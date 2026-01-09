हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ राशि को नौकरी-बिजनेस में मिलेंगे मौके, पढ़ें 11-17 जनवरी का वीकली राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ राशि को नौकरी-बिजनेस में मिलेंगे मौके, पढ़ें 11-17 जनवरी का वीकली राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): वृषभ राशि के लिए जनवरी का दूसरा सप्ताह यानी 11-17 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 09 Jan 2026 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 11 से 17 जनवरी का समय वृषभ राशि के लिए राहत, प्रगति और गुडलक लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत किसी बड़ी चिंता के दूर होने से सुकून देगी और मन हल्का रहेगा. कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटें खत्म होंगी और उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. कोर्ट-कचहरी या संपत्ति से जुड़े मामलों में अनुकूल फैसला मिल सकता है.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं, वृषभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope 2026)

  • वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है. सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़ी चिंता के दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे. नौकरीपेशा वर्ग के कामकाज में आ रही मुश्किलें दूर होंगी. उच्च अधिकारियों से सहयोग और समर्थन की प्राप्ति होगी. सहकर्मियों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करने पर अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे. किसी बड़े पद या जिम्मेदारी मिलने के भी योग बनेंगे.
  • कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके हक में आ सकता है. किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से घरेलू समस्या अथवा जमीन-जायदाद से जुड़े विवाद सुलझेंगे. व्यवसायियों के लिए यह पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है. बाजार में आई तेजी का आप लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे. कारोबार की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए जरा ज्यादा ही लाभप्रद रहने वाला है.
  • घर-परिवार के सदस्यों के साथ इस सप्ताह आपका बेहतर तालमेल बना रहेगा. किसी बड़े निर्णय को लेते समय आपको माता-पिता संग छोटे भाई अथवा बहन का पूर्ण समर्थन मिलेगा. सप्ताह के मध्य में परिवार संग छोटी या लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे. प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे.

वृषभ राशि के लिए उपाय- प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 09 Jan 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Vrishabh Rashi Astrology 2026 Taurus Horoscope 2026 Vrishabh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
