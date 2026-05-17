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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा ऑफिशियल सरप्राइज, देखें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा ऑफिशियल सरप्राइज, देखें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: वृषभ के लिए 11 से 17 मई करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 17 May 2026 05:30 AM (IST)
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Vrishabh Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 17 से 23 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और नौकरी

वीक स्टार्टिंग रिश्तों की परीक्षा और नई जिम्मेदारियों का संकेत लेकर आएगा. व्यापार से जुड़े लोगों को इस समय अपने निर्णय बहुत सोच-समझकर लेने होंगे क्योंकि एक छोटी गलती बड़ा नुकसान करा सकती है. बिजनेस पार्टनरशिप में भरोसा बना रहेगा लेकिन पार्टनर की तरफ से काम में थोड़ी धीमी गति आपको परेशान कर सकती है. जो लोग विदेश व्यापार, ऑनलाइन बिजनेस, फैशन, लक्जरी प्रोडक्ट, होटल या रियल एस्टेट से जुड़े हैं उन्हें इस समय अचानक बड़ा क्लाइंट या लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है.

बिजनेसवुमन के लिए यह समय अपनी पहचान मजबूत करने का रहेगा और सोशल मीडिया या मार्केटिंग के माध्यम से नई लोकप्रियता मिल सकती है. कुछ पुराने निवेश इस समय फायदा देंगे लेकिन नया निवेश बिना सलाह के करना ठीक नहीं रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में अपने काम के कारण सम्मान मिलेगा लेकिन कुछ सहकर्मी आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं. जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं या विदेश जाने की तैयारी में हैं, उन्हें जून के मध्य तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां पहले से अधिक बढ़ सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम करने के तरीके से प्रभावित होंगे, लेकिन समय पर कार्य पूरा करना जरूरी रहेगा. जो लोग नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें परिवार या किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है. मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना लाभकारी रहेगा.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत और धैर्य का रहेगा. पढ़ाई में मन लगाने के बावजूद परिणाम थोड़ी देर से मिल सकता है लेकिन अंत में सफलता जरूर मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाए रखना होगा. उच्च शिक्षा, रिसर्च और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े छात्रों को किसी नए अवसर का लाभ मिल सकता है.

किस क्षेत्र में सफलता

कला, संगीत, अभिनय, लेखन और डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार अवसर मिलेगा. सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या किसी बड़े मंच के जरिए पहचान बढ़ सकती है. कुछ लोगों को नए प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है. खिलाड़ी वर्ग के लिए यह समय अभ्यास और अनुशासन बनाए रखने का रहेगा क्योंकि छोटी लापरवाही प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा लेकिन घर के किसी सदस्य की जिद तनाव बढ़ा सकती है. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और कुछ लोग अपने रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाने का फैसला कर सकते हैं. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझना होगा वरना छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है. संतान पक्ष से गर्व महसूस होगा लेकिन उनकी पढ़ाई या भविष्य को लेकर चिंता भी बनी रहेगी.

जून की आने वाली छुट्टियों में परिवार के साथ लंबी यात्रा, धार्मिक स्थल या किसी प्राकृतिक जगह घूमने की योजना बन सकती है. कुछ लोगों का विदेश घूमने का सपना भी पूरा हो सकता है. पुराने रिश्तेदारों या मित्रों से मुलाकात मन को खुशी दे सकती है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह समय मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा. वाहन, घर की सजावट या इलेक्ट्रॉनिक सामान पर अचानक खर्च बढ़ सकता है. किसी करीबी व्यक्ति को आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है. बचत की योजना बनाकर चलना भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा.

स्वास्थ्य और यात्रा

स्वास्थ्य में वजन बढ़ना, गले की परेशानी और पेट से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. यात्रा के दौरान खानपान और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा वरना बजट बिगड़ सकता है. मौसम बदलने के कारण एलर्जी या वायरल संक्रमण की समस्या भी हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना, समय पर भोजन करना और नियमित व्यायाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. देर रात तक जागने और तनाव लेने से बचें, वरना थकान और कमजोरी बढ़ सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 05:30 AM (IST)
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