Vivah Panchami 2025: हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का त्योहार बहुत ही पवित्र और पावन माना गया है. यह पर्व हर साल अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है.

शास्त्रों के मुताबिक त्रेता युग में भगवान श्री राम ने राजा जनक के दरबार में हुए स्वयंवर सभा में शिव जी का धनुष तोड़ कर विवाह पंचमी की तिथि पर ही माता सीता से विवाह किया था.

जिस वजह से इस तिथि का काफी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. इसलिए अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और मनचाहा जीवनसाथी भी मिलता है.

इस दिन कुछ ऐसे उपाय भी है जिन्हें करने से पूजा का प्रभाव ज्यादा होता है. आइए जानते है.

विवाह पंचमी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के मुताबिक, अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 24 नवंबर को रात 09:22 मिनट पर शुरू होगी, जिसका समापन 25 नवंबर की रात 10:56 मिनट पर होगा. इसलिए पंचांग गणना के अनुसार इस साल विवाह पंचमी का पर्व 25 नवंबर को ही मनाया जाएगा.

शीघ्र विवाह के उपाय

किसी व्यक्ति के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं तो वे विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा को सामने रखकर उन्हें लाल या पिला वस्त्र अर्पित करें. इसके बाद उनका पिले रंग की मौली से गठबंधन कराएं.

इसके अलावा इस दिन रामचरितमानस में दिए गए स्वयंवर प्रसंग का पाठ करें. ऐसा करने से विवाह के योग जल्दी बनते हैं और मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है.

सुखी दांपत्य जीवन के उपाय

दांपत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए इस दिन राम दरबार की विधिवत पूजा करें. पूजा में माता सीता को लास सिंदूर और सुहाग की सामग्री अर्पित करें, साथ ही भगवान राम और माता सीता को तुलसी के पत्तें डालकर खीर का भोग लगाएं.

इसके बाद वैवाहिक जोड़े इसे साथ में इस भोग को ग्रहण करें. यह करने से उनके बीच प्यार बेढ़ेगा.

वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर करने के उपाय

किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो वे विवाह पंचमी के दिन किसी भी राम मंदिर में जाए या अपने घर में ही भगवान राम और माता सीता के वैवाहिक प्रतिमा के चरणों पर फूल अर्पित कर, पूरे विधि-विधान से पूजा करें.

यह करने से वैवाहिक रिश्ते में आ रहीं बाधाएं दूर होती हैं और रिश्ते ओर भी मजबूत होते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.