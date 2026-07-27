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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: लंबे इंतजार के बाद अब मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, वृषभ का साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: लंबे इंतजार के बाद अब मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, वृषभ का साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 2026: वृषभ राशि के लिए 27 जुलाई से 2 अगस्त का समय करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jul 2026 06:15 AM (IST)
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Vrishabh Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ और प्रगतिदायक रहने वाला है. करियर में आगे बढ़ने के कई अवसर मिल सकते हैं. यदि आप विदेश से जुड़ी किसी नौकरी, प्रोजेक्ट, शिक्षा या व्यापारिक योजना पर काम कर रहे हैं, तो इस दिशा में सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. 

करियर और नौकरी

आपकी कार्यशैली और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को देखते हुए आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. लंबे समय से प्रमोशन या मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर का इंतजार कर रहे लोगों की इच्छा पूरी होने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य में लाभ और नए अवसर लेकर आएगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. पुराने ग्राहकों के साथ-साथ नए संपर्क भी कारोबार को गति देंगे. सप्ताह के मध्य में कोई नया अवसर या नई डील आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकती है. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. हालांकि निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचें. विशेष रूप से जोखिम वाले निवेश या बिना जांच-पड़ताल के किसी योजना में धन लगाने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. सोच-समझकर लिया गया आर्थिक निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ देगा.

परिवार और सामाजिक जीवन

इस सप्ताह मित्रों का सहयोग आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा. दोस्तों की मदद से लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा और सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा. घर में किसी शुभ आयोजन या पारिवारिक चर्चा में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है. राजनीति, प्रशासन या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी. समाज में आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे.

प्रेम और दांपत्य जीवन

अविवाहित जातकों के लिए विवाह या नए रिश्ते का प्रस्ताव आने की संभावना है. प्रेम संबंधों में पहले से अधिक विश्वास और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. यदि किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे, तो उन्हें दूर करने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य और सलाह

स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि युवाओं का ध्यान मौज-मस्ती और मनोरंजन में अधिक रह सकता है, इसलिए समय का संतुलित उपयोग करना आवश्यक होगा. यात्रा के दौरान खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. सप्ताहभर सकारात्मक सोच, अनुशासित कार्यशैली और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में अपेक्षा से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026
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