Aaj Ka Vrishchik Rashifal 11 September 2026: 11 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि (पिठोरी/सर्वपितृ अमावस्या) रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग का विशेष प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज शाम 07:08 बजे तक सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा, उसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, आजीविका, सामाजिक पद-प्रतिष्ठा, उत्साह व नेतृत्व क्षमता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 10वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपके भीतर अपने कार्यक्षेत्र में काम करने का गजब का जोश, उमंग और सकारात्मक उत्साह बना रहेगा. आज नए व शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक तथा दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नए कार्यों की नींव रखने, सिद्धांतों पर अडिग रहने और उत्पादन-बिक्री में लाभ कमाने का रहेगा. यदि बिजनेस करने वाले जातक किसी नए कार्य या नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक अथवा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य का समय आपके लिए सर्वोत्तम और लाभकारी रहेगा. उत्पादन (Manufacturing), विक्रय (Sales/Marketing) और कानून (Legal) के क्षेत्रों से जुड़े कारोबारियों को अपने व्यापार और करियर के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिलने के प्रबल आसार हैं; इन क्षेत्रों से आपको अपने दैनिक नियमित कार्यों को गति देने के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी. हालांकि, बिजनेसमैन को एक बात की सख्त गांठ बांधनी होगी कि वे अपने स्थापित नियम और सिद्धांतों को किसी भी दबाव में भंग न करें; अल्पकालिक लाभ के चक्कर में किसी भी सूरत में अपने व्यापारिक सिद्धांतों के साथ समझौता कतई न करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सहकर्मियों के सहयोग, प्रोजेक्ट्स के समय पर समापन और इंटरव्यू में चमकने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को संस्थान द्वारा सौंपे गए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने में साथी को-वर्कर्स का पूरा सक्रिय सहयोग मिलेगा; वहीं संस्थान के सीनियर अधिकारियों की अनुभवी राय आपके लिए बेहद लाभदायक और मार्गदर्शक साबित होगी. जो जातक आज किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वे अपने ड्रेसिंग सेंस (वेशभूषा) पर खास ध्यान दें और साक्षात्कार व बातचीत के दौरान अपना आंतरिक कॉन्फिडेंस पूरी मजबूती से बनाए रखें; आपकी शारीरिक भाषा सफलता तय करेगी. दूसरी ओर, फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को काम की आपाधापी के बीच कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना बेहद जरूरी है; दिनभर की अत्यधिक भागा-दौड़ी की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान हावी हो सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 10वें भाव पर शाम तक प्रभावशील ग्रहण दोष के चलते घरेलू तालमेल में समझदारी बरतने की जरूरत है. घर-परिवार से संबंधित आंतरिक मामलों या पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर पति-पत्नी के बीच हल्की कहासुनी या वैचारिक मतभेद हो सकता है. ऐसी स्थिति में मामले को तूल देने के बजाय बेहतर यही रहेगा कि दोनों पक्ष शांति से बैठकर आपसी सूझबूझ और खुले संवाद से समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालें, जिससे घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन मानसिक एकाग्रता का रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा आपकी संकल्प शक्ति को मजबूत करेगा, जिससे छात्र बिना विचलित हुए अपने-अपने संबंधित फील्ड और अध्ययन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित (Focus) कर पाएंगे.

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर कार्यक्षेत्र में सक्रियता और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, मार्केटिंग की अत्यधिक भागदौड़ और शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण अत्यधिक शारीरिक थकावट, पैरों में दर्द या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. शुक्रवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करें और पर्याप्त विश्राम अवश्य लें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: शुक्रवार व भाद्रपद अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, लाल चंदन व अक्षत डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करें. शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या भोजन का दान करें; इससे 10वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव मिलेगा, नए व्यापारिक उपक्रम सफल होंगे, सिद्धांतों की रक्षा होगी, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

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