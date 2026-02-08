हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishchik February Rashifal 2026: वृश्चिक फरवरी राशिफल, जॉब बदलना भारी पड़ सकता है, टेक्नोलॉजी से धन लाभ होगा

Vrishchik February Rashifal 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना करियर, बिजनेस, लव, रिश्कतोंरियर और बिजनेस के लिहाज ये महीना नए अवसरों से भरा रहेगा. पढ़े मिथुन राशि का मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 08 Feb 2026 09:05 AM (IST)
Preferred Sources

बिजनस एंड वेल्थ

  1. 03 फरवरीसेचतुर्थ भाव में बुध-राहु का जड़त्व दोष होने से आपकी बिजनस में आंतरिक योजनाओं और बाहरी चुनौतियों में टकराव होगा. कर्मचारियों या सहायकों से समस्या आ सकती है. यहां धैर्य रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। प्रतिस्पर्धियों की चाल पर नजर रखें.
  2. 04 फरवरीतकशुक्र तृतीय भाव में रहते सप्तम भाव से नवम-पंचम सम्बध रहने से रियल एस्टेट में निवेश के अवसर आ सकते हैं. घर से जुड़े व्यापार में लाभ संभव है। पारिवारिक व्यापार में आपकी भूमिका बढ़ेगी और पुश्तैनी संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं.
  3. 05 फरवरीसेचतुर्थ भाव में बुध-शुक्र का लक्ष्मीनारायण योग रहने से नए व्यावसायिक साझेदार मिल सकते हैं. अनुबंध और समझौतों में अनुकूल स्थिति बनेगी.
  4. यह दैनिक कार्य और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में भ्रम का समय है। 4. 8,9,17,18,19,26,27 फरवरी को कर्मचारियों के साथ कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकता है. दैनिक व्यावसायिक कार्यों में देरी होगी. प्रतिस्पर्धियों की चाल समझने में भ्रम हो सकता है। इस चरण में नई भर्ती या contracts से बचें। मौजूदा प्रक्रियाओं को सुधारने पर ध्यान दें.
  5. पंचमभाव में विराजित शनि की तीसरी व सातवीं दृष्टि सप्तम भाव व एकादश भाव पर होने से इस समय बड़े संपर्कों से लाभ मिलेगा। नए इनकम सोर्स खुल सकते हैं. मित्रों या परिचितों के माध्यम से व्यावसायिक अवसर आएंगे. विदेशी संपर्कों से भी लाभ की संभावना है.
  6. 26 फरवरीबुधचतुर्थ भाव में वक्री होगे जिससे नई तकनीक या अपरंपरागत तरीकों से कमाई होगी. बड़े नेटवर्क और सोशल मीडिया से व्यापार बढ़ेगा. सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से दूर रखेगा. अटकलों पर पैसा न लगाएं, ठोस योजना पर चलें.
  7. 23 फरवरीसेमंगल चतुर्थ भाव में रहते चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से कर्मचारियों के साथ समन्वय बेहतर होगा. प्रतिस्पर्धियों की स्थिति स्पष्ट दिखेगी. जो काम मैथड से करेंगे, वो सफल होंगे. लंबित भुगतान आने लगेंगे और व्यापार में नई गति आएगी.
  8. इससमय काम में रिस्क लेने का मन करेगा. रचनात्मक परियोजनाओं में निवेश फायदेमंद हो सकता है. स्टॉक मार्केट या निवेश में सोच समझकर कदम रखें.

