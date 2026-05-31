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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: वृषभ को प्रॉपर्टी में मिलेगा डबल फायदा, बढ़ेगी संपत्ति, देखें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: वृषभ को प्रॉपर्टी में मिलेगा डबल फायदा, बढ़ेगी संपत्ति, देखें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 31 मई से 6 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 31 May 2026 08:15 AM (IST)
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Vrishabh Weekly Horoscope 31 May To 6 June:  वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह व्यापारियों को अपने कारोबार में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं तो अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.

हालांकि प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में यह समय आपको राहत दे सकता है. आपके विरोधी भी अब समझौते की बात कर सकते हैं. सप्ताह के बीच में अचानक किसी यात्रा पर जा सकते हैं.

यात्रा के दौरान सामान और सेहत का ध्यान रखें. सप्ताह के अंत में नौकरीपेशा जातकों को अपने बॉस और सहकर्मियों से बातचीत करनी पड़ सकती है. पढ़ाई कर रहे छात्रों को सफलता पाने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी होगी. किसी महिला मित्र की मदद से प्रेम संबंधों में चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, लेकिन भरोसे को दोबारा बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है. जीवनसाथी की सेहत चिंता का कारण बन सकती है.

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करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह धैर्य और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें समय पर पूरा करना आवश्यक होगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचें. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें फिलहाल मनचाहे अवसर के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि निरंतर प्रयास करते रहने से आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बनी रहेगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह बाजार की परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है. अचानक लाभ और हानि दोनों की स्थिति बन सकती है, इसलिए बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. प्रॉपर्टी, जमीन या मकान से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. यदि कोई मामला लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है. सप्ताह के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है.

शिक्षा और यात्रा

छात्रों के लिए यह समय मेहनत का है. केवल भाग्य के भरोसे रहने के बजाय नियमित अध्ययन और अनुशासन पर ध्यान देना होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी. सप्ताह के मध्य में अचानक यात्रा का योग बन सकता है. यह यात्रा काम, परिवार या किसी विशेष उद्देश्य से जुड़ी हो सकती है. यात्रा के दौरान जरूरी दस्तावेज और सामान संभालकर रखें तथा खानपान में सावधानी बरतें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं. यदि किसी बात को लेकर दूरी या मनमुटाव चल रहा था, तो किसी करीबी या महिला मित्र की मदद से स्थिति बेहतर हो सकती है. हालांकि रिश्ते में विश्वास दोबारा मजबूत होने में समय लगेगा, इसलिए जल्दबाजी न करें. अपने साथी की भावनाओं को समझने और उन्हें पर्याप्त समय देने का प्रयास करें. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है. ऐसे में उनका सहयोग करें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेने में देरी न करें. सप्ताह के अंत तक रिश्तों में पहले से अधिक समझ और भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिल सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 May 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Taurus Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026
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