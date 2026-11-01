ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मवृषभ साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: ऑफिस में नई जिम्मेदारियां, बिजनेस विस्तार की प्लानिंग और लव लाइफ में रोमांस; पढ़ें वीकली राशिफल

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: ऑफिस में नई जिम्मेदारियां, बिजनेस विस्तार की प्लानिंग और लव लाइफ में रोमांस; पढ़ें वीकली राशिफल

Vrishabh Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026: वृषभ राशि का दिवाली स्पेशल साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में वर्क-लाइफ बैलेंस, नई दुकान, प्रॉपर्टी डीलिंग, पारिवारिक तालमेल और दांपत्य सुख.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह वृषभ राशि के लोगों के लिए नई जिम्मेदारियां, व्यावसायिक अवसर और रिश्तों में प्रगाढ़ता लेकर आया है. नवंबर की शुरुआत और फेस्टिव सीजन के चलते निजी व कामकाजी जीवन में भागदौड़ थोड़ी बढ़ सकती है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
मेष साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: दीपावली पर नई नौकरी की सौगात, बिजनेस में बड़ा विस्तार और प्रॉपर्टी डील के योग; पढ़ें वीकली राशिफल
मेष साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: दीपावली पर नई नौकरी की सौगात, बिजनेस में बड़ा विस्तार और प्रॉपर्टी डील के योग; पढ़ें वीकली राशिफल
धर्म
Ahoi Ashtami 2026 Kab Hai: 1 या 2 नवंबर कब है अहोई अष्टमी का व्रत? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि
1 या 2 नवंबर कब है अहोई अष्टमी का व्रत? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि
धर्म
Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी पर कैसे बनती है चांदी की स्याहू माला? जानें पूजा सामग्री, आरती और व्रत के जरूरी नियम
अहोई अष्टमी पर कैसे बनती है चांदी की स्याहू माला? जानें पूजा सामग्री, आरती और व्रत के जरूरी नियम
धर्म
Ahoi Ashtami 2026: संतान की मन्नत लेकर आधी रात राधाकुंड क्यों पहुंचते हैं दंपती? 1 नवंबर को लगेगा विशेष मेला
संतान की मन्नत लेकर आधी रात राधाकुंड क्यों पहुंचते हैं दंपती? 1 नवंबर को लगेगा विशेष मेला

इस हफ्ते आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्र 'संतुलन' रहेगा अगर आप करियर, बिजनेस और फैमिली के बीच तालमेल बनाकर चलेंगे, तो यह समय आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

दफ्तर में नई जिम्मेदारियां: कार्यरत जातकों (Employed Persons) की कार्यकुशलता को देखते हुए मैनेजमेंट उन्हें कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट या अहम पदभार सौंप सकता है. सीनियर अधिकारियों का भरोसा आप पर बढ़ेगा.

वर्क-लाइफ बैलेंस पर फोकस: त्योहारी सीजन के चलते काम का दबाव थोड़ा रह सकता है, लेकिन आपकी व्यवस्थित कार्यशैली आपको समय सीमा के भीतर हर टास्क पूरा करने में मदद करेगी. सहयोगियों के साथ संवाद स्पष्ट रखें.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

बिजनेस विस्तार और नई शुरुआत: अगर आप दीपावली के पावन पर्व पर अपना कारोबार बढ़ाने, नई शाखा खोलने या नई दुकान का शुभारंभ करने की योजना बना रहे हैं, तो किसी वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य लें; यह आपके लिए दीर्घकालिक लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा.

प्रॉपर्टी सौदों में तेजी: रियल एस्टेट, मकान या जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े रुके हुए मामलों में अचानक तेजी आएगी. आर्थिक दृष्टि से धन का प्रवाह सामान्य से बेहतर रहेगा, हालांकि फेस्टिव शॉपिंग के चलते खर्चों में भी इजाफा हो सकता है.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

पारिवारिक सूझबूझ और मांगलिक पल: घर में किसी पुरानी बात या संपत्ति के मसले को लेकर हल्की-फुल्की तनातनी उभर सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी और शांत स्वभाव से मामले को समय रहते सुलझा लेंगे.

