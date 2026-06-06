Vrishabh Weekly Horoscope 7 To 13 June: वृष राशि के जातकों को जून के इस सप्ताह में "सावधानी हटी, दुर्घटना घटी" का सूत्र वाक्य हमेशा याद रखना होगा. यह सप्ताह आपके लिए धैर्य, समझदारी और संतुलित निर्णय लेने की सीख लेकर आ सकता है.

कई मामलों में आपको अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन ऐसे समय में घबराने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा. सप्ताहभर आपको अपने कार्यों और संबंधों दोनों में सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और समय पर काम पूरा करने का दबाव भी बना रहेगा. उच्च अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना आपके लिए लाभकारी साबित होगा.

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किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या कार्य को लेकर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. सप्ताह के मध्य में अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं, जो भविष्य में करियर की दृष्टि से फायदेमंद साबित हो सकते हैं. हालांकि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की राजनीति या विवाद से दूर रहना ही बेहतर रहेगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कारोबार में अपेक्षित गति नहीं मिल पाएगी. लाभ सामान्य रहने के कारण मन थोड़ा चिंतित रह सकता है. किसी बड़े निवेश या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें. आर्थिक दृष्टि से आय बनी रहेगी, लेकिन खर्चों की अधिकता के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. वाहन, घर या परिवार से जुड़े खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. सप्ताह के अंत तक कोई रुका हुआ भुगतान मिलने से कुछ राहत महसूस होगी.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

परिवार से जुड़े कुछ मामलों को लेकर चिंता बनी रह सकती है. घर के किसी सदस्य की सेहत या भविष्य से जुड़ा विषय आपकी मानसिक व्यस्तता बढ़ा सकता है. हालांकि धैर्य और संवाद के जरिए अधिकांश समस्याओं का समाधान निकल आएगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और पुराने मित्रों या रिश्तेदारों से मुलाकात होने की संभावना है. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से रिश्तों में तनाव आ सकता है. यदि आप किसी नए संबंध की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले सामने वाले की भावनाओं को अच्छी तरह समझ लें. विवाहित लोगों को अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच जीवनसाथी के लिए समय निकालना चाहिए. जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने या समय बिताने से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य

सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, जुकाम, एलर्जी या थकान जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खानपान में लापरवाही न करें और पर्याप्त आराम लें. नियमित योग और प्राणायाम करने से मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

उपाय

प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक दुर्गा चालीसा का पाठ करें तथा मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें. इससे नकारात्मकता दूर होगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

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