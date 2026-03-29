Vrishabh Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: वुर्किंग लेडी को विदेश में कमाई का मिल सकात है मौका, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Vrishabh Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: वृषभ राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.
Vrishabh Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिंग धैर्य और रणनीति का है. बिजनेस में यदि आप विस्तार की सोच रहे हैं, तो मार्च के बाद का समय निवेश के लिए उत्तम है.
- 'टैरिफ' और आयात-निर्यात शुल्क में बदलाव आपके पक्ष में जा सकता है.
- साझेदारी में विश्वास ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए हिसाब-किताब साफ रखें.
- जॉब में सीनियर पोजिशन पर बैठे लोगों को अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.
- वर्किंग वुमन के लिए प्रमोशन की फाइल आगे बढ़ सकती है. विदेशी नौकरी में लगे लोगों को किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा.
- स्टूडेंट्स के लिए यह वीक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में तेजी लाने का है.
- स्पोर्ट्स और आर्ट्स के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको कोई बड़ा मंच मिल सकता है.
- परिवार में शांति का माहौल रहेगा, हालांकि रिश्तेदारों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर छोटी बहस हो सकती है.
- प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और आप भविष्य की प्लानिंग करेंगे.
- अन मैरिड पर्सन के लिए विवाह के योग प्रबल हैं. मैरिड लाइफ में आपसी समझ से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.
- सेहत को लेकर सावधान रहें, विशेषकर हड्डियों और दांतों की समस्या को नजरअंदाज न करें.
- परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी.
- प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अपने साथी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। विवाहित जीवन में सहयोग और समझ बढ़ेगी.
- आपकी लगन आपको इस वीक एक अलग पहचान दिलाएगी.
- बदलते मौसम में सावधानी रखें और ठंडी चीजों से परहेज करें.
- नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी न होने दें.
उपाय - शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं। "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का जप करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
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