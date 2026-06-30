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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Rashifal July 2026: वृश्चिक जुलाई राशिफल, हर काम में नहीं चलेगी जल्दबाजी, समझदारी से मिलेगा लाभ

Vrishchik Rashifal July 2026: वृश्चिक जुलाई राशिफल, हर काम में नहीं चलेगी जल्दबाजी, समझदारी से मिलेगा लाभ

Vrishchik July Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए वृश्चिक जुलाई 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 30 Jun 2026 03:43 PM (IST)
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Vrishchik July Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना वृश्चिक राशि के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन जुलाई के महीने में अच्छा रहेगा सितारे का सहयोग मिलेगा परिवार में एकता बनेगी सदस्य एक दुसरे को सहयोग करेगे, दुसरे भाव के स्वामी गुरु उच्य स्थति में नवम भाव में है पारिवारिक मामले में विशेषतौर पर ध्यान नहीं दे. अगर कुछ ऐसी विसंगतियां बनती है परिवार में बुजुर्ग सदस्यों का सलाह लेकर कार्य करे रास्ते दिखाई देगा समस्या का निवारण होगा. 16 जुलाई के बाद हल्की विवाद बनेगी इस वक्त पारिवारिक बात पर ध्यान नहीं दे.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में बहुत ज्यादा निवेश करने की योजना नहीं बनाए बुध अच्छे स्थति में नहीं है पुरानी वयोपार जैसा चल रहा है उसे मेंटेन करे अच्छी प्रॉफिट मिलेगी, नए व्यापार की प्लान नहीं करे कोई खाश लाभ नहीं होगा. नौकरी कर रहे है माह के मध्य से अलर्ट रहना पड़ेगा, गुरु अस्त होंगे तथा सूर्य नवम भाव में संचरण करेगे इसलिए प्रयास करे वरिष्ठ अधिकारी से विवाद नहीं करे.

शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए जुलाई का महीना अनुकूल रहेगा अपनी सिलेबस पर ध्यान दे गुरु का प्रभाव से शिक्षा में उन्नति करेगे. उछ्य शिक्षा की पढाई कर रहे है जैसे वकालत तथा सोसल मिडिया, सिविल सेवा के लिए अनुकूल रहेगा, करियर में मंगल और केतु का प्रभाव के कारण उन्नति के रास्ते खुलेगे साथ ही नए नए परियोजना पर कार्य करने को मिलेगा जिसे आपका प्रभाव मजबूत बनेगा.

प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध को लेकर प्रसन्न रहेगे, शनि और गुरु का प्रभाव अनुकूल मिल रहा है लेकिन प्रेम सम्बन्ध में ईमानदारी रखे पार्टनर को इधर -उधर के बात से घुमाने का कोशिश नहीं करे रिश्ते पर नकारत्मक असर पड़ेगा. प्रेम विवाह का प्लान कर रहे है सफलता मिलेगी. सिंगल है विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है वैवाहिक जीवन में लापरवाही नहीं करे मंगल परेशान करेगे इसलिए विवाद से दूर रहे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेगे शनि पंचम भाव में है राहु चौथे भाव में मंगल सप्तम भाव में है. 15 जुलाई के बाद गुरु अस्त होंगे स्वास्थ्य पर ध्यान दे लीवर सम्बन्धित परेशानी बनेगी. तथा चोट चपेट की संभावना है मौसमी बिमारी से परेशान रह सकते है प्रयास करे सुबह में टहले, व्यायाम करे संतुलित भोजन करना आपके स्वस्थ्य को ठीक रखने में मदद करेगा.

लकी नंबर: 2

लकी कलर: पिला

उपाय:
मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करे. मंगलवार को गुड का दान करे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 30 Jun 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Vrishchik Rashifal 2026 Masik Rashifal 2026 Scorpio Horoscope 2026
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