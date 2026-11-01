Aaj Ka Vrishchik Rashifal 1 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य भाव (धर्म, उच्च ज्ञान, लंबी यात्रा व ईश्वरीय कृपा स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं.

नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आपके भीतर आसपास के माहौल, नई रणनीतियों और ज्ञान को सीखने की तीव्र जिज्ञासा रहेगी. भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन रवि पुष्य नक्षत्र

शुभ योग: साध्य योग, लक्ष्मी योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि (9वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक

शुभ का चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक (इस समय किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें)

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

वर्कर्स और मैनेजमेंट से बेहतरीन तालमेल: अपनी मैनेजमेंट टीम और कर्मचारियों के साथ आपका सामंजस्य बहुत मजबूत रहेगा. आपकी टीम वर्क और मेहनत से बिजनेस के सभी टारगेट समय पर पूरे होंगे.

मार्केटिंग के साथ वर्कप्लेस पर फोकस: त्योहारी सीजन में बाहरी मार्केटिंग के साथ-साथ अपने मुख्य कार्यस्थल के ऑपरेशन्स पर भी ध्यान केंद्रित रखें; इससे कई नए व्यावसायिक अवसर और अप्रत्याशित वित्तीय लाभ मिलेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

समय से पहले प्रोजेक्ट पूरा, प्रमोशन के संकेत: वर्कस्पेस पर आपके शानदार काम की बॉस और सीनियर्स खुलकर तारीफ करेंगे. तय समय से पहले काम पूरा करने के लिए कंपनी की तरफ से आपको प्रमोशन या विशेष इंसेंटिव/पुरस्कार मिल सकता है.

तनाव में भी सकारात्मक नजरिया: ऑफिस में वर्कलोड या तनावपूर्ण माहौल के बीच भी आपकी कूल और मस्त रहने की शैली दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी. नई जिम्मेदारियां मिलने से आपका कद बढ़ेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

संतान से शुभ समाचार, वैवाहिक सुख: संतान से जुड़ी किसी बड़ी कामयाबी की खबर मिलने से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. भाई-बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण समय बीतेगा और दांपत्य जीवन बेहद सुखद रहेगा.

छात्रों का पढ़ाई में शत-प्रतिशत फोकस: प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है; कठिन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी.

स्वास्थ्य: मानसिक प्रसन्नता से शारीरिक ऊर्जा उच्च रहेगी; तैलीय भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 8

रविवार विशेष अचूक उपाय: रवि पुष्य नक्षत्र के पावन दिन सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें. गेहूं, गुड़ और तांबे का दान किसी जरूरतमंद को दें तथा गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं. इससे पारिवारिक सुख और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.

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