Vrishchik Rashifal 1 September 2026: 6ठे चंद्रमा व वृद्धि योग से शांत होंगे विरोधी, फेस्टिवल सीजन में मिलेगा बंपर मुनाफा
Vrishchik Rashifal 1 September 2026: 6ठे चंद्रमा व वृद्धि योग से वृश्चिक राशि वाले पाएंगे फेस्टिव सीजन में बंपर मुनाफा! पढ़ें 1 सितंबर राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 1 September 2026: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे.
चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी शत्रु दमन, स्वास्थ्य संवेदनशीलता, प्रतिस्पर्धा विजय, सेवा व कार्यक्षेत्र प्रबंधन स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज अपनी समझदारी और कूटनीति के बल पर शत्रुओं की शत्रुता को समाप्त करने या कम करने में आपको सफलता मिलेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आगामी फेस्टिव सीजन की तैयारी करने और अप्रत्याशित मुनाफा कमाने का रहेगा. आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए बिजनेसमैन को शुभ ग्रहों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे बाजार में सामान्य से कहीं अधिक लाभ कमाने की प्रबल संभावना बन रही है. व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते भले ही आप कार्यक्षेत्र पर व्यक्तिगत रूप से अधिक समय न दे पाएं, परंतु समर्पित स्टाफ और कर्मचारियों की मदद से व्यापार की सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी. जो जातक नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं (New Startups), वे बाजार में कोई भी नया प्रयोग आजमाने से पहले संबंधित क्षेत्र के जानकारों से सलाह अवश्य लें और वरिष्ठों के अनुभवों का निरंतर लाभ उठाते रहें.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रमोशन की दिशा में गंभीर प्रयास करने और सतर्कता बरतने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को पदोन्नति (प्रमोशन) हासिल करने के लिए अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए; अपने काम की गुणवत्ता से बॉस व अधिकारियों को प्रसन्न रखें. वर्कप्लेस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही, आलस्य या ढिलाई से पूरी तरह बचें; छोटी सी भी चूक होने पर परिणाम आपके अनुकूल होने के बजाय पूरी तरह विपरीत हो सकते हैं, इसलिए अपने असाइनमेंट्स को पूरी एकाग्रता के साथ पूरा करें.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद, आध्यात्मिक और परोपकारी रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों के साथ किसी पवित्र धार्मिक स्थान की सैर या तीर्थ यात्रा की योजना बन सकती है. धार्मिक कार्यों और जरूरतमंदों को दान देने में धन खर्च होने की संभावना है, जिससे आत्मिक शांति मिलेगी. प्रेम जीवन (Love Life) में चल रही किसी गलतफहमी को सुलझाने में दोस्तों का भरपूर सहयोग और मदद प्राप्त होगी.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन अत्यंत सकारात्मक और ऊर्जावान रहने वाला है. छात्र अपने मुख्य विषयों पर बेहतर ध्यान लगा पाएंगे और अध्ययन में मनचाही प्रगति हासिल करेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण शारीरिक थकान या भागदौड़ से हल्की सुस्ती हो सकती है. धार्मिक यात्रा और दान-पुण्य से मन तनावमुक्त रहेगा. नियमित रूप से प्राणायाम करें, संतुलित व सात्विक आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.
शुभ रंग: क्रीम (Cream)
शुभ अंक: 2
अशुभ अंक: 5
आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व लाल चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ भौमाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल, गुड़ या भोजन का दान करें; इससे 6ठे चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, शत्रुओं के षड्यंत्र निष्फल होंगे और वृद्धि योग से व्यापार में बड़ा मुनाफा प्राप्त होगा.
FAQs
Q1. 1 सितंबर 2026 को वृश्चिक राशि के कारोबारियों को फेस्टिव सीजन से क्या फायदा मिलेगा?
Ans. शुभ ग्रहों के साथ से सामान्य से अधिक मुनाफा होगा और स्टाफ की मदद से सभी व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू चलेंगी.
Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. प्रयासों में कमी न आने दें, बॉस को अपने काम से संतुष्ट रखें और कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें.
Q3. आज वृश्चिक राशि वालों के पारिवारिक और प्रेम जीवन में क्या खास रहेगा?
Ans. परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा होगी, दान में धन खर्च होगा और लव लाइफ में दोस्तों से मदद मिलेगी.
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