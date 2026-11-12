Aaj Ka Vrishchik Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करते हुए आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित कोष, परिवार, वाणी, भोजन व वित्तीय प्रबंधन स्थान) में संचरण करेंगे.

द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति के प्रभाव से आज आपको अपने वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) और खर्चों पर संतुलन बनाने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, ग्रहों के शुभ योग आपको व्यापारिक विस्तार और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर भी प्रदान करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)

दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि

नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात मूला नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (New Market Profit & Digital Expansion)

नए बाजार में सप्लाई से मिलेगा तगड़ा मुनाफा: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभप्रद है. अगर आप अपने प्रोडक्ट्स या माल को किसी नए मार्केटिंग प्लेस या नए शहर में भेजते हैं, तो वहां से आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा प्रॉफिट प्राप्त होगा.

डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रमोशन पर दें जोर: बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बारीकियों को समझना होगा. आधुनिक तकनीक और प्रचार माध्यमों की अधिक जानकारी जुटाकर आप नए ग्राहकों तक आसानी से पहुंच बना सकेंगे.

शुभ चौघड़िया में शुरू करें नए प्रोजेक्ट: अगर आप किसी नए व्यापारिक आइडिया को धरातल पर उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच का समय आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Workplace Harmony & Work-Style Upgrade)

सुकर्मा योग से ऑफिस में बनेगा खुशनुमा माहौल: सुकर्मा योग के शुभ निर्माण से कार्यक्षेत्र में वातावरण पूरी तरह आपके पक्ष में और सहयोगपूर्ण बना रहेगा, जिससे आप अपने टारगेट्स को आसानी से पूरा कर पाएंगे.

स्वार्थ पर आधारित नए रिश्तों से बचें: नौकरीपेशा लोग (Employed Persons) आज अपना निजी फायदा देखते हुए ऑफिस या प्रोफेशनल सर्कल में नए लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं. हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि स्वार्थ की बुनियाद पर टिके ऐसे रिश्तों की नींव बेहद कमजोर होती है.

कार्यप्रणाली बदलने से पहले लें अनुभवी सलाह: अगर आप अपने काम करने के तरीके (Work-Style) या रूटीन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो कदम बढ़ाने से पहले अपने किसी सीनियर या बेस्ट फ्रेंड की सलाह अवश्य लें; उनका मार्गदर्शन आपको गलतियों से बचाएगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Duties, Picnic Plans & Student Updates)

पारिवारिक व्यस्तता के बीच काम पर भी रखें फोकस: आज आप घर-परिवार के जरूरी कार्यों में इतने अधिक व्यस्त रहेंगे कि अपने प्रोफेशनल कामों पर थोड़ा कम ध्यान दे पाएंगे. हालांकि, संतुलन बनाए रखने के लिए काम पर भी पूरा फोकस रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा.

लव पार्टनर संग पिकनिक की बनेगी योजना: प्रेम जीवन में रोमांस और ताजगी बनी रहेगी. आज आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत पिकनिक स्पॉट या आउटिंग पर जाने की प्लानिंग बना सकते हैं.

छात्रों के लिए दोपहर बाद नए अवसर और स्वास्थ्य: विद्यार्थी वर्ग के जीवन में दोपहर के बाद कुछ नया और सकारात्मक घटित हो सकता है, जो उनके करियर या पढ़ाई को नई दिशा देगा. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक है, बस अपनी वाणी में मधुरता रखें और बजट बनाकर खर्च करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

आज गुरुवार और द्वितीय भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा वित्तीय स्थिरता पाने के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करें. भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाकर पीले फूल चढ़ाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' तथा 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही केले के पेड़ की पूजा कर उसकी जड़ में चने की दाल व गुड़ अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं. आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में पीली मिठाई, केला या हल्दी का दान करें. इस उपाय से धन संचय में आ रही बाधाएं दूर होंगी, व्यापार में बरकत होगी और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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