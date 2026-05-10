हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Weekly Horoscope 10 To 16 May 2026: ऑफिस में बढ़ेगी आपकी ताकत! विरोधी भी मानेंगे हार!, पढ़ें वृषभ का साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 10 To 16 May 2026: ऑफिस में बढ़ेगी आपकी ताकत! विरोधी भी मानेंगे हार!, पढ़ें वृषभ का साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 10 से 16 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 10 May 2026 07:13 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Weekly Horoscope 10 to 16 May: वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता, लाभ और खुशियों से भरा रहने वाला है. करियर, व्यापार, परिवार और प्रेम जीवन सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. धैर्य और समझदारी के साथ किए गए कार्य आपको सफलता दिलाएंगे और सप्ताह के अंत तक कई रुके हुए काम पूरे होते नजर आएंगे.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल साबित होगा. कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके काम आसानी से पूरे होंगे. ऑफिस में आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना हो सकती है.

जो लोग नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विरोधी या प्रतिस्पर्धी भी इस समय आपके सामने कमजोर पड़ते नजर आएंगे और कई मामलों में समझौते की स्थिति बन सकती है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में भी राहत मिलने की संभावना है, जिससे लंबे समय से चला आ रहा तनाव कम होगा.

पारिवारिक जीवन

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से सुखद और संतोष देने वाला रहने वाला है. परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और किसी करीबी व्यक्ति की सफलता या उपलब्धि से आपका मन बेहद प्रसन्न होगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग मिलने से मानसिक शांति बनी रहेगी. माता-पिता के साथ संबंध मधुर रहेंगे और उनके मार्गदर्शन से आपको कई महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद मिलेगी. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी धार्मिक या शुभ कार्य में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहने वाला है. हफ्ते की शुरुआत में किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. यदि आपने पहले किसी योजना में पैसा लगाया था, तो उसका सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिल सकता है. व्यापार में नए संपर्क बनेंगे और पुराने संबंध भी लाभ पहुंचाएंगे. कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और यह यात्रा आपके लिए सुखद और लाभकारी साबित होगी. इस सप्ताह योजना बनाकर काम करना आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं.

संपत्ति और निवेश

सप्ताह के अंत में संपत्ति से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिलने की संभावना है. लंबे समय से यदि आप किसी जमीन, मकान या वाहन की खरीद-फरोख्त की योजना बना रहे थे, तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. पैतृक संपत्ति मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं. निवेश के लिए भी यह समय अच्छा माना जाएगा, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

शिक्षा और छात्र जीवन

छात्र वर्ग के लिए यह सप्ताह बेहद सकारात्मक रहने वाला है. पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. यदि किसी बात को लेकर पहले मतभेद चल रहे थे, तो वे धीरे-धीरे दूर हो सकते हैं. विवाहित लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मानसिक शांति देगा. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और आपसी समझ बेहतर बनेगी.

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी 12 या 13 मई कब, भूलकर भी न करें ये गलती, लक्ष्मी जी होंगी नाराज

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 10 May 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Taurus Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

प्रेम और वैवाहिक जीवन में वृषभ राशि वालों के लिए क्या है?

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ मधुरता और विश्वास बढ़ेगा। विवाहित लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Vrishabh Weekly Horoscope 10 To 16 May 2026: ऑफिस में बढ़ेगी आपकी ताकत! विरोधी भी मानेंगे हार!, पढ़ें वृषभ का साप्ताहिक राशिफल
ऑफिस में बढ़ेगी आपकी ताकत! विरोधी भी मानेंगे हार!, पढ़ें वृषभ का साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Mesh Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: मेष का अब शुरू होगा सुनहरा समय, भाग्य देगा साथ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
मेष का अब शुरू होगा सुनहरा समय, भाग्य देगा साथ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Mothers Day 2026 Sanskrit Shlok: मदर्स डे पर पढ़ें ये संस्कृत श्लोक, मातृत्व का गहरा अर्थ बताते हैं वेद-शास्त्र
Mothers Day 2026 Sanskrit Shlok: मदर्स डे पर पढ़ें ये संस्कृत श्लोक, मातृत्व का गहरा अर्थ बताते हैं वेद-शास्त्र
धर्म
Aaj Ka Panchang 10 May 2026: आज रोग पंचक कब से लग रहे हैं, जानें समय, योग, राशिफल और पूरा पंचांग
आज रोग पंचक कब से लग रहे हैं, जानें समय, योग, राशिफल और पूरा पंचांग
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की स्ट्राइक का एक साल: मलबे से फिर सिर उठा रहा जैश का हेडक्वार्टर, पाक सरकार ने लुटाए 4 करोड़
भारत की स्ट्राइक का एक साल: मलबे से फिर सिर उठा रहा जैश का हेडक्वार्टर, पाक सरकार ने लुटाए 4 करोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में BJP नेता पर हमला, बदमाशों ने गोलियों से भूना, अस्पताल में भर्ती
लखनऊ में BJP नेता पर हमला, बदमाशों ने गोलियों से भूना, अस्पताल में भर्ती
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव RCB के खिलाफ प्लेइंग-11 का होंगे हिस्सा? MI ने दिया बड़ा अपडेट
हार्दिक और सूर्या RCB के खिलाफ प्लेइंग-11 का होंगे हिस्सा? MI ने दिया बड़ा अपडेट
बॉलीवुड
Mother's Day 2026: करीना-शिल्पा से बिपाशा -प्रीति तक, इन एक्ट्रेसेस ने 40 की उम्र में अपनाया मदरहुड
मदर्स डे 2026: करीना-शिल्पा से बिपाशा -प्रीति तक, इन एक्ट्रेसेस ने 40 की उम्र में अपनाया मदरहुड
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony: विजय लेंगे तमिलनाडु CM पद की शपथ, 6 पार्टियां, 5 दिन और चार मीटिंग... TVK ने समर्थन के लिए ऐसे बनाया समीकरण
6 पार्टियां, 5 दिन और चार मीटिंग... TVK ने समर्थन के लिए बनाया समीकरण, CM पद की शपथ लेंगे विजय
इंडिया
PM मोदी का तेलंगाना-कर्नाटक दौरा, हैदराबाद में करेंगे 9 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन
PM मोदी का तेलंगाना-कर्नाटक दौरा, हैदराबाद में करेंगे 9 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन
यूटिलिटी
Train News: चलती ट्रेन से जरूरी सामान बाहर गिर जाए तो क्या करें? रेलवे ऐसे करेगा आपकी मदद, जानें लें नियम
चलती ट्रेन से जरूरी सामान बाहर गिर जाए तो क्या करें? रेलवे ऐसे करेगा आपकी मदद, जानें लें नियम
जनरल नॉलेज
Thalapathy Vijay MLA Seats : दो जगहों से विधायक चुने गए थलपति विजय, क्या उन्हें मिलेगी डबल सैलरी; जानें नियम?
दो जगहों से विधायक चुने गए थलपति विजय, क्या उन्हें मिलेगी डबल सैलरी; जानें नियम?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget