Vrishchik July Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना वृश्चिक राशि के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन जुलाई के महीने में अच्छा रहेगा सितारे का सहयोग मिलेगा परिवार में एकता बनेगी सदस्य एक दुसरे को सहयोग करेगे, दुसरे भाव के स्वामी गुरु उच्य स्थति में नवम भाव में है पारिवारिक मामले में विशेषतौर पर ध्यान नहीं दे. अगर कुछ ऐसी विसंगतियां बनती है परिवार में बुजुर्ग सदस्यों का सलाह लेकर कार्य करे रास्ते दिखाई देगा समस्या का निवारण होगा. 16 जुलाई के बाद हल्की विवाद बनेगी इस वक्त पारिवारिक बात पर ध्यान नहीं दे.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में बहुत ज्यादा निवेश करने की योजना नहीं बनाए बुध अच्छे स्थति में नहीं है पुरानी वयोपार जैसा चल रहा है उसे मेंटेन करे अच्छी प्रॉफिट मिलेगी, नए व्यापार की प्लान नहीं करे कोई खाश लाभ नहीं होगा. नौकरी कर रहे है माह के मध्य से अलर्ट रहना पड़ेगा, गुरु अस्त होंगे तथा सूर्य नवम भाव में संचरण करेगे इसलिए प्रयास करे वरिष्ठ अधिकारी से विवाद नहीं करे.

शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए जुलाई का महीना अनुकूल रहेगा अपनी सिलेबस पर ध्यान दे गुरु का प्रभाव से शिक्षा में उन्नति करेगे. उछ्य शिक्षा की पढाई कर रहे है जैसे वकालत तथा सोसल मिडिया, सिविल सेवा के लिए अनुकूल रहेगा, करियर में मंगल और केतु का प्रभाव के कारण उन्नति के रास्ते खुलेगे साथ ही नए नए परियोजना पर कार्य करने को मिलेगा जिसे आपका प्रभाव मजबूत बनेगा.

प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध को लेकर प्रसन्न रहेगे, शनि और गुरु का प्रभाव अनुकूल मिल रहा है लेकिन प्रेम सम्बन्ध में ईमानदारी रखे पार्टनर को इधर -उधर के बात से घुमाने का कोशिश नहीं करे रिश्ते पर नकारत्मक असर पड़ेगा. प्रेम विवाह का प्लान कर रहे है सफलता मिलेगी. सिंगल है विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है वैवाहिक जीवन में लापरवाही नहीं करे मंगल परेशान करेगे इसलिए विवाद से दूर रहे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेगे शनि पंचम भाव में है राहु चौथे भाव में मंगल सप्तम भाव में है. 15 जुलाई के बाद गुरु अस्त होंगे स्वास्थ्य पर ध्यान दे लीवर सम्बन्धित परेशानी बनेगी. तथा चोट चपेट की संभावना है मौसमी बिमारी से परेशान रह सकते है प्रयास करे सुबह में टहले, व्यायाम करे संतुलित भोजन करना आपके स्वस्थ्य को ठीक रखने में मदद करेगा.

लकी नंबर: 2

लकी कलर: पिला

उपाय:

मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करे. मंगलवार को गुड का दान करे.

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