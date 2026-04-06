Vrishabh Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: वृषभ वालों को चुनौतियां मिलेगी, पर ये बड़ी खुशी दस्तक देगी, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Vrishabh Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: वृषभ राशि के लिए 5 से 11 अप्रैल करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.
Vrishabh Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 5 से 11 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिंग नई साझेदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे लोगों को निर्यात के नए ऑर्डर मिल सकते हैं, हालांकि टैरिफ के कारण लाभ थोड़ा कम हो सकता है.
- शुरुआत में कुछ कार्यों में देरी या अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप स्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे.
- कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.
- एन्सेस्ट्राल बिज़नेस में छोटे भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. बिजनेस वुमेन के लिए किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना लाभकारी रहेगा.
- व्यापारिक विकास के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे और लाभ का ग्राफ ऊपर जाएगा.
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले जातकों को अपनी टीम के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी चुनौती मिल सकती है.
- मार्केटिंग क्षेत्र में नए लक्ष्यों की प्राप्ति होगी. वर्किंग वुमन को अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा.
- वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए यह हफ्ता उत्पादक रहेगा. नई नियुक्तियों के लिए माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है.
- बेरोजगारों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है.
- प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य के मामले में खान-पान पर नियंत्रण रखें, पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं.
- यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और अपने सामान की रक्षा करें.
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