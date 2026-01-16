Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ के लिए बढ़ते खर्च, करियर दबाव और रिश्तों में संयम का सप्ताह
Vrishabh Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): वृषभ राशि के लिए जनवरी का तीसरा सप्ताह यानी 18-24 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Vrishabh Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 18 से 24 जनवरी का समय वृषभ राशि के लिए खर्च और चिंता बढ़ाने वाला रह सकता है. अचानक धन व्यय, संतान को लेकर फिक्र और निर्णय में असमंजस रहेगा. करियर में जिम्मेदारी जरूरी है। रिश्तों व प्रेम में संयम रखें.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं, वृषभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope 2026)
- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह खर्चीला रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में अचानक से आपके सिर पर कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं. इस सप्ताह संतान के भविष्य को लेकर आपका मन जरा ज्यादा चिंतित रह सकता है. इस सप्ताह आपकी तेजी से बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा के कारण आपकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी.
- आप इस सप्ताह कुछ चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं. सप्ताह के मध्य में अचानक से करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है. यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का विशेष ख्याल रखें.
- सप्ताह के उत्तरार्ध में आप कई बार कुछ चीजों का निर्णय लेते समय खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं. उचित समय पर निर्णय नहीं ले पाने के कारण आपके हाथ से अच्छे अवसर खोने की भी आशंका है. नौकरीपेशा लोगों को इस दौरान अपने कार्य को जिम्मेदारी के साथ समय पर करने की आवश्यकता बनी रहेगी.
- रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए. सिर्फ बड़ों की ही नहीं अपने से छोटों की भी उचित सम्मान दें. प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं.
वृषभ राशि के लिए उपाय- बजरंग बाण का पाठ करें.
