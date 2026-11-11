Aaj Ka Vrishchik Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - व्यक्तित्व, आत्मबल, तेज, मानसिक स्थिति, निर्णय क्षमता व स्वास्थ्य स्थान) में संचरण कर रहे हैं.

लग्न भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक आकर्षण देखने को मिलेगा. आपकी वाकपटुता और नेतृत्व क्षमता से सामाजिक व व्यावसायिक मंचों पर लोग आपकी ओर सहज रूप से आकर्षित होंगे; यह आत्मबल आपको करियर और कारोबार दोनों जगह आगे बढ़ाने में मददगार रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)

दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी ही राशि/प्रथम भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Offers, Discounts & Father's Advice)

सर्वामृत योग से आकर्षक ऑफर्स और सेल्स बूम: अतिगंड और सर्वामृत योग के शुभ संयोग से व्यापारिक मोर्चे पर शानदार परिणाम मिलेंगे. त्योहारी व प्रमोशनल ऑफर्स और डिस्काउंट स्कीम का सही इस्तेमाल करके आप अपने पुराने स्टॉक को तेजी से निकालेंगे, जिससे नए माल (New Stock) के लिए पर्याप्त जगह बनेगी और व्यापार शीर्ष स्तर पर पहुंचेगा.

अद्भुत वाकपटुता से ग्राहकों को बांधने में सफलता: आपकी बातचीत की शैली और कम्युनिकेशन स्किल्स आज बाजार में सबसे बड़ी ताकत साबित होंगी. ग्राहकों को आकर्षित करने और प्रतिस्पर्धियों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने में आपका कोई मुकाबला नहीं होगा.

पिता की सलाह से शुरू करें नया काम: नए उद्यमियों (New Businessmen) को कोई भी बड़ा कदम उठाने या नया व्यापार शुरू करने से पहले पिता अथवा पितातुल्य वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह-मशविरा जरूर करना चाहिए. उनका व्यावहारिक अनुभव आपकी कई जटिल मुश्किलों को चुटकियों में हल कर देगा.

करियर और नौकरी (Salary Increment & Team Coordination)

वेतन वृद्धि से विरोधियों की नींद उड़ी: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यक्षेत्र में आज का दिन बेहद गौरवशाली रहेगा. आपके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए सैलरी इंक्रीमेंट (Salary Increment) या विशेष भत्ते की घोषणा हो सकती है, जिससे कार्यस्थल पर आपके विरोधियों और ईर्ष्या करने वालों के होश उड़ जाएंगे.

टीम लीडर के साथ मिसकम्युनिकेशन से बचें: ऑफिस में अपने टीम लीडर और उच्चाधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखें. किसी भी प्रकार की बातचीत की कमी (Miscommunication) आपके काम के अंतिम नतीजों पर असर डाल सकती है, इसलिए हर निर्देश को स्पष्ट रूप से समझकर ही आगे बढ़ें.

सामाजिक व राजनीतिक कार्यों में सफलता: सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सितारे आपके पूरी तरह अनुकूल रहेंगे. लंबे समय से अटके हुए सरकारी या सामाजिक कार्य आज प्रभावशाली लोगों के सहयोग से पूरे हो जाएंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Work-Life Balance, Project Deadlines & Morale)

काम के साथ लव और मैरिड लाइफ पर ध्यान: करियर में व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी और लव पार्टनर के लिए समय निकालना बेहद जरूरी रहेगा. काम और दांपत्य जीवन के बीच संतुलन बनाएं, ताकि रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन बना रहे.

प्रोजेक्ट सबमिशन को लेकर छात्र रहें सतर्क: विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को लेकर पहले से ही सजग रहना होगा. आलस्य त्यागकर समय पर काम पूरा करें, वरना कोई सहपाठी आपसे पहले प्रोजेक्ट जमा करके बाजी मार सकता है.

सकारात्मक सोच और मानसिक उत्साह: खुद की और मित्रों की तरक्की देखकर मन में उत्साह रहेगा. इसके साथ ही अपने आसपास जो लोग निराशा या तनाव के भंवर में हैं, उन्हें प्रेरित कर सकारात्मक दिशा दिखाने का प्रयास करें. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा; नियमित प्राणायाम और ध्यान से मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और लग्न भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ फलों को बढ़ाने तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति व मान-सम्मान हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की विधिवत आराधना करें. गणपति बप्पा को 21 दूर्वा दल और बेसन के मोदक या बूंदी के लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

भगवान शिव का जलाभिषेक कर चंदन का त्रिपुंड लगाएं. इसके साथ ही गाय को हरा चारा, पालक या भीगी हुई मूंग की दाल खिलाएं और किसी जरूरतमंद को पीले अथवा हरे रंग के फल या वस्त्र दान करें. इस उपाय से आत्मविश्वास में निरंतर वृद्धि होगी, सैलरी इंक्रीमेंट के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

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