Aaj Ka Vrishchik Rashifal 8 March 2026: वृश्चिक राशि ऑफिस में मिलेगी नई जिम्मेदारी, परिवार के साथ बीतेगा यादगार समय

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 8 March 2026: वृश्चिक राशि ऑफिस में मिलेगी नई जिम्मेदारी, परिवार के साथ बीतेगा यादगार समय

Scorpio Horoscope 8 March 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Mar 2026 02:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishchik Rashifal 8 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे खर्च, मानसिक तनाव और कार्यों में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी. श्री रंगपंचमी का पर्व आपको नकारात्मकता दूर कर सकारात्मक ऊर्जा अपनाने का संदेश देता है, वहीं विश्व महिला दिवस परिवार की महिलाओं के सम्मान और सहयोग का महत्व याद दिलाएगा.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. किसी सहकर्मी के साथ बहस या मतभेद होने की संभावना है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. वर्कस्पेस से जुड़ी कुछ समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, लेकिन संयम बनाए रखने से आप स्थिति को संभाल पाएंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. स्टाफ टर्नओवर या किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी के अचानक इस्तीफा देने से काम प्रभावित हो सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में आलस्य से बचना जरूरी है, क्योंकि इससे व्यापार की गति धीमी हो सकती है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:
पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा. प्रेम संबंधों में भी किसी वादे को पूरा न कर पाने से नाराजगी हो सकती है, इसलिए बातचीत से स्थिति को संभालने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखें. थकान, कमजोरी या छोटी बीमारी की संभावना हो सकती है. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार अपनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
स्टूडेंट्स को पढ़ाई या परीक्षा के दौरान जल्दबाजी से बचना चाहिए. छोटी-छोटी गलतियां परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए हर प्रश्न ध्यान से पढ़ें और उत्तर दोबारा जांच लें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5

उपाय:
श्री रंगपंचमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को गुलाल अर्पित करें और घर की महिलाओं का सम्मान करें, इससे नकारात्मकता दूर होगी और सौभाग्य में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि के व्यापारियों को परेशानी हो सकती है?
हाँ, स्टाफ या कामकाज से जुड़ी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं.

2. वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?
कार्यस्थल पर विवाद से बचना जरूरी है और धैर्य से काम लेना बेहतर रहेगा.

3. आज वृश्चिक राशि के लिए शुभ रंग और अंक क्या हैं?
आज का शुभ रंग सिल्वर और शुभ अंक 5 है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 08 Mar 2026 02:35 AM (IST)
Embed widget