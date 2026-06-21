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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: व्यापार में चौकन्ना रहें, आपकी ये गलती पड़ सकती है भारी, वृषभ साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: व्यापार में चौकन्ना रहें, आपकी ये गलती पड़ सकती है भारी, वृषभ साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: वृषभ राशि के लिए जून का ये सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Updated at : 21 Jun 2026 05:25 AM (IST)
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Vrishabh Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

करियर और नौकरी:

वीक की शुरुआत एंप्लॉयड लोगों के लिए काफी सकारात्मक रहने वाली है. नौकरी में जो परेशानियां, दबाव या रुकावटें पिछले कुछ समय से चल रही थीं, वे धीरे-धीरे सीनियर और बॉस के सहयोग से दूर होती नजर आएंगी.

न्यू एम्प्लॉयड लोगों को कार्यस्थल पर अपनी क्षमता दिखाने और खुद को साबित करने के कई अवसर मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए नए अवसर खुल सकते हैं और किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू या ऑफर मिलने की संभावना भी रहेगी. को-वर्कर और जूनियर के साथ आपका व्यवहार बेहतर रहेगा, जिससे टीम सपोर्ट मजबूत होगा और आने वाले समय में इंक्रीमेंट या पदोन्नति की स्थिति बन सकती है. कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और आपके सुझावों को महत्व मिल सकता है.

शिक्षा, युवा और उपलब्धियां:

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को सप्ताह के दौरान कोई अच्छी खबर मिल सकती है. लंबे समय से की गई मेहनत अब परिणाम देने लगेगी. उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को भी नई दिशा मिल सकती है. आर्टिस्ट और म्यूजिशियन को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई बड़ा मंच मिल सकता है, जिससे पहचान और लोकप्रियता बढ़ेगी. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी समय अनुकूल रहेगा और उनकी राह में आ रही बाधाएं दूर होती दिखाई देंगी. वे प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करके नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं. युवा वर्ग अपने कौशल को निखारने और नई योजनाओं पर काम करने के लिए प्रेरित रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन:

घर-परिवार में खुशियों और उत्साह का वातावरण बना रहेगा. किसी करीबी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य के विवाह को लेकर चर्चा आगे बढ़ सकती है, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में शुरुआत में हल्की अनबन या दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन समय के साथ रिश्तों में फिर से गर्मजोशी और रोमांस लौट आएगा. जीवनसाथी और पार्टनर के साथ आपसी समझ बेहतर होगी. रिश्तेदारों और परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा, तीर्थ दर्शन या आध्यात्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. दान-पुण्य और धार्मिक कार्यों से मानसिक संतोष और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति:

व्यापार के मामले में इस सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी. विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपके कार्यों में बाधा डालने या रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं. पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना होगा. नए बिजनेसमैन को फिलहाल नई प्रॉपर्टी, मशीनरी या बड़े निवेश के फैसलों को टालना बेहतर रहेगा. बैंक लोन, फाइनेंस या अन्य बैंकिंग कार्यों में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है. कानूनी मामलों में भी तुरंत राहत मिलने की संभावना कम दिखाई देती है, इसलिए आर्थिक प्रबंधन मजबूत रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें. पुराने निवेश की समीक्षा करना लाभकारी रहेगा.

सामाजिक जीवन और स्वास्थ्य:

नई पीढ़ी के लोग अपनी लाइफस्टाइल, दिनचर्या और सोच में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे. राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को समाज में मान-सम्मान और प्रभाव बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से समय राहत देने वाला रहेगा और पुराने रोगों में सुधार देखने को मिल सकता है. लंबी दूरी की यात्रा लाभदायक सिद्ध हो सकती है, हालांकि यात्रा के दौरान खान-पान और आराम का विशेष ध्यान रखें ताकि ऊर्जा बनी रहे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 05:25 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Taurus Horoscope 2026 Vrishabh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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