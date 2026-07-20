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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: वृषभ वाले ऑफिस की राजनीति से रहें सावधान, इन कार्यों में मिलेगी सफलता

Vrishabh Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: वृषभ वाले ऑफिस की राजनीति से रहें सावधान, इन कार्यों में मिलेगी सफलता

Vrishabh Saptahik Rashifal 2026: वृषभ राशि के लिए 20 से 26 जुलाई का समय करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 20 Jul 2026 06:05 AM (IST)
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Vrishabh Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेने वाला रहेगा. आपके द्वारा किए गए परिश्रम और प्रयास का फल अपेक्षा से थोड़ा कम या देर से मिल सकता है. जिस कार्य को लेकर आप काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, उसमें कुछ अनचाही बाधाएं आ सकती हैं.

ऐसे में निराश होने की बजाय लगातार प्रयास करते रहें. सप्ताह की शुरुआत में किसी महत्वपूर्ण काम के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें और अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें.

करियर और कारोबार

नौकरीपेशा लोगों के कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है. कुछ लोगों का अनचाहे स्थान पर ट्रांसफर हो सकता है या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे शुरुआत में असहज महसूस होगा. कार्यस्थल पर विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि कोई आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकता है. अपने काम को पूरी ईमानदारी और दस्तावेजों के साथ पूरा करें.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा. बाजार की परिस्थितियों के कारण उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने ग्राहकों का सहयोग बना रहेगा. किसी नए निवेश या साझेदारी से पहले सभी कानूनी और आर्थिक पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें. सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यापारिक यात्रा का योग बन सकता है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी.

आर्थिक स्थिति

सप्ताह के मध्य में आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी. अचानक वाहन, घर या स्वास्थ्य से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं. अनावश्यक खरीदारी से बचें और बजट के अनुसार खर्च करें. यदि किसी को उधार देने का विचार है तो पूरी सावधानी बरतें, अन्यथा धन फंस सकता है. हालांकि सप्ताह के अंत तक रुका हुआ कोई भुगतान मिलने से कुछ राहत मिल सकती है.

परिवार और रिश्ते

पारिवारिक जीवन मिश्रित रहेगा. घर के किसी सदस्य के साथ विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन धैर्य और मधुर व्यवहार से स्थिति संभल जाएगी. माता-पिता की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. यदि परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन रही है तो सभी की राय लेकर आगे बढ़ें. रिश्तों में अहंकार और गुस्से से बचें, क्योंकि छोटी-सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करना चाहिए.

स्वास्थ्य और शिक्षा

स्वास्थ्य के मामले में मौसम के बदलाव का असर देखने को मिल सकता है. सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार या एलर्जी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खानपान में लापरवाही न करें और पर्याप्त आराम लें. छात्र वर्ग को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या अपनानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी.

उपाय: शिवलिंग की पूजा करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026
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