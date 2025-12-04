Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Indersh Upadhyay Marriage: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को अभिजीत मुहूर्त की शुभ बेला में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उनकी शादी राजस्थान के जयपुर के आमेर स्थित कुंदन वन विवाह स्थल में परांपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न होगी.

शुक्रवार 5 दिसंबर की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे के बीच चलने वाले इस भव्य शादी समारोह में संत समुदाय से लेकर रामानुज परंपरा से जुड़े महंत, और प्रसिद्ध कथावाचक जैसी धार्मिक जगत की तमाम हस्तियां उपस्थित रहेंगी. शादी से जुड़ी पारिवारिक रस्में वृंदावन स्थित रमण-रेती आश्रम में पहले ही संपन्न की जा चुकी है.

राजस्थान के आमेर में हो रही है शादी

आज आमेर में भात-मायरा की रस्म निभाई गई, जिसमें दोनों ही परिवार के सदस्यों ने पारंपरिक परिधान और रीति रिवाजों का पालन किया.कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी का नाम शिप्रा है, जो हरियाणा के यमुनानगर में रहती हैं. उनके पिता पुलिस विभाग में DCP के पद पर रह चुके हैं.

उनका परिवार वर्तमान में अमृतसर में निवास करता है. कल सुबह विवाह के मंडप मं स्वस्ति-वाचन के साथ वैदिक मंत्रोच्चार सहित समारोह संपन्न होगा. उनकी शादी समारोह से जुड़ी फोटो और वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है.

बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित

इंद्रेश उपाध्याय बचपन से ही भक्ति, शास्त्रों और कथा की ओर आकर्षित हो गए. उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र से ही श्रीमद्भागवत कथा, गीता और अन्य धार्मिक ग्रथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया. वृंदावन के कान्हा माखन पब्लिक स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की है.

इंद्रेश उपाध्याय के पिताजी खुद एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, जिनका नाम कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर हैं. उनकी माता का नाम नरवादा शर्मा और तीन बहनों के इकलौते भाई हैं. उनके द्वारा गए हुए भजन सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं.

