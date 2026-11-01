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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Vrishchik Rashifal 1 November 2026: बॉस से मिलेगा प्रमोशन, टीम मैनेजमेंट में मिलेगी सफलता; संतान सुख से खुशी

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 1 November 2026: बॉस से मिलेगा प्रमोशन, टीम मैनेजमेंट में मिलेगी सफलता; संतान सुख से खुशी

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 1 November 2026: 9वें चंद्रमा के प्रभाव से वृश्चिक राशि वालों का चमकेगा भाग्य. कार्यक्षेत्र में पुरस्कार, संतान से खुशखबरी और रविवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 1 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य भाव (धर्म, उच्च ज्ञान, लंबी यात्रा व ईश्वरीय कृपा स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. 

नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आपके भीतर आसपास के माहौल, नई रणनीतियों और ज्ञान को सीखने की तीव्र जिज्ञासा रहेगी. भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन रवि पुष्य नक्षत्र

शुभ योग: साध्य योग, लक्ष्मी योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि (9वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक

शुभ का चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक (इस समय किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें)

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)
वर्कर्स और मैनेजमेंट से बेहतरीन तालमेल: अपनी मैनेजमेंट टीम और कर्मचारियों के साथ आपका सामंजस्य बहुत मजबूत रहेगा. आपकी टीम वर्क और मेहनत से बिजनेस के सभी टारगेट समय पर पूरे होंगे.

मार्केटिंग के साथ वर्कप्लेस पर फोकस: त्योहारी सीजन में बाहरी मार्केटिंग के साथ-साथ अपने मुख्य कार्यस्थल के ऑपरेशन्स पर भी ध्यान केंद्रित रखें; इससे कई नए व्यावसायिक अवसर और अप्रत्याशित वित्तीय लाभ मिलेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)
समय से पहले प्रोजेक्ट पूरा, प्रमोशन के संकेत: वर्कस्पेस पर आपके शानदार काम की बॉस और सीनियर्स खुलकर तारीफ करेंगे. तय समय से पहले काम पूरा करने के लिए कंपनी की तरफ से आपको प्रमोशन या विशेष इंसेंटिव/पुरस्कार मिल सकता है.

तनाव में भी सकारात्मक नजरिया: ऑफिस में वर्कलोड या तनावपूर्ण माहौल के बीच भी आपकी कूल और मस्त रहने की शैली दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी. नई जिम्मेदारियां मिलने से आपका कद बढ़ेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)
संतान से शुभ समाचार, वैवाहिक सुख: संतान से जुड़ी किसी बड़ी कामयाबी की खबर मिलने से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. भाई-बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण समय बीतेगा और दांपत्य जीवन बेहद सुखद रहेगा.

छात्रों का पढ़ाई में शत-प्रतिशत फोकस: प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है; कठिन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी.

स्वास्थ्य: मानसिक प्रसन्नता से शारीरिक ऊर्जा उच्च रहेगी; तैलीय भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 8

रविवार विशेष अचूक उपाय: रवि पुष्य नक्षत्र के पावन दिन सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें. गेहूं, गुड़ और तांबे का दान किसी जरूरतमंद को दें तथा गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं. इससे पारिवारिक सुख और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Nov 2026 03:35 AM (IST)
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