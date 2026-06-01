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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Rashifal June 2026: लव, नौकरी में दूसरों पर भरोसा करने की गलती करा सकती है नुकसान, देखें मासिक राशिफल

Vrishchik Rashifal June 2026: लव, नौकरी में दूसरों पर भरोसा करने की गलती करा सकती है नुकसान, देखें मासिक राशिफल

Vrishchik June Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए वृश्चिक जून 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 01 Jun 2026 01:18 PM (IST)
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Vrishchik June Rashifal 2026: जून 2026 का महीना वृश्चिक राशि के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी. परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे और लव लाइफ में खुशियां मिलेंगी या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा से जान लें मासिक राशिफल.

  • पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में बहुत सारे खुशियां मिलेगा. गुरु आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक कार्यकलाप ठीक तरह से चलेगा. सदस्यों के साथ अच्छी तालमेल बनेगी. मन प्रसन्न रहेगा, नैतिक कार्य में ध्यान रहेगा. किसी तरह के पुरानी विवाद चल रही थी उसका हल होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से परेशानी बनेगी.
  • व्योपार तथा नौकरी: व्यापारी वर्ग बिजनेस में अच्छी तरह से ध्यान दें. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. व्यापार में मुनाफा धीरे-धीरे बढ़ाएं. बिजनेस को अच्छे तरह से अपडेट करें, जो भविष्य में स्थिति ठीक रहे. नौकरी में अपना प्रभाव मजबूत करने का प्रयास करें. किसी दूसरे के भरोसा पर कार्य नहीं करें. कार्य का दबाव बढ़ेगा, लेकिन रिसर्च से जुड़े कार्य में उपलब्धि मिलेगी.
  • शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थियों को जून के महीने में अपडेट रहें. गुरु का दृष्टि पंचम भाव पर है, शिक्षा में उन्नति करेंगे. कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, विवाद से दूर रहें, अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दें. सहपाठी आपको मदद नहीं करेंगे. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगा. करियर में शनि का नियंत्रण रहेगा, सोच-समझकर आगे बढ़ें, निर्णय क्षमता मजबूत करें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंध को लेकर उत्साहित रहेंगे. पार्टनर का सहयोग मिलेगा. दोनों में आपसी तालमेल मजबूत बनेगी. पार्टनर के बर्थडे पर गिफ्ट प्रदान करें. 08 जून से प्रेम संबंध और मजबूत बनेगा. रोमांस तथा उत्साह दोनों में वृद्धि होगी. सिंगल हैं तो नए रिश्ते जुड़ेंगे. वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेंगे. 08 जून के बाद बाहर घूमने का प्लान बनेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं करें. राशि के स्वामी मंगल छठे भाव में है तथा पंचम भाव में शनि है, जिसके कारण थकान बनेगा. अनिद्रा की शिकायत होगी, साथ ही पाचन शक्ति कमजोर होगी.
  • लकी नंबर: 7
  • लकी कलर: पिला
  • उपाय: मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें. हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 01 Jun 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Vrishchik Rashifal 2026 Masik Rashifal 2026 Scorpio Horoscope 2026
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