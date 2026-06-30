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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Rashifal July 2026: वृषभ जुलाई राशिफल, करियर में खुलेंगे नए रास्ते, लेकिन रिश्तों में न करें ये गलती

Vrishabh Rashifal July 2026: वृषभ जुलाई राशिफल, करियर में खुलेंगे नए रास्ते, लेकिन रिश्तों में न करें ये गलती

Vrishabh Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए वृषभ जुलाई 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 30 Jun 2026 01:56 PM (IST)
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Vrishabh July Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: वृषभ राशि वाले को जुलाई के महीने में पारिवारिक जीवन माह के सुरुआत तक ठीक ठाक रहेगा लेकिन 07 जुलाई के बाद परिवार के सदस्य से सहयोग में कमी बन सकती है. मंगल केंद्र मे रहेगे एनर्जी तथा उत्साह में वृद्धि करेंगे लेकिन वाणी के प्रभाव के कारण रिश्ता में अनबन की स्थति हो सकती है, पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए छोटी -छोटी बात पर ध्यान नहीं दे.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में अपने अनुभव का उपयोग करे मंगल की दृष्टी सप्तम भाव पर है. लेकिन पुरे महिना दूसरा तथा तीसरे भाव में बुध के होने के कारण व्यापार धीरे -धीरे चलेगा. ग्राहक के साथ ताल मेल रखे एवं शालीनता रखे, नए व्यापार का प्लान किए है उसे इस माह स्थगित करे नुकसान होगा, नौकरी में आपकी स्थति मिला जुला रहेगा अपने कार्य पर ध्यान दे, ऑफिस के राजनितिक से दूर रहे राहु कार्य क्षेत्र में परेशानी दे सकते है.

शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों को अपने पढाई पर ध्यान देना पड़ेगा सूर्य और बुध की युति दुसरे भाव में है शनि एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को देख रहे है इधर -उधर के बात में नहीं उलझे, टेक्निकल क्षेत्र में पढाई कर रहे है आपका प्रदर्शन मजबूत बनेगा लेकिन अपनी सिलेबस पर अच्छी तरह फोकस रखना पड़ेगा, करियर में उन्नति के रास्ते खुलेगे, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ेगा.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन को संतुलन में रखे ग्रहों की स्थति कुछ ठीक नहीं है बुध दुसरे भाव में है 16 जुलाई को सूर्य तीसरे भाव में संचरण करेगे वहीं गुरु 16 जुलाई को अस्त होंगे इसलिए पार्टनर के साथ जरुरत के अनुसार बात करे. मर्यादा में रहकर बात करे, वैवाहिक जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी मंगल की दृष्टी सप्तम भाव पर है, पहले से दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है ध्यान नहीं देने पर रिश्ता टूट सकता है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे सितारे अच्छे स्थति में नहीं है, शनि की दृष्टी मंगल पर है, सर दर्द, जॉइंट पैन सम्बंधित परेशानी बनेगी 16 जुलाई के बाद स्वास्थ्य में धीरे -धीरे सुधार होगा वृषभ राशि वाले व्यक्ति को पहले से स्वास्थ्य खराब है उन्हें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मौसमी बिमारी से परेशानी बन सकती है.

लकी नंबर: 3

लकी कलर: हरा

उपाय: सिद्दिकुंजिका स्त्रोत का पाठ करे, काले कुत्ते को रोटी खिलाए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 30 Jun 2026 01:56 PM (IST)
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