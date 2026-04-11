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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: प्रॉपर्टी से जुड़े काम बढ़ा सकते हैं बैंक बैलेंस, स्टूडेंट्स को मिलेगी सफलता

Vrishabh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: प्रॉपर्टी से जुड़े काम बढ़ा सकते हैं बैंक बैलेंस, स्टूडेंट्स को मिलेगी सफलता

Vrishabh Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): वृषभ राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 12-18 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 11 Apr 2026 08:15 AM (IST)
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Vrishabh Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 12 से 18 अप्रैल का समय वृष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का यह सप्ताह कुल मिलाकर शुभता, सफलता और संतोष देने वाला साबित हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत बेहद सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी और इस दौरान आप अपने करियर और व्यवसाय से जुड़े जिन भी कार्यों में प्रयास करेंगे, उनमें सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. लंबे समय से अटके हुए कामों में प्रगति देखने को मिलेगी और आपकी मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा.
  • सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप अपनी सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई खास वस्तु खरीद सकते हैं. यह समय भौतिक सुखों में वृद्धि का संकेत दे रहा है. घर-परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा और किसी शुभ कार्य या उत्सव के आयोजन की संभावना बन सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में और अधिक मिठास आएगी.
  • पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी इस सप्ताह आपको राहत मिल सकती है. यदि किसी कारणवश इस क्षेत्र में अड़चनें आ रही थीं, तो अब उनके दूर होने के संकेत हैं. भूमि या भवन की खरीद-फरोख्त से भी आपको मनचाहा लाभ मिलने की संभावना है.
  • यह समय निवेश के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी रहेगा.
  • शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए भी यह सप्ताह शुभ समाचार लेकर आ सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं या किसी नई उपलब्धि का संकेत मिल सकता है. आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
  • सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. ऐसे में उनका ध्यान रखना और समय-समय पर उनकी देखभाल करना जरूरी होगा. इसी दौरान अचानक किसी यात्रा का भी योग बन सकता है, जो लंबी या छोटी दूरी की हो सकती है. यह यात्रा कुछ मामलों में आवश्यक भी साबित हो सकती है.
  • इस सप्ताह पारिवारिक निर्णयों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है. आपके विचारों और सुझावों को घर के अन्य सदस्य गंभीरता से लेंगे और आपका समर्थन करेंगे. इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और परिवार में आपकी स्थिति मजबूत होगी.
  • प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से भी यह समय अनुकूल है. हाल ही में किसी से हुई मित्रता धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल सकती है. यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो उसमें और अधिक गहराई और समझ देखने को मिलेगी. वहीं दांपत्य जीवन की बात करें तो जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और आपसी सहयोग से जीवन में संतुलन बना रहेगा. कुल मिलाकर, यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए खुशियां, सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Taurus Horoscope 2026 Vrishabh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

अप्रैल 2026 के तीसरे सप्ताह में वृष राशि वालों के करियर में क्या संभावनाएं हैं?

यह सप्ताह करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है। किए गए प्रयासों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं और अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से कैसा रहेगा?

यह सप्ताह भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत दे रहा है। पैतृक संपत्ति और भूमि-भवन की खरीद-फरोख्त से लाभ मिलने की संभावना है।

छात्रों के लिए अप्रैल के इस सप्ताह में क्या शुभ संकेत हैं?

शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए यह सप्ताह शुभ समाचार लेकर आ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम या नई उपलब्धि मिलने के संकेत हैं।

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा, मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी सहयोग बना रहेगा।

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