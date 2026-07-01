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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVivah Muhurat July 2026: जुलाई में विवाह के सिर्फ 4 शुभ दिन, इसके बाद लग जाएंगे चातुर्मास, देखें मुहूर्त

Vivah Muhurat July 2026: जुलाई में विवाह के सिर्फ 4 शुभ दिन, इसके बाद लग जाएंगे चातुर्मास, देखें मुहूर्त

July 2026 Vivah Muhurat: जुलाई में विवाह के लिए सिर्फ 4 शुभ दिन हैं, पंचांग अनुसार इसके बाद चातुर्मास शुरू हो जाएंगे और समस्त मांगलिक कार्य पर रोक लग जाएगी. जुलाई के शुभ मुहूर्त यहां देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 01 Jul 2026 12:13 PM (IST)
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July 2026 Vivah Muhurat: विवाह केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का दीर्घकालिक बंधन है. इसलिए इस महत्वपूर्ण संस्कार को ऐसे समय में संपन्न किया जाता है, जब ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति शुभ मानी जाती है. यही वजह है कि विवाह के लिए शुभ मुहूर्त पर जरुर विचार किया जाता है.

हालांकि साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें बिना मुहूर्त देखे विवाह किया जा सकता है जैसे भड़ली नवमी, अक्षय तृतीया आदि. इस बार जुलाई में विवाह के लिए सिर्फ 4 शुभ दिन है, क्योंकि इसी माह चातुर्मास भी लग जाएगा. उसके बाद शुभ कार्य पर रोक लग जाती है.

जुलाई 2026 विवाह मुहूर्त

  • 1 जुलाई, 2026 बुधवार: सुबह 06:51 - शाम 04:04
  • 6 जुलाई 2026 - सुबह 01:41 - सुबह 05:29, 7 जुलाई
  • 7 जुलाई 2026, सुबह 05:29 - दोपहर 02:31
  • 11 जुलाई 2026, सुबह 12:05 - सुबह 05:32, 12 जुलाई

शादी के लिए शुभ मुहूर्त क्यों देखना जरुरी

विवाह का मुहूर्त इसलिए चुना जाता है ताकि यह शुभ संस्कार ऐसे समय पर संपन्न हो, जिसे वैदिक ज्योतिष में सबसे अनुकूल माना गया है. मान्यता के अनुसार, जब ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति शुभ होती है, तब नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत सकारात्मक वातावरण और मंगलकारी ऊर्जा के साथ होती है. इसी कारण ज्योतिषी तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, लग्न और वर-वधू की जन्म कुंडलियों का गहन अध्ययन करके विवाह के लिए सबसे उपयुक्त समय निर्धारित करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में संपन्न विवाह से दांपत्य जीवन में सामंजस्य, सुख, समृद्धि और स्थिरता का संचार होता है तथा जीवन में आने वाली संभावित बाधाओं का प्रभाव कम माना जाता है.

चातुर्मास कब से शुरू

इस बार चातुर्मास 25 जुलाई से शुरू होंगे और 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर इसका समापन होगा. देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं. इस चार माह की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है. इस दौरान विवाह, गृहप्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. 

नवंबर 2026 विवाह शुभ मुहूर्त 

22 नवंबर 2026, सुबह 6:44 बजे से रात 12:08 बजे तकृ
25 नवंबर 2026, सुबह 6:47 बजे तक, रात 11:25 बजे 25 नवंबर 2026 
26 नवंबर 2026, सुबह 6:47 बजे से सुबह 6:48 बजे तक
26 नवंबर 2026, सुबह 6:48 से शाम 5:47 तक
29 नवंबर 2026, सुबह 6:55 से 10:59 तक

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 01 Jul 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Shadi Muhurat Vivah Muhurat 2026 Shubh Muhurat 2026
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