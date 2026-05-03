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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Weekly Horoscope 3 To 9 May 2026: वृषभ वालों को बिजनेस में मिलेगी ग्रोथ, बस नए निवेश में रखें ये सावधानी, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 3 To 9 May 2026: वृषभ वालों को बिजनेस में मिलेगी ग्रोथ, बस नए निवेश में रखें ये सावधानी, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 3 से 9 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 03 May 2026 07:10 AM (IST)
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Vrishabh Weekly Horoscope 3 to 9 May: वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है, जहां कुछ क्षेत्रों में सफलता मिलेगी तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

सप्ताह की शुरुआत में आप अपने कामकाज को लेकर काफी गंभीर और फोकस्ड नजर आएंगे. करियर और कारोबार में किए गए आपके प्रयास धीरे-धीरे रंग लाते दिखेंगे और आपको अपने काम का सकारात्मक परिणाम मिलने लगेगा. हालांकि, इस दौरान आपको अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौसम का असर आपकी तबीयत पर पड़ सकता है.

करियर और व्यापार

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए प्रगति देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपका मन लगा रहेगा और आप नई जिम्मेदारियों को भी आत्मविश्वास के साथ निभाने की कोशिश करेंगे. आपके सीनियर्स आपके काम को नोटिस करेंगे और आपके प्रयासों की सराहना भी हो सकती है.

व्यापारियों के लिए भी यह समय अनुकूल संकेत दे रहा है. सप्ताह के अंत तक कारोबार में तेजी देखने को मिल सकती है और नए अवसर सामने आ सकते हैं. हालांकि, किसी भी नए निर्णय को लेते समय जल्दबाजी या अति उत्साह से बचना जरूरी होगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहने वाला है. सप्ताह के मध्य में आप अपने सुख-सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं, जैसे घर की सजावट, इलेक्ट्रॉनिक सामान या अन्य जरूरी चीजों पर धन खर्च हो सकता है. हालांकि, निवेश के मामले में सतर्क रहना बेहद जरूरी है. जोखिम भरे निवेश से दूर रहें और बिना सोच-समझे कोई बड़ा आर्थिक फैसला न लें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सामान्य और संतुलित बना रहेगा, लेकिन कामकाजी महिलाओं के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाना मुश्किल लग सकता है, जिससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने समय का सही प्रबंधन करें और परिवार के सदस्यों का सहयोग लें. सप्ताह के मध्य में घर का माहौल शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा, जिससे आपको राहत महसूस होगी.

 प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और दोनों के बीच समझ और तालमेल बेहतर होगा. विवाहित जातकों के लिए भी यह समय सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आप दोनों एक-दूसरे का सहयोग करते नजर आएंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में आपको इस सप्ताह विशेष ध्यान देने की जरूरत है. खासकर धूप, गर्मी और लू से बचना जरूरी होगा, क्योंकि इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है. वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें. संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 May 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Taurus Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. कुछ क्षेत्रों में सफलता मिलेगी तो कुछ मामलों में सावधानी बरतनी होगी.

करियर और व्यापार के लिहाज से यह सप्ताह कैसा है?

करियर के लिहाज से सप्ताह प्रगति देने वाला रहेगा. व्यापारियों के लिए भी यह समय अनुकूल संकेत दे रहा है, लेकिन जल्दबाजी से बचें.

आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक दृष्टि से सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. निवेश के मामले में सतर्क रहना जरूरी होगा, जोखिम भरे निवेश से दूर रहें.

पारिवारिक जीवन में क्या उतार-चढ़ाव रहेंगे?

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन कामकाजी महिलाओं को घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाने में थोड़ी चुनौती आ सकती है.

स्वास्थ्य के प्रति क्या सलाह दी गई है?

स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, खासकर धूप, गर्मी और लू से बचना होगा. संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पिएं.

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