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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: वृषभ वालों को सोच-समझकर उठाना होगा हर कदम, देखें क्या कहता है साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: वृषभ वालों को सोच-समझकर उठाना होगा हर कदम, देखें क्या कहता है साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ राशि के लिए जून का नया सप्ताह करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jun 2026 05:45 AM (IST)
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Vrishabh Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह वृषभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा हो सकता है. इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोच-विचार जरूर करें. सप्ताह की शुरुआत में करियर या व्यापार को लेकर अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है. यात्रा के दौरान भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन आपको सफलता भी मिलने की उम्मीद रहेगी.

इस दौरान घर की मरम्मत या महंगे सामान की खरीदारी में ज्यादा खर्च हो सकता है, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है. व्यापार में किसी के दबाव या प्रभाव में आकर बड़ा सौदा करने से बचें. वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसे मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें. पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतना बेहतर होगा. प्रेम संबंधों को शादी में बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी या भावनात्मक फैसले लेने से बचें. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और समय पर जरूरी कदम उठाएं.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपको नई जिम्मेदारियों और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर देगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना होगा. किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज, प्रस्ताव या प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने से पहले दोबारा जांच करना लाभदायक रहेगा. व्यापारियों के लिए यह समय रणनीति बदलने का हो सकता है. साझेदारी वाले कामों में पारदर्शिता बनाए रखें और जल्द लाभ कमाने के लालच से बचें. सप्ताह के मध्य के बाद कुछ रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति

धन संबंधी मामलों में इस सप्ताह संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी रहेगा. आय बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी उसी गति से बढ़ सकते हैं. घर, वाहन या सुविधा से जुड़ी जरूरतों पर अतिरिक्त धन खर्च होने की संभावना है. निवेश से जुड़े फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. यदि कोई पुराना आर्थिक विवाद चल रहा है तो उसे बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें. बचत पर फोकस करने से आने वाले समय में राहत मिलेगी.

पारिवारिक जीवन

परिवार के साथ समय बिताने की आवश्यकता महसूस होगी. घर में कुछ छोटी-मोटी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिन्हें समझदारी से निभाना होगा. परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. घर के माहौल को हल्का और सकारात्मक बनाए रखने के लिए संवाद बनाए रखें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में भावनाओं के साथ व्यवहारिक सोच भी जरूरी होगी. यदि आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की सोच रहे हैं तो परिवार और परिस्थितियों दोनों को ध्यान में रखें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने और छोटी बातों को अनदेखा करने की जरूरत होगी. सप्ताह के अंत तक रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य और सावधानियां

सेहत के मामले में लापरवाही न करें. लगातार भागदौड़ और मानसिक तनाव शरीर पर असर डाल सकते हैं. पर्याप्त नींद लें और खानपान को संतुलित रखें. यात्रा के दौरान थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए समय-समय पर आराम करना जरूरी होगा. योग, हल्का व्यायाम और नियमित दिनचर्या आपको बेहतर महसूस कराएगी.

सप्ताह की सलाह

जल्दबाजी में लिया गया निर्णय इस सप्ताह परेशानी बढ़ा सकता है. धैर्य रखें, अनुभवी लोगों की सलाह लें और हर बड़े कदम से पहले पूरी योजना बनाएं. यही रणनीति आपको सफलता और संतुलन दोनों दिलाएगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 05:45 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Taurus Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026
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