हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाएं? तो राम-सीता विवाह तिथि पर करें ये खास उपाय, पाएं सुख और सौभाग्य!

Vivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाएं? तो राम-सीता विवाह तिथि पर करें ये खास उपाय, पाएं सुख और सौभाग्य!

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी खास पर्वों में से एक है. इस दिन को भगवान राम और माता सीता के शादी की सालगिरह का प्रतीक माना जाता है. इस साल विवाह पंचमी 25 नवंबर को मनाई जाएगी.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Nov 2025 03:54 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vivah Panchami 2025: हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का त्योहार बहुत ही पवित्र और पावन माना गया है. यह पर्व हर साल अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है.

शास्त्रों के मुताबिक त्रेता युग में भगवान श्री राम ने राजा जनक के दरबार में हुए स्वयंवर सभा में शिव जी का धनुष तोड़ कर विवाह पंचमी की तिथि पर ही माता सीता से विवाह किया था.

जिस वजह से इस तिथि का काफी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. इसलिए अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और मनचाहा जीवनसाथी भी मिलता है.

इस दिन कुछ ऐसे उपाय भी है जिन्हें करने से पूजा का प्रभाव ज्यादा होता है. आइए जानते है.

विवाह पंचमी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के मुताबिक, अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 24 नवंबर को रात 09:22 मिनट पर शुरू होगी, जिसका समापन 25 नवंबर की रात 10:56 मिनट पर होगा. इसलिए पंचांग गणना के अनुसार इस साल विवाह पंचमी का पर्व 25 नवंबर को ही मनाया जाएगा.

शीघ्र विवाह के उपाय

किसी व्यक्ति के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं तो वे विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा को सामने रखकर उन्हें लाल या पिला वस्त्र अर्पित करें. इसके बाद उनका पिले रंग की मौली से गठबंधन कराएं.

इसके अलावा इस दिन रामचरितमानस में दिए गए स्वयंवर प्रसंग का पाठ करें. ऐसा करने से विवाह के योग जल्दी बनते हैं और मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है.

सुखी दांपत्य जीवन के उपाय

दांपत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए इस दिन राम दरबार की विधिवत पूजा करें. पूजा में माता सीता को लास सिंदूर और सुहाग की सामग्री अर्पित करें, साथ ही भगवान राम और माता सीता को तुलसी के पत्तें डालकर खीर का भोग लगाएं.

इसके बाद वैवाहिक जोड़े इसे साथ में इस भोग को ग्रहण करें. यह करने से उनके बीच प्यार बेढ़ेगा.

वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर करने के उपाय

किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो वे विवाह पंचमी के दिन किसी भी राम मंदिर में जाए या अपने घर में ही भगवान राम और माता सीता के वैवाहिक प्रतिमा के चरणों पर फूल अर्पित कर, पूरे विधि-विधान से पूजा करें.

यह करने से वैवाहिक रिश्ते में आ रहीं बाधाएं दूर होती हैं और रिश्ते ओर भी मजबूत होते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 07 Nov 2025 03:54 PM (IST)
Lord Ram Goddess Sita Vivah Panchami 2025

Frequently Asked Questions

विवाह पंचमी का पर्व कब मनाया जाता है?

विवाह पंचमी का पर्व हर साल अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. 2025 में यह पर्व 25 नवंबर को मनाया जाएगा.

विवाह पंचमी का क्या महत्व है?

शास्त्रों के अनुसार, इसी दिन भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह किया था. इस तिथि पर भगवान राम और माता सीता की पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि मिलती है.

शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा को लाल या पीला वस्त्र अर्पित कर पीले रंग की मौली से गठबंधन कराएं. स्वयंवर प्रसंग का पाठ करना भी लाभकारी होता है.

दांपत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए क्या करें?

इस दिन राम दरबार की पूजा करें और माता सीता को सिंदूर व सुहाग की सामग्री अर्पित करें. तुलसी के पत्तों वाली खीर का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें.

Embed widget