जॉब एंड प्रॉफेशन

  1. महीने की शुरूआत से 12 फरवरी तक षष्ठ भाव के लॉर्ड मंगल तृतीय भाव में दशम भाव के लॉर्ड सूर्य के साथ पराक्रम योग बनाएगे जिससे कार्यस्थल के माहौल पर ध्यान जाएगा। वर्क फ्रॉम होम या flexible working की इच्छा बढ़ेगी. वरिष्ठ अधिकारियों से निजी स्तर पर जुड़ाव बढ़ सकता है.
  2. शनि-केतुका षडाष्टक सम्बध रहने से घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाना कठिन होगा. इस समय शांत रहें और प्राथमिकताएं तय करें.
  3. बॉस या सीनियर्स के साथ टकराव से बचें क्योंकि यह समय डिप्लोमेसी का है विवाद करने का नहीं.
  4. 13 फरवरीसेचतुर्थ भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण दोष रहने से रोजमर्रा के काम में रुकावटें आएंगी. ईमेल या संदेशों में गलतफहमी हो सकती है. पुरानी फाइलें या प्रोजेक्ट्स वापस आ सकते हैं. तकनीकी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.
  5. 5,6,7,13,14,20,21 फरवरी को बड़े लक्ष्यों और नेटवर्किंग का है. सीनियर मैनेजमेंट से संपर्क लाभदायक होगा. टीम में आपकी बात सुनी जाएगी. शांत रहकर अपनी रणनीति बनाएं, सही समय पर सामने आएं.
  6. 22 फरवरी तक मंगल तृतीय भाव में रहते चौथी व आठवीं दृष्टि षष्ठ भाव व दशम भाव पर होने से बाद काम में गति आएगी.रुके हुए प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे. सहकर्मियों के साथ समझ बनेगी. अचानक प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है इसलिए क्रिएटिव टास्क को टालें नहीं.
  7. गुरू अष्टम भाव में रहते षष्ठ भाव व दशम भाव से 3-11 का सम्बध रहने से अब आपकी प्रतिभा चमकेगी. प्रस्तुतिकरण में उत्कृष्टता दिखा सकते हैं. नेतृत्व के अवसर मिलेंगे और team lead या project head की भूमिका मिल सकती है.
  8. 23 फरवरी से चतुर्थ भाव में मंगल-राहु का ग्रहण दोष रहने से छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट हो सकती है. सहकर्मियों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। इस समय बड़े बदलाव न करें और नौकरी बदलना इस समय त्यागे मौजूदा काम को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें और अधूरे टास्क पूरे करें.
  9. करियर में नई ऊर्जा लाएगा. गहराई से काम करें, सही प्रयास काम नहीं आएंगे.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप

  1. 04 फरवरी तक शुक्र तृतीय भाव में रहते सप्तम भाव से नवम-पंचम सम्बध रहने से परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी. घर का माहौल प्रेम संबंधों को प्रभावित करेगा. साथी को परिवार से मिलवाने का मन हो सकता है. अगर आप सिंगल हैं तो परिवार वाले रिश्ते की बात कर सकते हैं.
  2. 05 फरवरी से चतुर्थ भाव में शुक्र-राहु की युति होने से पारिवारिक जिम्मेदारियां और प्रेम जीवन में टकराव होगा। परिवार की अपेक्षाएं और साथी की जरूरतें अलग होंगी। दोनों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण होगा। यहां खुली बातचीत से समाधान निकालें.
  3. 7,13,14,20,21,24,25 फरवरी को प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी. विवाह या सगाई की बातचीत हो सकती है. साथी के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी. अगर रिलेशनशिप में हैं तो नेक्सलेवल पर जाने की बात हो सकती है.
  4. 13 फरवरी से सूर्य चतुर्थ भाव में राहु के साथ ग्रहण दोष व शनि से 2-12 का सम्बध रहने से रिश्तों में छोटी समस्याएं ला सकता है. छोटी बातों पर बहस हो सकती है. पुरानी शिकायतें उभर सकती हैं जो आपने सोचा था कि सुलझ गई थीं. इस समय धैर्य रखें और छोटी बातों को बड़ा न बनाएं.
  5. पंचम भाव में विराजित शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से साथी के साथ क्वलिटी टाइम बिताने के अवसर मिलेंगे. उपहार और सरप्राइज प्लान करें जो मीनिंगफुल हों, एक्सपेंसिव नही.। मित्रों के साथ भी समय बांटना होगा.
  6. 23 फरवरी से चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, राहु की युति होने से जो बातें अटकी थीं वे स्पष्ट होंगी. गलतफहमियां दूर होंगी और वो बातें जो अजीब लग रही थीं .नए लोगों से मिलने के अवसर लाएगा। सोशल गैदरिंग में कोई खास मिल सकता है.
  7. साथी के साथ मनोरंजक गतिविधियां करेंगे जैसे फिल्म, ट्रिप या कुछ नया सीखना साथ में. रिश्ते में नई ताजगी आएगी और बोरिंग रूटीन से बाहर निकलने का मन करेगा.
  8. परिवार में सामंजस्य बनाए रखें. पारिवारिक जिम्मेदारियों का अहसास होगा. बड़ों की सेवा और सम्मान से घर में शांति रहेगी। भाई बहनों के साथ छोटे मतभेद हो सकते हैं लेकिन इन्हें बढ़ने न दें।

