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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Weekly Horoscope 20-26 April 2026: वृषभ वालों का किसी खास की मदद से बड़ा विवाद खत्म होगा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 20-26 April 2026: वृषभ वालों का किसी खास की मदद से बड़ा विवाद खत्म होगा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 20-22 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 18 Apr 2026 11:15 AM (IST)
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Vrishabh Weekly Horoscope 20 to 26 April 2026: अप्रैल 2026 का यह नया सप्ताह वृषभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

वृषभ राशि के सप्ताह की शुरुआत में ही आपको आर्थिक और भौतिक सुखों का अच्छा अनुभव होगा. आपकी आय के स्रोत मजबूत होंगे और मन में खुशहाली का भाव बना रहेगा. इस दौरान आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे. खासतौर पर विलासिता से जुड़ी वस्तुओं पर खर्च करने का मन बनेगा, जिससे जीवन में एक अलग तरह की संतुष्टि महसूस होगी.

पारिवारिक जीवन: खुशियों का माहौल

घर-परिवार के लिहाज से यह सप्ताह बहुत सुखद रहने वाला है. घर में किसी ऐसी चीज का आगमन हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. इससे पूरे परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण बनेगा. घर में मनोरंजन के साधनों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आप अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल और सामंजस्य बेहतर होगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

इस सप्ताह आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की परिवार में सराहना होगी. परिजन आपके साथ खड़े नजर आएंगे और हर कदम पर सहयोग देंगे. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे. रिश्तों में अपनापन और समझदारी दोनों देखने को मिलेगी.

करियर और व्यापार

सप्ताह के मध्य में करियर और व्यवसाय से जुड़े कार्यों के कारण आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे. इस दौरान आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपके भविष्य को नई दिशा देने में सहायक होंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और निर्णय लेने की क्षमता सराही जाएगी.

संपत्ति और कानूनी मामलों में सफलता

इस सप्ताह भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से लंबे समय से चल रहे विवाद सुलझ सकते हैं. साथ ही, आपको विरासत के रूप में पैतृक संपत्ति मिलने की भी संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी. यह समय आपके लिए स्थायित्व और सुरक्षा का भाव लेकर आएगा.

सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां

सप्ताह के मध्य में आपको किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. इस दौरान समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको विशेष रूप से सम्मानित भी किया जा सकता है. यह समय आपके सामाजिक दायरे को मजबूत करने और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए अनुकूल है.

प्रेम और दांपत्य जीवन

लव लाइफ के लिए यह सप्ताह बेहद खुशनुमा रहेगा. रिश्तों में गहराई आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे. दांपत्य जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा. यह समय रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अनुकूल है.

सप्ताह का अंत

सप्ताह के अंत में संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है. यह खबर आपके मन को प्रसन्न कर देगी और पूरे परिवार में खुशी का माहौल बना देगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Taurus Horoscope 2026 Vrishabh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत कैसी रहेगी?

सप्ताह की शुरुआत में वृषभ राशि वालों को आर्थिक और भौतिक सुखों का अच्छा अनुभव होगा। आपकी आय के स्रोत मजबूत रहेंगे और मन में खुशहाली बनी रहेगी।

पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, घर में किसी शुभ वस्तु का आगमन हो सकता है। मनोरंजन के साधनों में बढ़ोतरी होगी और परिवार में तालमेल बेहतर रहेगा।

करियर और व्यापार के क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकते हैं?

सप्ताह के मध्य में करियर और व्यवसाय के कार्यों के कारण लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा फायदेमंद साबित होगी और भविष्य को नई दिशा देगी।

प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा।

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