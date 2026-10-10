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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का वृश्चिक राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, ऐन्द्र योग से अचानक बड़ा सौदा, को-वर्कर्स होंगे आपकी कार्यशैली के कायल

आज का वृश्चिक राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, ऐन्द्र योग से अचानक बड़ा सौदा, को-वर्कर्स होंगे आपकी कार्यशैली के कायल

आज का वृश्चिक राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, ऐन्द्र योग से अचानक बड़ा सौदा, ऑफिस में आपकी कार्यशैली के कायल होंगे जूनियर्स! पढ़ें सर्वपितृ अमावस्या का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Oct 2026 01:25 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि (महालया अमावस्या व अज्ञात तिथि श्राद्ध) रात्रि 09:20 तक रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:43 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ऐन्द्र योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी आय, लाभ, प्रॉफिट विस्तार, बड़ा सौदा, मित्रों का सहयोग, इच्छा पूर्ति व कार्यक्षेत्र प्रशंसा स्थान) में संचरण करेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने मुनाफे, आमदनी और वित्तीय प्रॉफिट को कई गुना बढ़ाने के प्रयासों में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे; आय के कई नए रास्ते खुलेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए अचानक बड़े सौदे, प्रॉफिट में वृद्धि और निकट संबंधियों से शुभ समाचार मिलने का रहेगा.

ऐन्द्र योग से अचानक बड़ा सौदा: ऐन्द्र योग के शुभ प्रभाव से बाजार में अचानक कोई बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा (Big Business Deal) या लाभदायक अनुबंध फाइनल हो सकता है, जिससे व्यापार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

फर्नीचर व आंतरिक बदलावों पर विचार: व्यवसाय में अपने ऑफिस, शोरूम या वर्कप्लेस के फर्नीचर और इंटीरियर से संबंधित बड़े बदलाव करने के लिए आप गहन सोच-विचार करेंगे; यह बदलाव कार्यक्षमता को बढ़ाएगा.

निकट संबंधी से मिलेगी खुशखबरी: किसी करीबी रिश्तेदार या निकट संबंधी के माध्यम से बिजनेसमैन को कारोबार से जुड़ी कोई अत्यंत उत्साहवर्धक और लाभकारी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अधिकारियों से मदद, काम की प्रशंसा और जूनियर्स द्वारा आपकी कार्यप्रणाली का अनुसरण करने का रहेगा.

अधिकारियों से मदद व काम की तारीफ: नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों से भरपूर मार्गदर्शन और मदद मिलेगी; आपके काम की खुलकर तारीफ होगी, जिससे आपका दिन बेहद सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल बीतेगा.

को-वर्कर्स व जूनियर्स होंगे कायल: वर्कस्पेस पर आपके उत्कृष्ट कार्यप्रदर्शन को देखकर साथी कर्मचारी (Co-workers) और जूनियर्स आपके कायल हो जाएंगे; वे भी आपकी कार्यशैली को सीखकर उसी तरह काम करने का पूरा प्रयास करेंगे.

कार्यस्थल पर बदलाव से हल्की चिंता: एंप्लॉयड पर्सन को काम की जगह (Workplace) पर आ रहे कुछ नए नियमों, भूमिकाओं या सिस्टम बदलावों की वजह से मन में हल्की चिंता या असहजता महसूस हो सकती है; घबराने के बजाय खुद को इन बदलावों के अनुरूप ढालें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा रिश्तों में संवेदनशीलता और सामंजस्य बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

पार्टनर के जीवन में बदलाव का असर: आपके लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के व्यक्तिगत जीवन, करियर या पारिवारिक परिस्थितियों में आ रहे बदलावों का सीधा असर आपके रिलेशनशिप पर नजर आ सकता है; ऐसे समय में भावनात्मक सहारा बनें.

पारिवारिक वातावरण रहेगा सामान्य: घर के सदस्यों के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें; समझदारी से संवाद करने से घर में शांति और आत्मीयता बनी रहेगी.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन मित्रों के सहयोग और आपसी तालमेल का रहेगा. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने दोस्तों व साथियों (Friends) के साथ बेहतरीन समझ और बॉन्डिंग साझा करेंगे; ग्रुप स्टडी या टीम वर्क में एक-दूसरे के विचारों को समझने से प्रोजेक्ट्स और अभ्यास में बेहतर परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा और ऐन्द्र योग से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ऊर्जावान और सक्रिय रहेगा. हालांकि, कार्यस्थल के बदलावों से जुड़ी हल्की चिंता से शाम को सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) या वॉक को दें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर पितृ देवों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल, कच्चा दूध, जौ और कुशा मिलाकर विधिवत तर्पण एवं श्राद्ध कर्म संपन्न करें. पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करें.

भगवान शनिदेव और हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद निर्धन, असहाय या सफाई कर्मचारी को भोजन, काले तिल अथवा उड़द की दाल का दान करें; इससे 11वें भाव के चंद्रमा से प्रॉफिट में निरंतर वृद्धि होगी, ऐन्द्र योग से बड़े व्यावसायिक सौदे सफल होंगे, कार्यक्षेत्र की चिंता दूर होगी और परिवार में पितरों के आशीर्वाद से सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Oct 2026 01:25 AM (IST)
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