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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: मेहनत लाएगी रंग, नौकरी में मिल सकती है खुशखबरी, वृषभ का साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: मेहनत लाएगी रंग, नौकरी में मिल सकती है खुशखबरी, वृषभ का साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 2026: वृषभ राशि के लिए 3 से 9 अगस्त का समय करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 03 Aug 2026 06:10 AM (IST)
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Vrishabh Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है और पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बनेंगे. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो सकारात्मक समाचार मिल सकता है. 

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक माहौल सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. शुरुआत में कामकाज से जुड़ी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी, धैर्य और सकारात्मक सोच हर समस्या का समाधान निकालने में मदद करेगी.

परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा और माता-पिता का मार्गदर्शन किसी बड़े निर्णय में आपके लिए लाभदायक साबित होगा. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. साथ ही घर की साज-सज्जा या नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की भी संभावना रहेगी, जिससे परिवार में उत्साह का वातावरण बनेगा.

करियर और कारोबार

कारोबार से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का दूसरा भाग विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और नई व्यावसायिक योजनाओं पर काम शुरू करने का अवसर मिलेगा. साझेदारी में किया गया कार्य भी लाभ देने वाला रहेगा.

शिक्षा और आर्थिक स्थिति

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत के अनुरूप सफलता मिलने के संकेत हैं. विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को आवेदन, वीजा या प्रवेश से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. हालांकि बड़े निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह मधुरता बढ़ेगी. पार्टनर के साथ आपसी विश्वास मजबूत होगा और रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव पहले से बेहतर रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आने की संभावना बन सकती है. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. परिवार की सहमति से किसी शुभ कार्य की शुरुआत भी हो सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आपकी ऊर्जा बनाए रखेंगे. मौसम के बदलाव को देखते हुए खान-पान में लापरवाही न करें. योग, प्राणायाम और सुबह की सैर मानसिक तनाव कम करने में सहायक साबित होगी. सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को पहले से अधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Taurus Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026
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