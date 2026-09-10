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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Rashifal 10 September 2026: 10वें चंद्रमा से राजनीतिक उथल-पुथल, सिद्ध योग से वित्तीय निवेश में लाभ

Vrishchik Rashifal 10 September 2026: 10वें चंद्रमा से राजनीतिक उथल-पुथल, सिद्ध योग से वित्तीय निवेश में लाभ

Vrishchik Rashifal 10 September 2026: 10वें चंद्रमा से राजनीतिक उथल-पुथल, सिद्ध योग से वित्तीय निवेश में लाभ, सुलझेगी ऑफिस की समस्या! पढ़ें 10 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Sep 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 10 September 2026: 10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:34 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद भाद्रपद अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 02:05 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, राजनीतिक पद, सामाजिक प्रतिष्ठा, अधिकार व पिता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 10वें चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज आपके कार्यक्षेत्र या सामाजिक दायरे में कुछ राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल बन सकता है; विरोधियों की आंतरिक चालों से सजग रहें. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वित्तीय निवेश के नए अवसर तलाशने और बाजार के उतार-चढ़ाव में संभलकर चलने का रहेगा. सिद्ध योग के शुभ प्रभाव से आप अपने मुख्य बिजनेस के अलावा किसी नए वित्तीय निवेश (Financial Investment) की ठोस योजना बनाएंगे, जिससे भविष्य में कुछ अच्छा मुनाफा और अतिरिक्त आय अर्जित करने में सफल रहेंगे. नए उद्यमियों (New Businessmen) को बाजार में नकारात्मक सोच वाले लोगों और निराशावादी विचारों से पूरी तरह दूरी बनाए रखनी होगी; केवल सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपको आगे ले जाएगा. ग्रहों की वर्तमान स्थिति और चंद्रमा-केतु की युति को देखते हुए बिजनेसमैन को वित्तीय लेन-देन और नकदी प्रवाह में कुछ उठा-पटक की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है; ऐसे में जोखिम भरे फैसलों से बचें और सुरक्षित पूंजी को प्राथमिकता दें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में उत्साह, समाधान और टीम के सहयोग से बड़ी उपलब्धि हासिल करने का रहेगा. काम के मोर्चे पर वास्तव में कुछ बेहद उत्साहजनक और सकारात्मक घटित होगा; रोजगार के क्षेत्र में आप कुछ बहुत शानदार करेंगे और अपनी सूझबूझ से किसी लंबे समय से अटकी जटिल समस्या (Complex Problem) को हल करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने साथी को-वर्कर्स और सीनियर अधिकारियों के सकारात्मक रवैये के कारण अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा. ऑफिस का माहौल पूरी तरह सौहार्दपूर्ण बना रहेगा और चीजें बेहद सुखद व हंसमुख रहेंगी. यदि एंप्लॉयड पर्सन अपनी पूरी कार्यक्षमता से सिर्फ अपने निर्धारित लक्ष्यों को साधकर काम करेंगे, तो इसके सुखद और उत्साहवर्धक परिणाम बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन घर के मामलों में संयम बरतने का संकेत दे रहा है. घरेलू मोर्चे पर आज घर के रोजमर्रा के कामों या निजी व्यवस्थाओं में आपका आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप हो सकता है; हर छोटी बात में अपनी राय थोपने से बचें ताकि परिजनों के साथ किसी तरह का वैचारिक मतभेद न उपजे. पारिवारिक सदस्यों को उनकी स्वतंत्रता दें और घर में सहज वातावरण बनाए रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी दिनचर्या और शारीरिक फिटनेस को प्राथमिकता देने का है. बेहतर सेहत, ऊर्जा और स्टेमिना को बरकरार रखने के लिए खिलाड़ियों को नियमित रूप से ध्यान (Meditation), योग और प्राणायाम के लिए समय निकालना होगा. इसके साथ ही जंक फूड से पूरी तरह परहेज करते हुए शुद्ध व पौष्टिक आहार (Nutritious Diet) को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं ताकि मैदान पर आपका प्रदर्शन निखर सके.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से कार्यक्षेत्र में सक्रियता तो बढ़ेगी, किंतु राजनीतिक उठा-पटक और वित्तीय चिंताओं के कारण मानसिक बेचैनी व थकान रह सकती है. अत्यधिक भागदौड़ से बीपी में उतार-चढ़ाव हो सकता है. गुरुवार के दिन पूर्ण सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान का अभ्यास करें और अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: गुरुवार व चतुर्दशी-अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे या पीतल के लोटे में जल, हल्दी, पीले पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्रीहरि विष्णु व केले के वृक्ष को अर्घ्य दें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और 10वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, सफेद चंदन व अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या भोजन का दान करें; इससे कार्यक्षेत्र की राजनीतिक उथल-पुथल शांत होगी, सिद्ध योग से वित्तीय निवेश में लाभ मिलेगा, ऑफिस की जटिल समस्याएं हल होंगी और सेहत उत्तम बनी रहेगी.

FAQs 

Q1. 10 सितंबर 2026 को वृश्चिक राशि के कारोबारियों को सिद्ध योग से क्या आर्थिक लाभ होगा?
Ans. मुख्य व्यापार के अलावा वित्तीय निवेश की योजना बनाएंगे जिससे अच्छा मुनाफा अर्जित करेंगे, हालांकि बाजार की उठा-पटक के बीच सतर्कता रखनी होगी.

Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में क्या उत्साहजनक रहेगा?
Ans. रोजगार में कोई जटिल समस्या सुलझाएंगे, को-वर्कर्स व सीनियर्स के सहयोग से लाभ मिलेगा और ऑफिस का माहौल सुखद व हंसमुख बना रहेगा.

Q3. आज वृश्चिक राशि वालों को पारिवारिक जीवन और सेहत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
Ans. घर के कामों में ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें और स्पोर्ट्स पर्सन बेहतर सेहत के लिए योग, प्राणायाम व पौष्टिक आहार अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Sep 2026 03:50 AM (IST)
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