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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Weekly Horoscope 26 April To 2 May 2026: वृषभ वालों का करीबी से मनमुटाव ला सकता है रिश्ते में दरार, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 26 April To 2 May 2026: वृषभ वालों का करीबी से मनमुटाव ला सकता है रिश्ते में दरार, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 26 अप्रैल से 2 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 24 Apr 2026 12:06 PM (IST)
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Vrishabh Weekly Horoscope 26 april to 2 May: अप्रैल 2026 का यह नया सप्ताह वृषभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और प्रगति का संदेश लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके अंदर उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा, जिससे आप अपने अधूरे कार्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. योजनाओं को सही दिशा देने में आपकी समझ और धैर्य अहम भूमिका निभाएंगे.

करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह काफी अनुकूल रहेगा. आप अपने काम को पूरी लगन और फोकस के साथ पूरा करेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी प्रभावित होंगे. नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, जिन्हें आप अच्छे से निभाएंगे.

व्यापारियों के लिए समय लाभकारी है, लेकिन निर्णय लेते समय दूरदर्शिता जरूरी है. जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है. यदि आप सोच-समझकर रणनीति बनाएंगे, तो अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.

धन

आर्थिक स्थिति इस सप्ताह मजबूत बनी रहेगी. आय के नए स्रोत बनने के संकेत मिल रहे हैं. पुराने निवेश से भी लाभ मिल सकता है. हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है ताकि आपकी बचत सुरक्षित रहे. समझदारी से किया गया निवेश भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है.

परिवार और सामाजिक जीवन

परिवार में इस सप्ताह खुशियों का माहौल बना रहेगा. आपके प्रयासों से घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. सप्ताह के मध्य में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे मन को शांति और संतोष मिलेगा. सामाजिक स्तर पर भी आपकी छवि मजबूत होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे.

लव लाइफ

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह खास रहने वाला है. आपके और आपके पार्टनर के बीच समझ और विश्वास बढ़ेगा. साथ में समय बिताने के अवसर मिलेंगे, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. आप अपने परिवार को अपने प्रेम संबंध के बारे में बता सकते हैं और अच्छी संभावना है कि आपको परिवार से सकारात्मक प्रतिक्रिया या स्वीकृति मिले.

सप्ताह के अंत की स्थिति

सप्ताह के अंत में किसी करीबी व्यक्ति से छोटी-सी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, जिससे मन थोड़ा उदास रह सकता है. ऐसे में बेहतर होगा कि बात को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें. छोटी बातों को नजरअंदाज करना रिश्तों के लिए फायदेमंद रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, लेकिन काम के बीच आराम करना भी जरूरी है. मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Taurus Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। काम के बीच आराम करना और ध्यान व योग को दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद रहेगा।

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