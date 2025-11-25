Vivah Panchami Wishes in Hindi: सीता राम चरित अति पावन..विवाह पंचमी पर सभी को भेजें ये शुभकामनाएं
Vivah Panchami Wishes in Hindi: मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष की पंचमी को रामजी और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ मनाई जाती है. विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर इन संदेशों के जरिए आप सभी को शुभकामनाएं दे सकते हैं.
Vivah Panchami Wishes in Hindi: हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बहुत ही शुभ तिथि माना गया है. क्योंकि इसी तिथि पर जनक दुलारी सीता और दशरथ पुत्र रामजी का विवाह संपन्न हुआ था. इस तिथि को विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है. हर साल इस दिन माता सीता और भगवान श्रीराम की वैवाहिक वर्षगांठ मनाई जाती है. इस वर्ष विवाह पंचमी 25 नवंबर 2025 को है.
भक्तगण धूमधाम के साथ विवाह पंचमी का त्योहार मनाते हैं. राम और सीता के विवाह की स्मृति के रूप में इस दिन कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, राम-सीता की पूजा की जाती है, रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ होता है, शीघ्र विवाह, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान कामना के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं. इस शुभ अवसर पर आप भी अपनों ये संदेश भेजकर विवाह पंचमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
भगवान श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद
सुख शांति और समृद्धि लेकर आए
विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
अधूरा है ज्ञान गीता के बिना, अधूरे हैं राम सीता के बिना
रहे न कोई गम, दुख आपको हर पल मिले अपनों का प्यार दोगुना
विवाह पंचमी की शुभकामनाएं
सीता राम चरित अति पावन
मधुर सरस अरु अति मनभावन,
पुनि पुनि कितनेहू सुने सुनाये
हिय की प्यास बुझत न बुझाये,
जिनके मन में सिया राम हैं,
भाग्य में उनके बैकुंठ धाम है.
उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया
संसार में उसका उद्धार हुआ.
विवाह पंचमी की शुभकामनाएं
राम जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है,
ऐसे श्री रघुनंदन को हमारा प्रणाम है.
विवाह पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं
सिय राम मय सब जग जानी
करहु प्रणाम जोरी जुग पानी,
राम-सीता के विवाह वर्षगांठ की शुभकामाएं.
सीता राम चरित अति पावन
मधुर सरस अरु अति मनभावन.
पुनि पुनि कितनेहू सुने सुनाये
हिय की प्यास बुझत न बुझाये.
विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई
श्री राम-सीता के शुभ विवाह दिवस पर आपको एवं आपके परिवार को शुभ विवाह पंचमी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
