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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Rashifal June 2026: वृषभ राशि वालों की होगी मौज या बढ़ेंगी चुनौतियां? जानें मासिक राशिफल

Vrishabh Rashifal June 2026: वृषभ राशि वालों की होगी मौज या बढ़ेंगी चुनौतियां? जानें मासिक राशिफल

Vrishabh Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए वृषभ जून 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Updated at : 01 Jun 2026 11:12 AM (IST)
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Vrishabh June Rashifal 2026: जून 2026 का महीना वृषभ राशि के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी. परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे और लव लाइफ में खुशियां मिलेंगी या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा से जान लें मासिक राशिफल.

  • पारिवारिक जीवन: वृषभ राशि के लिए जून का महिना उत्तम रहेगा. माह के आरम्भ में दूसरे भाव में गुरु और शुक्र रहेंगे, परिवार के सदस्य आपस में मिलजुलकर रहेंगे. 8 जून से पारिवारिक जीवन और सुखद रहेगा लेकिन खर्च में वृद्धि होगी. वाहन की खरीदारी या भवन निर्माण के कार्य को लेकर प्लान बनेगा. इस अवधि में अपने वाणी पर नियंत्रण रखे, रिश्ता मजबूत बनेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: व्यापारी के लिए जून का महिना मिला जुला रहेगा. व्यापार में ध्यान देना पड़ेगा. ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी. शुक्र और गुरु की युति व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा. नौकरी कर रहे हैं, शनि और शुक्र के सहयोग से नौकरी में प्रसन्न रहेंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें. अपने को अपडेट करें.
  • शिक्षा और करियर: शिक्षा में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा. बुध के प्रभाव अनुकूल रहेगा. शिक्षा को लेकर चिंतित रहेंगे लेकिन सहपाठी के सहयोग मिलने से शिक्षा में उन्नति करेंगे. उच्च शिक्षा की एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी. करियर में शनि का सहयोग मिलेगा जिससे आप सफल रहेंगे.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंध को लेकर प्रसन्न रहेंगे. पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत बनेगा. पार्टनर की बात को अहमियत दें, रिश्ता और मजबूत बनेगा. सिंगल हैं तो नए-नए रिश्ते जुड़ेंगे. संवाद करते समय वाणी पर नियंत्रण रखें. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. गुरु और शुक्र के सहयोग से रिश्ते में चार चांद लगेंगे. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बनेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं करें. राशि के स्वामी शुक्र अच्छे स्थिति में हैं. इस माह खान-पान ठीक रखें, आप स्वस्थ्य रहेंगे. किसी तरह की कोई चिंता नहीं करें. रोगप्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी.
  • लकी नंबर: 7
  • लकी कलर: भूरा
  • उपाय: शनि का पूजन करें. भगवान शंकर का पूजन तथा अभिषेक करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 01 Jun 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Vrishabh Rashifal 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
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