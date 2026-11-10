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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Vrishchik Rashifal 10 November 2026: आपकी राशि में चंद्रमा लाएगा निखार, अटके काम निपटाने पर दें ध्यान

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 10 November 2026: आपकी राशि में चंद्रमा लाएगा निखार, अटके काम निपटाने पर दें ध्यान

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 10 November 2026: प्रथम भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा आत्मविश्वास. कारोबार में सूझबूझ से बनेगी बात, लंबित काम पूरे करने का बनाएं प्लान. पढ़ें आज का राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Nov 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 10 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 10 नवंबर 2026, मंगलवार के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा व द्वितीया तिथि के संजोग पर चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव) में संचरण करेंगे.

लग्न भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी. आपके चेहरे पर एक अलग तेज और आकर्षण देखने को मिलेगा, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. मानसिक तौर पर आप पहले से कहीं अधिक संतुलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

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शोभन योग और बुधादित्य योग जैसे शुभ योगों का प्रभाव आज आपके कार्यों को गति प्रदान करेगा. व्यापार में यदि कोई विपरीत या चुनौतीपूर्ण स्थिति सामने आती भी है, तो आप अपनी बुद्धिमानी और व्यावहारिक सोच के बल पर उसे अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे. बस जरूरत है कि आप सकारात्मक सोच बनाए रखें और पुरानी अधूरी योजनाओं को पूरा करने में जुट जाएं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 10 November 2026)

दिनांक: 10 नवंबर 2026, मंगलवार.

तिथि: दोपहर 02:01 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, उसके बाद द्वितीया तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र, तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का शुभ संयोग बना रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात आपकी ही राशि यानी वृश्चिक राशि (प्रथम भाव/लग्न भाव) में गोचर करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (महत्वपूर्ण कार्यों और सौदों के लिए अनुकूल समय).

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: सामान्य तौर पर उत्तर दिशा अनुकूल है, लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से पूर्व व दक्षिण दिशा की यात्रा लाभकारी रहेगी.

बिजनेस और धन

सकारात्मक संगत से बढ़ेगा व्यापारिक विजन: जो लोग नया कारोबार शुरू कर चुके हैं या स्टार्टअप की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, उन्हें अनुभवी, चतुर और सकारात्मक सोच वाले लोगों की संगति में रहना चाहिए. इससे आपके भीतर का संशय व नकारात्मकता दूर होगी और व्यापार को लेकर नई ऊर्जा का संचार होगा.

सूझबूझ से जीतेंगे हर बाजी: शोभन योग के प्रभाव से व्यापारी वर्ग अपनी रणनीतिक समझ से मुश्किल हालात को भी आसानी से सुलझा लेगा. यदि बाजार में कोई अड़चन या प्रतिद्वंद्विता की स्थिति बनती है, तो आपका धैर्य और कूटनीतिक रवैया आपको नुकसान से बचाकर लाभ की स्थिति में ला खड़ा करेगा.

व्यावसायिक यात्रा में बरतें सावधानी: अगर आप व्यापार के सिलसिले में सफर करने जा रहे हैं, तो पूर्व या दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल माना जाता है, इसलिए इस दिशा में जाने से बचें. यदि उत्तर की यात्रा अत्यंत अनिवार्य हो, तो निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाएं और पांच कदम पीछे की ओर चलकर फिर आगे बढ़ें.

करियर और नौकरी

अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का समय: नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में इधर-उधर की बातों में समय गंवाने के बजाय उन कार्यों पर फोकस करना चाहिए जो काफी समय से पेंडिंग पड़े हैं. पुरानी फाइलों या अधूरे प्रोजेक्ट्स को तेजी से निपटाने के लिए यह सबसे सही समय है.

वर्क-लाइफ बैलेंस और संतान की जिम्मेदारी: कामकाजी लोगों को केवल दफ्तर के कामों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि परिवार और विशेषकर बच्चों की परवरिश को लेकर भी संजीदगी दिखानी होगी. दिन का कुछ समय अपनी संतान के साथ बिताएं, उनकी पढ़ाई और मनोदशा को समझें ताकि उनका मार्गदर्शन सही दिशा में हो सके.

लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

तनावमुक्त होगा घर का वातावरण: पारिवारिक जीवन में पिछले कुछ दिनों से चल रहा मनमुटाव या मानसिक दबाव अब कम होगा. परिजनों के बीच आपसी तालमेल सुधरने से घर में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, जिससे आपको दिली सुकून मिलेगा.

प्रतियोगी छात्रों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी: प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सकारात्मक रहने वाला है. आपकी पिछली मेहनत रंग लाएगी और परीक्षा या इंटरव्यू में मनमुताबिक परिणाम मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से मन शांत रहेगा, लेकिन सिरदर्द या आंखों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. स्क्रीन टाइम सीमित रखें और पर्याप्त नींद लें.

लकी कलर: रेड (लाल).

लकी नंबर: 7.

अनलकी नंबर: 3.

वृश्चिक राशि के लिए मंगलवार का विशेष उपाय

लग्न में स्थित चंद्रमा के मानसिक प्रभाव को संतुलित करने और जीवन में शुभता बढ़ाने के लिए मंगलवार को संकटमोचन हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें बूंदी या लाल फल का भोग लगाएं.

इसके साथ ही 'ॐ अं अंगारकाय नमः' या सुंदरकांड के चुनिंदा दोहों का पाठ करें. घर से निकलते समय मस्तक पर लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाएं और किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल या गुड़ का दान करें, इससे ऊर्जा और आत्मबल दोनों मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Nov 2026 03:35 AM (IST)
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