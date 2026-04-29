Scorpio May horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, मई (May 2026) का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई का महीना उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. महीने की शुरुआत में ही आपके ऊपर अचानक से कुछ बड़ी जिम्मेदारियां और खर्च आ सकते हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है. करियर और कारोबार के सिलसिले में आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी. कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में अचानक बाधाएं आ सकती हैं. व्यापार में मंदी और धीमी प्रगति के कारण मन थोड़ा निराश रह सकता है.

करियर और व्यवसाय

इस माह किसी भी नए प्रयोग या बड़े फैसले को लेते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. यदि परिस्थितियां आपके पक्ष में न हों, तो निर्णय को कुछ समय के लिए टालना ही बेहतर रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया कदम नुकसान पहुंचा सकता है. कार्यक्षेत्र में संयम और धैर्य बनाए रखना सफलता की कुंजी होगा.

दूसरा सप्ताह

माह के दूसरे सप्ताह में परिवार के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. विशेष रूप से वरिष्ठ सदस्यों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन दुखी रह सकता है. ऐसे समय में आपको संयम और समझदारी से काम लेना होगा. रिश्तों को बिगड़ने से बचाने के लिए संवाद बनाए रखना जरूरी रहेगा.

आर्थिक स्थिति

महीने की शुरुआत से ही आपकी दैनिक आय में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन राहत की बात यह है कि आय का कोई न कोई स्रोत बना रहेगा. कठिन समय में आपके शुभचिंतक आपका साथ देंगे और हर संभव सहायता करेंगे. इसलिए आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

साझेदारी में सावधानी

मई महीने के मध्य में साझेदारी में व्यवसाय करने वाले लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. पार्टनर के साथ मतभेद या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. इस दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय लेने से बचें, खासकर तब जब आप असमंजस की स्थिति में हों. समझदारी और धैर्य से काम लेना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा.

करियर में बदलाव के संकेत

माह के उत्तरार्ध में नौकरीपेशा लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान आपका किसी अनचाहे स्थान पर तबादला हो सकता है, जिससे थोड़ी असुविधा हो सकती है. कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सहयोग और सामंजस्य से आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए इस माह छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना जरूरी होगा. परिवार और रिश्तेदारों के साथ विवाद से बचें. प्रेम संबंधों में भी सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें. जीवनसाथी की सेहत का विशेष ध्यान रखें और उन्हें समय दें.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में यह महीना सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और थकान से बचना जरूरी है. नियमित दिनचर्या और संतुलित जीवनशैली अपनाकर आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं.

उपाय

वृश्चिक राशि के जातकों को इस माह नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और कठिन समय में साहस एवं आत्मबल बना रहेगा.

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