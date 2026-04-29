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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik May Horoscope 2026: वृश्चिक मई मासिक राशिफल, बैंक बैलेंस पर पड़ेगा तगड़ा असर, शुभचिंतक बनेंगे फरिश्ता

Vrishchik May Horoscope 2026: वृश्चिक मई मासिक राशिफल, बैंक बैलेंस पर पड़ेगा तगड़ा असर, शुभचिंतक बनेंगे फरिश्ता

May Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताोया जाता है. जानिए मई 2026 का महीना वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 29 Apr 2026 11:20 AM (IST)
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Scorpio May horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, मई (May 2026) का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई का महीना उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. महीने की शुरुआत में ही आपके ऊपर अचानक से कुछ बड़ी जिम्मेदारियां और खर्च आ सकते हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है. करियर और कारोबार के सिलसिले में आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी. कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में अचानक बाधाएं आ सकती हैं. व्यापार में मंदी और धीमी प्रगति के कारण मन थोड़ा निराश रह सकता है.

करियर और व्यवसाय

इस माह किसी भी नए प्रयोग या बड़े फैसले को लेते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. यदि परिस्थितियां आपके पक्ष में न हों, तो निर्णय को कुछ समय के लिए टालना ही बेहतर रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया कदम नुकसान पहुंचा सकता है. कार्यक्षेत्र में संयम और धैर्य बनाए रखना सफलता की कुंजी होगा.

दूसरा सप्ताह

माह के दूसरे सप्ताह में परिवार के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. विशेष रूप से वरिष्ठ सदस्यों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन दुखी रह सकता है. ऐसे समय में आपको संयम और समझदारी से काम लेना होगा. रिश्तों को बिगड़ने से बचाने के लिए संवाद बनाए रखना जरूरी रहेगा.

आर्थिक स्थिति

महीने की शुरुआत से ही आपकी दैनिक आय में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन राहत की बात यह है कि आय का कोई न कोई स्रोत बना रहेगा. कठिन समय में आपके शुभचिंतक आपका साथ देंगे और हर संभव सहायता करेंगे. इसलिए आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

साझेदारी में सावधानी

मई महीने के मध्य में साझेदारी में व्यवसाय करने वाले लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. पार्टनर के साथ मतभेद या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. इस दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय लेने से बचें, खासकर तब जब आप असमंजस की स्थिति में हों. समझदारी और धैर्य से काम लेना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा.

करियर में बदलाव के संकेत

माह के उत्तरार्ध में नौकरीपेशा लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान आपका किसी अनचाहे स्थान पर तबादला हो सकता है, जिससे थोड़ी असुविधा हो सकती है. कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सहयोग और सामंजस्य से आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए इस माह छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना जरूरी होगा. परिवार और रिश्तेदारों के साथ विवाद से बचें. प्रेम संबंधों में भी सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें. जीवनसाथी की सेहत का विशेष ध्यान रखें और उन्हें समय दें.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में यह महीना सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और थकान से बचना जरूरी है. नियमित दिनचर्या और संतुलित जीवनशैली अपनाकर आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं.

उपाय

वृश्चिक राशि के जातकों को इस माह नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और कठिन समय में साहस एवं आत्मबल बना रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

मई 2026 वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा?

मई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. करियर, व्यापार और निजी जीवन में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेना महत्वपूर्ण होगा.

करियर और व्यवसाय के लिए मई 2026 में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

इस माह नए प्रयोग या बड़े फैसले लेते समय विशेष सावधानी बरतें. यदि परिस्थितियाँ अनुकूल न हों, तो निर्णय को टालना बेहतर होगा. कार्यक्षेत्र में संयम और धैर्य रखें.

आर्थिक स्थिति के बारे में मई 2026 में क्या उम्मीद की जा सकती है?

महीने की शुरुआत में दैनिक आय में थोड़ी कमी आ सकती है, पर आय का कोई न कोई स्रोत बना रहेगा. कठिन समय में शुभचिंतक मदद करेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए मई 2026 कैसा रहेगा?

रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज करें और विवादों से बचें. प्रेम संबंधों में भी सावधानी बरतें और जीवनसाथी का ध्यान रखें.

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