पार्टनर संग धार्मिक उत्सव व बेहतरीन तालमेल: लाइफ पार्टनर के साथ किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान या सामाजिक-मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का शुभ अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों (Love Life) में आपसी भरोसा और रोमांस बढ़ेगा, जिससे मन को असीम सुकून मिलेगा.

ऊर्जावान दिनचर्या: सेहत के लिहाज से यह हफ्ता सामान्य रहेगा. सिर्फ अत्यधिक भागदौड़ और बाहर के गरिष्ठ खान-पान से बचें ताकि पाचन और स्फूर्ति बनी रहे.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी

शुभ अंक: 6 और 2

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस पूरे सप्ताह प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प या सफेद सुगंधित फूल अर्पित करें और 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' अथवा 'श्री सूक्त' का पाठ करें. शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं. दीपावली की शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करें. इससे घर में सुख-समृद्धि, शांति और आर्थिक स्थिरता का वास होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Taurus Weekly Horoscope Vrishabh Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
मेष साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: दीपावली पर नई नौकरी की सौगात, बिजनेस में बड़ा विस्तार और प्रॉपर्टी डील के योग; पढ़ें वीकली राशिफल
मेष साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: दीपावली पर नई नौकरी की सौगात, बिजनेस में बड़ा विस्तार और प्रॉपर्टी डील के योग; पढ़ें वीकली राशिफल
धर्म
Ahoi Ashtami 2026 Kab Hai: 1 या 2 नवंबर कब है अहोई अष्टमी का व्रत? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि
1 या 2 नवंबर कब है अहोई अष्टमी का व्रत? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि
धर्म
Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी पर कैसे बनती है चांदी की स्याहू माला? जानें पूजा सामग्री, आरती और व्रत के जरूरी नियम
अहोई अष्टमी पर कैसे बनती है चांदी की स्याहू माला? जानें पूजा सामग्री, आरती और व्रत के जरूरी नियम
धर्म
Ahoi Ashtami 2026: संतान की मन्नत लेकर आधी रात राधाकुंड क्यों पहुंचते हैं दंपती? 1 नवंबर को लगेगा विशेष मेला
संतान की मन्नत लेकर आधी रात राधाकुंड क्यों पहुंचते हैं दंपती? 1 नवंबर को लगेगा विशेष मेला
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी बोले, 'हम नरेंद्र मोदी को कहीं नहीं जाने देंगे'
राहुल गांधी बोले, 'हम नरेंद्र मोदी को कहीं नहीं जाने देंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आजम खान की गिरफ्तारी एक साजिश', आचार्य प्रमोद कृष्णम का चौंकाने वाला दावा
'आजम खान की गिरफ्तारी एक साजिश', आचार्य प्रमोद कृष्णम का चौंकाने वाला दावा
इंडिया
शशि थरूर ने ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना, 'लोगों का उनसे भरोसा उठ चुका'
शशि थरूर ने ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना, 'लोगों का उनसे भरोसा उठ चुका'
क्रिकेट
40 मैचों में 400 छक्के, सिर्फ NZ के खिलाफ 142; टीम इंडिया का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
40 मैचों में 400 छक्के, सिर्फ NZ के खिलाफ 142; टीम इंडिया का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ओटीटी
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
विश्व
Explained: जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शन कैसे रातों-रात भड़का? भारत से कितना अलग युवा आक्रोश
जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शन कैसे रातों-रात भड़का? भारत से कितना अलग युवा आक्रोश
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस में लौटेंगी प्रियंका चतुर्वेदी? चौंका देगा जवाब
राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस में लौटेंगी प्रियंका चतुर्वेदी? चौंका देगा जवाब
ट्रेंडिंग
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget