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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Saptahik Rashifal 9 to 15 August 2026: वृषभ वालों के लिए मुश्किल सप्ताह, जेब और रिश्ते दोनों मांगेंगे समय, कैसे होगा बैलेंस

Vrishabh Saptahik Rashifal 9 to 15 August 2026: वृषभ वालों के लिए मुश्किल सप्ताह, जेब और रिश्ते दोनों मांगेंगे समय, कैसे होगा बैलेंस

Vrishabh Saptahik Rashifal 2026: वृषभ राशि के लिए 9 से 15 अगस्त का समय करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 08 Aug 2026 07:20 AM (IST)
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Vrishabh Saptahik Rashifal 9 to 15 August 2026: वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली रह सकती है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में कार्यभार अधिक रहेगा, जिससे आप निजी समस्याओं को सुलझाने के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे. ऐसे में साथी-संगी या शुभचिंतकों से अपेक्षित सहयोग मिलना मुश्किल हो सकता है, जिससे मन खिन्न रह सकता है. 

करियर और कारोबार

उत्तरार्ध में आय की तुलना में खर्च अधिक रहेगा, जिससे वित्तीय असंतुलन उत्पन्न हो सकता है.  नौकरीपेशा लोगों को इस समय व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करने से बचना चाहिए. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है.

व्यापारियों को लेन-देन में पारदर्शिता रखनी चाहिए और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए. साझेदारी के कारोबार में छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी रहेगा.

शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति

सप्ताह के मध्य में सेहत संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है. खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. मौसम से जुड़ी समस्याएं या थकान आपको परेशान कर सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम लें. यदि आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो परिश्रम में कोई कमी न रखें, वरना परिणाम निराशाजनक हो सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए समय का सही प्रबंधन करना होगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें. अनावश्यक खरीदारी से बचें और बजट के अनुसार ही वित्तीय योजनाएं बनाएं. निवेश से जुड़े मामलों में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

इस सप्ताह घरेलू समस्याएं बाहर न ले जाएं और बाहरी समस्याएं घर में न लाएं. सप्ताह के अंतिम चरण में किसी पारिवारिक सदस्य के साथ अनबन हो सकती है. रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और प्रेम संबंधों में दूरी आने की आशंका है. ऐसे में क्रोध या कटु वाणी से बचें और बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने का प्रयास करें.

विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. परिवार के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा. सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल होने से मानसिक शांति मिलेगी और तनाव कम होगा. धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी.

लकी रंग: सफेद

लकी नंबर: 6, 8

शुभ उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें, श्रीसूक्त का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को चावल या सफेद मिठाई का दान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Taurus Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026
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