वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह वृषभ राशि के लोगों के लिए नई जिम्मेदारियां, व्यावसायिक अवसर और रिश्तों में प्रगाढ़ता लेकर आया है. नवंबर की शुरुआत और फेस्टिव सीजन के चलते निजी व कामकाजी जीवन में भागदौड़ थोड़ी बढ़ सकती है.

इस हफ्ते आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्र 'संतुलन' रहेगा अगर आप करियर, बिजनेस और फैमिली के बीच तालमेल बनाकर चलेंगे, तो यह समय आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

दफ्तर में नई जिम्मेदारियां: कार्यरत जातकों (Employed Persons) की कार्यकुशलता को देखते हुए मैनेजमेंट उन्हें कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट या अहम पदभार सौंप सकता है. सीनियर अधिकारियों का भरोसा आप पर बढ़ेगा.

वर्क-लाइफ बैलेंस पर फोकस: त्योहारी सीजन के चलते काम का दबाव थोड़ा रह सकता है, लेकिन आपकी व्यवस्थित कार्यशैली आपको समय सीमा के भीतर हर टास्क पूरा करने में मदद करेगी. सहयोगियों के साथ संवाद स्पष्ट रखें.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

बिजनेस विस्तार और नई शुरुआत: अगर आप दीपावली के पावन पर्व पर अपना कारोबार बढ़ाने, नई शाखा खोलने या नई दुकान का शुभारंभ करने की योजना बना रहे हैं, तो किसी वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य लें; यह आपके लिए दीर्घकालिक लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा.

प्रॉपर्टी सौदों में तेजी: रियल एस्टेट, मकान या जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े रुके हुए मामलों में अचानक तेजी आएगी. आर्थिक दृष्टि से धन का प्रवाह सामान्य से बेहतर रहेगा, हालांकि फेस्टिव शॉपिंग के चलते खर्चों में भी इजाफा हो सकता है.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

पारिवारिक सूझबूझ और मांगलिक पल: घर में किसी पुरानी बात या संपत्ति के मसले को लेकर हल्की-फुल्की तनातनी उभर सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी और शांत स्वभाव से मामले को समय रहते सुलझा लेंगे.

पार्टनर संग धार्मिक उत्सव व बेहतरीन तालमेल: लाइफ पार्टनर के साथ किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान या सामाजिक-मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का शुभ अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों (Love Life) में आपसी भरोसा और रोमांस बढ़ेगा, जिससे मन को असीम सुकून मिलेगा.

ऊर्जावान दिनचर्या: सेहत के लिहाज से यह हफ्ता सामान्य रहेगा. सिर्फ अत्यधिक भागदौड़ और बाहर के गरिष्ठ खान-पान से बचें ताकि पाचन और स्फूर्ति बनी रहे.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी

शुभ अंक: 6 और 2

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस पूरे सप्ताह प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प या सफेद सुगंधित फूल अर्पित करें और 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' अथवा 'श्री सूक्त' का पाठ करें. शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं. दीपावली की शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करें. इससे घर में सुख-समृद्धि, शांति और आर्थिक स्थिरता का वास होगा.

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