स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स

  1. महीने की शुरूआत से 12 फरवरी तक सूर्य तृतीय भाव में रहते शनि से 3-11 का सम्बध रहने से घर पर पढ़ाई का माहौल बनेगा। शांत वातावरण में एकाग्रता बढ़ेगी इसलिए अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करें.
  2. 03 फरवरी से चतुर्थ भाव में बुध-राहु का जड़त्व दोष होने से परीक्षा संबंधी भ्रम ला सकता है. सिलेबस या एग्जाम पैटर्न में दुविधा हो सकीत है. 
  3. अष्टम भाव में विराजित गुरू का पंचम भाव से 4-10 का सम्बध होने से Competitive exams की तैयारी में धैर्य रखें. रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेंगे.
  4. 13 फरवरी से सूर्य चतुर्थ भाव में रहते गुरू से नवम-पंचम सम्बध रहने से बड़े लक्ष्यों की स्पष्टता देगा। किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, यह साफ होगा. सीनियर्स से मार्गदर्शन मिलेगा.
  5. 22 फरवरी तक मंगल तृतीय भाव में उच्च के होकर विराजित रहने से पर्सनालिटी संवरेगी, एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें.

हेल्थ एंड ट्रेवल

  1. 03 फरवरी से चतुर्थ भाव में बुध-राहु का जड़त्व दोष व 13 फरवरी से चतुर्थ भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण दोष होने से भावनात्मक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होगा. मन की शांति पर ध्यान दें. घर का माहौल स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा इसलिए घर को साफ रखें
  2. 23 फरवरी से मंगल चतुर्थ भाव में रहते शनि से 2-12 का सम्बध रहने से चिंता और तनाव बढ़ सकता है जिसे नजरअंदाज न करें. नींद में कमी या अनिद्रा हो सकती है, सोने से पहले फोन से दूर रहें. क्योंकि तनाव पाचन क्रिया पर असर डालेगा.
  3. 14 फरवरी के बाद आप जो भी ट्रैवल करेंगे वो फेवरेबल और प्रॉफिटेबल हो सकता है.
  4. नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकता है. सिरदर्द या माइग्रेन की संभावना है .गहरी सांस लेने के व्यायाम करें जो कारगर है

उपाय

09 फरवरी सीताअष्टमी पर माता सीता को लाल चंदन और गुड़ का भोग लगाएं व ॐ सीतारामाय नमः मंत्र का जाप करें.

15 फरवरी महाशिवरात्रि पर- शिवलिंग पर जल और लाल चंदन चढ़ाते हुए ॐ त्रर्यम्बकाय नमः मंत्र का जाप करें. किसी साधु या ब्राह्मण को भोजन कराएं.

27 फरवरी आमलकी एकादशी पर श्री विष्णु जी का जल व दुध से अभिषेक करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए.

Kanya February Rashifal 2026: कन्या फरवरी राशिफल, बाजार में बिजनेस बढ़ाने के मौके मिलेंगे, अनसुलझे मुद्दे चिंता लाएंगे

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 08 Feb 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Weekly Rashifal 2026 Vrishchik February Rashifal 2026 Scorpio February Rashifal 2026
और पढ़ें
