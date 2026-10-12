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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, वीक स्टार्टिंग में सरकारी नोटिस की चुनौती

आज का वृश्चिक राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, वीक स्टार्टिंग में सरकारी नोटिस की चुनौती

आज का वृश्चिक राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, वीक स्टार्टिंग में सरकारी नोटिस, अनुभवी से सुलझाएं कोर्ट केस! पढ़ें मां ब्रह्मचारिणी का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Oct 2026 06:53 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal: 12 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी पूजा) रात्रि 10:14 तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:52 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और विष्कुम्भ योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा चंद्रमा आज संपूर्ण दिन तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, कानूनी मामले, विधिक प्रक्रियाएं, अप्रत्याशित चुनौतियां, कागजी कार्रवाई व अत्यधिक सतर्कता स्थान) में संचरण करेंगे द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको नए कानूनी नियमों, विधिक धाराओं और टैक्स/रेगुलेटरी औपचारिकताओं को सीखने व समझने की सख्त जरूरत पड़ेगी; नियमों की अनदेखी बिल्कुल न करें शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं—सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए सरकारी नोटिस की चुनौती, प्रोडक्शन-मार्केटिंग में खुद ध्यान देने और साहस से काम निपटाने का रहेगा

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वीक स्टार्टिंग में सरकारी नोटिस का सामना: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) में ही कारोबारियों को किसी सरकारी विभाग, टैक्स अथॉरिटी या रेगुलेटरी बॉडी के नोटिस या जांच का सामना करना पड़ सकता है; घबराने के बजाय कानूनी सलाह लेकर समय पर जवाब तैयार करें

मार्केट के काम होंगे डिले, पर साहस से निपटेंगे: बाजार से जुड़े कुछ जरूरी कमर्शियल कार्य और पेमेंट्स थोड़े डिले (विलंबित) हो सकते हैं; लेकिन आप अपनी अदम्य ऊर्जा, सूझबूझ और साहस के दम पर कई आवश्यक कार्यों को सफलतापूर्वक निपटाने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे

प्रोडक्शन के साथ मार्केटिंग पर भी खुद दें ध्यान: बिजनेस में सिर्फ माल के उत्पादन (Production) पर निर्भर न रहें; आपको अपनी निर्माण इकाई के साथ-साथ फील्ड मार्केटिंग और वितरण प्रणाली के कार्यों पर भी स्वयं व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना होगा, तभी सप्लाई चेन संभलेगी

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चापलूसों से दूरी, सामाजिक कार्यों के बजाय करियर पर फोकस और टारगेट पूरा करने में पूरी ताकत झोंकने का रहेगा

चापलूसी करने वालों से रहें दूर: वर्कप्लेस पर मीठी बातें करने वाले और चापलूसी (Flattery) में माहिर सहयोगियों से पूरी तरह सतर्क और दूर रहें; ऐसे लोग अपनी गलतियों का ठीकरा आपके सिर फोड़ सकते हैं या आपको भ्रमित कर सकते हैं

सामाजिक कार्यों से दूरी बना करियर पर दें ध्यान: एंप्लॉयड पर्सन को आज बाहरी सामाजिक मेलजोल या गैर-जरूरी सामाजिक आयोजनों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए; इस समय अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित रखें

टारगेट पूरे करने में झोंक दें जी-जान: नौकरीपेशा लोगों को अपने वीकली और मंथली टारगेट्स को समय पर अचीव करने के लिए अपनी पूरी जी-जान लगा देनी चाहिए; इस समय की गई कड़ी मेहनत ही आपको उच्च अधिकारियों के कोप से बचाएगी

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वादश चंद्रमा कोर्ट-कचहरी के मामलों में मध्यस्थता अपनाने और बातचीत में अत्यधिक सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है

अनुभवी की मध्यस्थता से सुलझाएं कोर्ट केस: यदि परिवार में संपत्ति, बंटवारे या किसी अन्य विषय को लेकर कोई कोर्ट संबंधी अथवा पारिवारिक मसला चल रहा है, तो उसे किसी वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्ति की मध्यस्थता (Mediation) से आपस में बैठकर हल करने का प्रयास करें

बातचीत में रखें सावधानी, टालें वाद-विवाद: किसी भी घरेलू या संवेदनशील मुद्दे पर परिजनों से बातचीत करते समय अत्यधिक सावधानी बरतना अति आवश्यक है; अन्यथा आपकी कही किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है और अकारण बड़ा वाद-विवाद उत्पन्न हो सकता है

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन प्रतिकूल परिस्थितियों और अप्रत्याशित बाधाओं से सावधान रहने का है छात्र, कलाकार और खिलाड़ी आज पाएंगे कि दिन उनके फेवर (पक्ष) में नहीं चल रहा है; किसी अप्रत्याशित रुकावट, प्रोजेक्ट के बिगड़ने या अनहोनी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कोई भी नया जोखिम न लें और अभ्यास में पूरी सतर्कता बरतें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12वें भाव के चंद्रमा के कारण शारीरिक थकान, अनिद्रा, आंखों में जलन या पैरों में कमजोरी महसूस हो सकती है कोर्ट-कचहरी और सरकारी नोटिस का मानसिक तनाव पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताजा व सात्विक आहार लें और मन को शांत रखने के लिए कुछ समय मां ब्रह्मचारिणी के ध्यान (Meditation) में बिताएं

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत उपासना करें घट के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को सफेद पुष्प, शक्कर अथवा मिश्री का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' अथवा 'दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥' मंत्र की एक माला का जप करें इसके साथ ही सोमवार के पावन दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत और बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें किसी छोटी कन्या को मिश्री या फल भेंट करें; इससे 12वें भाव के चंद्रमा से आने वाले कानूनी कष्ट और सरकारी नोटिस की परेशानियां दूर होंगी, विष्कुम्भ योग से विरोधियों और चापलूसों का शमन होगा, कोर्ट-कचहरी के विवाद सुलझेंगे और करियर में स्थिरता आएगी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Oct 2026 06:53 AM (IST)
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