कोशिश करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण अत्यधिक सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक रहेगा. परिवार में आपके द्वारा कही गई किसी भी बात, सलाह या निर्णय का घर के सभी सदस्य खुलकर समर्थन करेंगे, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण, सुखद और आनंदमय बना रहेगा; जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन एकाग्रता और नियमितता बनाए रखने का है. वरिष्ठजनों के आशीर्वाद और शुभ योग के प्रभाव से अध्ययन और अभ्यास में निरंतरता बनी रहेगी; मानसिक भटकाव से बचते हुए अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर रहें.

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से लाभ के मार्ग खुलेंगे, किंतु सेहत में हल्के उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. शारीरिक कमजोरी के कारण मानसिक रूप से आप थोड़ा कमजोर या असहज महसूस कर सकते हैं; हालांकि इस मानसिक स्थिति का असर वर्कप्लेस पर अपनी कार्यक्षमता (Productivity) पर बिल्कुल न पड़ने दें. अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे तो आपको अपने सभी नियमित कामकाज पूरे करने के लिए पर्याप्त आंतरिक ऊर्जा मिलती रहेगी. शनिवार के दिन हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त विश्राम लें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शनिवार के पावन अवसर पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करें. हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और सिंदूर अर्पित करें. 11वें चंद्रमा के पूर्ण लाभ और शुभ योग की वृद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, काले चने या भोजन का दान करें और घर के बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे 11वें चंद्रमा का पूर्ण लाभ मिलेगा, व्यापारिक यात्रा सफल होगी, मीडिया-मार्केटिंग में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे और पारिवारिक सामंजस्य बढ़ेगा.

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