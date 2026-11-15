वृषभ साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: नई जिम्मेदारी, विदेशी लाभ और घर में मांगलिक योग

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026)

15 से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह वृषभ राशि के लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में नई पहचान और निजी जीवन में खुशियों की बहार लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते नजर आएंगे. लेकिन, बीच में कुछ कार्यों को गति देने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन सप्ताह का अंत आपको मनचाही सफलता और सुकून देकर जाएगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नई जिम्मेदारियों के साथ मिलेंगी उपलब्धियां: नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद उत्साहजनक रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपको नए उत्तरदायित्व सौंपे जा सकते हैं, जिन्हें आप अपनी कार्यकुशलता से पूरा कर बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे.

सरकारी कर्मियों और छात्रों के लिए शुभ समय: सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और किसी सकारात्मक प्रशासनिक सूचना या फैसले से मन प्रसन्न रहेगा. वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह सप्ताह कड़ी मेहनत के बाद बड़ी सफलता दिलाने वाला साबित होगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

विदेशी संपर्कों से मिलेगी बड़ी सफलता: अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार कर रहे हैं या विदेश में कार्यरत हैं, तो यह सप्ताह आपको कोई बड़ी व्यावसायिक सफलता या डील दिला सकता है. काम के सिलसिले में की गई यात्राओं के दौरान नए और बेहद उपयोगी संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगे.

लोन क्लियर करने का सही समय: सामान्य कारोबार में रुके हुए कामों को रफ्तार देने के लिए आपको थोड़ा अधिक मानसिक और शारीरिक श्रम करना होगा, लेकिन वीकेंड तक इसके शानदार परिणाम मिलेंगे. आर्थिक मोर्चे पर यदि आप कोई पुराना लोन चुकाने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

मांगलिक उत्सव और विवाह की चर्चा: पारिवारिक माहौल बेहद खुशनुमा और उत्साह से भरा रहेगा. आपको परिजनों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा या किसी करीबी रिश्तेदार के घर जाना हो सकता है. घर के अविवाहित सदस्यों के विवाह की बात जोर पकड़ सकती है, जिससे परिवार में रौनक बनी रहेगी.

रोमांटिक डेट और लॉन्ग ड्राइव के योग: लव लाइफ में इस सप्ताह नया रोमांच देखने को मिलेगा. अपने पार्टनर के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव या डिनर डेट पर जाने की बेहतरीन योजना बनेगी, जो आपके रिश्तों को और गहरा करेगी तथा मन को प्रफुल्लित रखेगी.

संतुलित दिनचर्या से बनेगी सेहत: सेहत के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें. अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और खान-पान पर विशेष ध्यान दें, ताकि मौसम के बदलाव या थकान का असर आपके स्वास्थ्य पर न पड़े.

शुभ रंग: सफेद और हल्का नीला

शुभ अंक: 6 और 2

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस सप्ताह शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं. प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें और छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे आर्थिक अड़चनें दूर होंगी और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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