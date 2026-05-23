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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Weekly Horoscope 24 To 30 May 2026: वृषभ ऑफिस में विरोधियों से सतर्क रहें, एक्सपीरियंस आएगा काम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 24 To 30 May 2026: वृषभ ऑफिस में विरोधियों से सतर्क रहें, एक्सपीरियंस आएगा काम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 24 से 30 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 May 2026 05:37 AM (IST)
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Vrishabh Weekly Horoscope 24 to 30 May: वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव और चुनौतियों से भरा रह सकता है. इस दौरान आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की आवश्यकता होगी.

छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है. विशेष रूप से नियम-कानून की अनदेखी करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने पर आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मान-सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है. इस सप्ताह धैर्य, अनुशासन और संयम के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

करियर और नौकरी

सप्ताह की शुरुआत कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ के साथ हो सकती है. अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है या कार्यक्षेत्र से जुड़े कुछ अतिरिक्त दायित्व आपके ऊपर आ सकते हैं. व्यर्थ की दौड़भाग और मानसिक दबाव के कारण मन थोड़ा परेशान और चिड़चिड़ा रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. कुछ लोग आपके कार्यों में बाधा डालने या आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं.

इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों से भी अपेक्षित सहयोग कम मिलने की संभावना है, जिससे मन में निराशा का भाव आ सकता है. हालांकि ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा. किसी भी विवाद में पड़ने से बचें और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें.

सप्ताह का मध्य

सप्ताह के मध्य में आप किसी बात को लेकर जल्दबाजी या साहसिक निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम बाद में परेशानी का कारण बन सकता है. इसलिए किसी भी बड़े फैसले से पहले अनुभवी लोगों और शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कारोबार में मनचाहे लाभ की प्राप्ति में देरी हो सकती है. आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी. किसी भी नए निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. साझेदारी के काम में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें.

खर्चों में वृद्धि होने के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. अनावश्यक खर्चों और दिखावे से दूरी बनाकर रखें. इस सप्ताह उधार लेन-देन करने से भी बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह कुछ चिंाएं बनी रह सकती हैं. विशेष रूप से संतान से जुड़ी किसी बात को लेकर मन परेशान रह सकता है. छात्रों का पढ़ाई-लिखाई में मन कम लगेगा और उनका ध्यान इधर-उधर भटक सकता है. ऐसे में अभिभावकों को धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी.

प्रेम संबंधों में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. छोटी-छोटी गलतफहमियां रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती हैं. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव हो तो उसे संवाद के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें. अपने साथी की भावनाओं को समझना और उन्हें समय देना रिश्ते को मजबूत बनाएगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद होने की आशंका है, इसलिए क्रोध और कटु वाणी से बचें.

स्वास्थ्य

सेहत के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा कमजोर रह सकता है. अनियमित दिनचर्या और गलत खानपान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ा सकते हैं. थकान, तनाव और पेट से जुड़ी परेशानियां परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें. योग और ध्यान आपके मानसिक तनाव को कम करने में मदद करेंगे.

उपाय

महालक्ष्मी स्तोत्रम का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 May 2026 05:37 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Taurus Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026
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