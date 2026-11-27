Vrishabh Rashifal December 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, दिसंबर 2026 का महीना वृषभ राशि के लोगों के लिए उतार-चढ़ाव के बीच प्रगति के अवसर लेकर आएगा, जहां महीने के दूसरे सप्ताह से स्थितियां तेजी से आपके पक्ष में करवट लेंगी.

ग्रह स्थिति: माह की शुरुआत में 5 दिसंबर तक चौथे भाव में गुरु, केतु और मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा, जिस पर राहु की दृष्टि रहेगी. इसके बाद 17 दिसंबर को सूर्य आठवें भाव में गोचर करेंगे, जबकि राशि स्वामी शुक्र छठे भाव में विराजमान रहकर विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे.

शनि का प्रभाव: 11 दिसंबर को शनि देव मार्गी हो रहे हैं और उनकी सीधी दृष्टि आपकी राशि (प्रथम भाव) पर बनी रहेगी. मार्गी शनि के इस प्रभाव से कार्यों में गति तो आएगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता और अनुशासित दिनचर्या अपनाना बेहद जरूरी होगा.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

पहले सप्ताह में तनाव, 17 दिसंबर के बाद परिजनों की सेहत का रखें ख्याल: पारिवारिक दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना मिले-जुले परिणाम देगा. चौथे भाव में 5 दिसंबर तक बने त्रिग्रही योग और राहु की दृष्टि के कारण माह का पहला सप्ताह थोड़ा कष्टकारी रह सकता है. लेकिन, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, घरेलू समस्याओं में सुधार आने लगेगा.

भाई-बहनों का मिलेगा भरपूर सहयोग: 17 दिसंबर को सूर्य के आठवें भाव में संचरण करने से परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए उनकी देखभाल पर ध्यान दें. राहत की बात यह है कि इस दौरान आपको भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और छोटी-छोटी पारिवारिक उलझनों से निजात मिलेगी.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

11 दिसंबर के बाद कारोबार पकड़ेगा रफ्तार: व्यापारिक वर्ग के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है; सप्तम भाव के सूर्य और बुध के प्रभाव से शुरुआती दिनों में विशेष लाभ के योग नहीं हैं. लेकिन 11 दिसंबर 2026 के बाद व्यापार में शानदार मुनाफा शुरू होगा, खासकर लोहा, होटल और टूर एंड ट्रेवल्स के कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलेगा.

नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस व फील्ड में मिलेगी सफलता: नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना बेहद अनुकूल और मजबूत स्थिति लेकर आ रहा है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों और वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा. जो लोग फील्ड वर्क से जुड़े हैं, उन्हें मंगल और गुरु के शुभ प्रभाव से बेहतरीन सफलता और मान-सम्मान प्राप्त होगा.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

मेहनत से चमकेगी पढ़ाई, उच्च शिक्षा में अधिक परिश्रम जरूरी: विद्यार्थियों के लिए दिसंबर 2026 मिला-जुला रहेगा, लेकिन शिक्षा पर पूरी एकाग्रता रखने से परिणाम आपके पक्ष में आएंगे और आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी. प्राइमरी स्कूल के छात्रों के लिए समय अनुकूल है, जबकि मेडिकल, इंजीनियरिंग या सिविल सेवा जैसी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सामान्य फल ही मिलेंगे पढ़ाई को अधिक समय दें.

करियर में उन्नति, महिला सहकर्मियों से बनाएं उचित दूरी: करियर के मोर्चे पर यह महीना आपके लिए प्रगतिशील साबित होगा और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे अवसर मिलेंगे. लेकिन, छठे भाव में राहु की मौजूदगी के चलते कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों के साथ अनावश्यक नजदीकी बढ़ाने से बचें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

रिश्ते में बनाए रखें ऊर्जा, 11 दिसंबर के बाद मिलेंगे नए प्रस्ताव: प्रेम संबंधों को लेकर मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन कामकाज की व्यस्तता के कारण आप पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे. छठे भाव के शुक्र के कारण छोटी-छोटी बातों पर विवाद या बेवजह की बहस से बचें और रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें. सिंगल लोगों को 11 दिसंबर 2026 के बाद नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है.

दांपत्य जीवन में बना रहेगा बेहतरीन सामंजस्य: शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना सुखद और संतुलित रहेगा. चौथे भाव में गुरु-मंगल और छठे भाव में शुक्र की स्थिति के बावजूद पति-पत्नी के बीच आपसी समझ और सामंजस्य बना रहेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली कायम रहेगी.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

जोड़ों के दर्द और पैर में मोच को लेकर रहें अलर्ट: स्वास्थ्य के लिहाज से दिसंबर का महीना सावधानी बरतने का है. 5 दिसंबर तक राहु-केतु के प्रभाव से जोड़ों के दर्द (जॉइंट पेन) की शिकायत रह सकती है. वहीं, 11 दिसंबर को मार्गी शनि की प्रथम भाव पर दृष्टि और छठे भाव के राशि स्वामी शुक्र के कारण पैरों में मोच या दर्द की परेशानी हो सकती है.

17 दिसंबर के बाद यूरिन इन्फेक्शन से बचाव जरूरी: 17 दिसंबर को सूर्य के गोचर के बाद मूत्र (यूरिन) से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और स्वच्छता का ध्यान रखें. लेकिन, गुरु और मंगल का शुभ प्रभाव आपको इन शारीरिक कष्टों से उबरने में काफी राहत भी प्रदान करेगा.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: लाल (Red)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

नित्य प्रातः काल स्नान के बाद शुद्ध मन से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें.

हर रविवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में गेहूं का दान करें, इससे स्वास्थ्य व पारिवारिक कष्ट दूर होंगे.

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