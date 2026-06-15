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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: वृषभ का बिजनेस में बदलाव करना गेम चेंजर साबित होगा, देखें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: वृषभ का बिजनेस में बदलाव करना गेम चेंजर साबित होगा, देखें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: वृषभ राशि के लिए जून का ये सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 15 Jun 2026 06:05 AM (IST)
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Vrishabh Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 14 से 20 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस:
वीक स्टार्टिंग बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाली है. पार्टनरशिप बिजनेस में नए एग्रीमेंट्स साइन होंगे जो भविष्य में बड़ा फायदा देंगे, हालांकि पुश्तैनी बिजनेस करने वालों को इस वीक अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है. देश-विदेश के बिजनेसमैन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही वॉर सिचुएशन एक नया टर्निंग पॉइंट साबित होगी, आपको कुछ ऐसे ऑर्डर्स मिल सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी.

बिजनेस वुमन इस वीक अपनी सूझबूझ से किसी बड़ी कॉरपोरेट मीटिंग को लीड करेंगी और एक बहुत बड़ी डील फाइनल करने में कामयाब होंगी, जिससे उन्हें बड़ी कानूनी जीत भी हासिल होगी. बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी को शामिल करना आपके लिए गेम-चेंजर साबित होगा, जिससे ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग के सारे घाटे कवर हो जाएंगे.

नौकरी और रोजगार:
नौकरीपेशा लोगों पर इस वीक काम का बोझ ज्यादा रहेगा, जिसके कारण वे फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे और फैमिली प्रेशर बढ़ेगा. जो एंप्लॉयड पर्सन अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर या विदेश में रह रहे हैं, उन्हें इस वीक होम सिकनेस परेशान करेगी. कार्यस्थल पर सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपके अंडर काम करने वाले जूनियर कोवर्कर्स पीठ पीछे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. ट्रांसफर और इंक्रीमेंट की चाहत रखने वालों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ऑफिशियल ट्रैवल से आपको करियर में नए रास्ते दिखेंगे. अन एंप्लॉयड पर्सन के लिए यह वीक इंटरव्यू कॉल्स से भरा रहेगा.

करियर और शिक्षा:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जून का यह महीना बेहद क्रूशियल है, हालांकि घरेलू कलह और माता-पिता की अनबन के कारण आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा, फिर भी आपकी कड़ी मेहनत आपको कॉम्पिटिशन में पास कराएगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
लव लाइफ में इस वीक गलतफहमियां दूर होंगी और रिलेशन मजबूत होगा. पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा विवाद इस वीक आपसी बातचीत से सुलझ जाएगा, जिससे मन शांत होगा. संतान की शिक्षा या करियर को लेकर चल रही चिंता दूर होगी और उनसे सुख मिलेगा. घर में किसी धार्मिक यात्रा या मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन पर बड़ा खर्चा हो सकता है.

स्वास्थ्य:
हेल्थ के लिहाज से नेगेटिव बात यह है कि आपको पेट से जुड़ी समस्याएं या डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि आपका मानसिक तनाव कम होगा और आप योग-प्राणायाम की तरफ झुकेंगे.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र:
पॉलिटिशियन और समाज सेवा के क्षेत्र के लोगों को जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी लोकप्रियता में इजाफा होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Taurus Horoscope 2026 Vrishabh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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