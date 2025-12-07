Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Virgo Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: कन्या राशि के जातकों के लिए शुरुआत मिश्रित और थोड़ी जोखिमपूर्ण दिख रही है. चोट, गिरावट या चोरी जैसी समस्याएँ चुनौती बन सकती हैं, इसलिए यात्रा और वाहन चलाते समय लापरवाही बिल्कुल मत करना. अचानक यात्रा की स्थिति बनेगी, जिससे आपकी दिनचर्या गड़बड़ा सकती है.

धार्मिक और पारिवारिक आयोजनों में व्यस्तता रहेगी, लेकिन इसी बीच तनाव भी बना रहेगा.

परिवार राशिफल

घर-परिवार में बदलाव का दौर चल रहा है. किसी रिश्तेदार या करीबी से उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे आप भावनात्मक रूप से निराश हो सकते हैं. कुछ फैसले आपको अकेले लेने पड़ेंगे और शुरुआत में दबाव महसूस होगा, लेकिन समझदारी से स्थिति आपके पक्ष में मुड़ जाएगी.

लव राशिफल

प्रेम संबंधों में स्थिरता और सकारात्मकता रहेगी. आप अपने पार्टनर को पहले से ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे. गलतफहमी की गुंजाइश कम है, लेकिन रिश्ते में ओवर-एक्सपेक्टेशन से बचें. विवाहेत्तर तनाव नहीं है रिश्ते सामान्य और संतुलित रहेंगे.

व्यापार राशिफल

बिज़नेस में इस सप्ताह खर्च बढ़ सकता है, खासकर किसी सामाजिक, पारिवारिक या आकस्मिक कारण से. बड़े पैसों का लेन-देन करते समय सावधानी जरूरी है. किसी पर भरोसा करके महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है. मार्केट स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बहुत बड़े जोखिम से दूर रहें.

नौकरी राशिफल

एम्प्लॉयड व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह मजबूत है. सीनियर सहयोग करेंगे और किसी जटिल काम को पूरा करने में मदद मिलेगी. आपके विरोधियों की चालें इस बार काम नहीं करेंगी. ऑफिस में आपका दबदबा और महत्व दोनों बढ़ेंगे. प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत साफ दिखते हैं.

युवा और करियर राशिफल

युवाओं के लिए समय संतुलित है. किसी नए अवसर के लिए तैयार रहें, लेकिन भावनात्मक फैसले न लें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को ध्यान में उतार-चढ़ाव महसूस होगा, पर सप्ताह का दूसरा भाग बेहतर रहेगा.

धन राशिफल

आकस्मिक रूप से कोई बड़ा खर्च उभर सकता है यह खर्च जरूरी भी हो सकता है और टाला नहीं जा सकेगा. आय स्थिर रहेगी, लेकिन इस सप्ताह बचत कमजोर दिखती है. फिजूल खर्च से बचना जरूरी है.

हेल्थ राशिफल

हल्की चोट, मोच, या सीढ़ियों/सड़क पर फिसलने से सावधान रहें. मानसिक तनाव और अनियमित खान-पान ऊर्जा कम कर सकता है. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान रखना होगा.

शुभ अंक 3

3 शुभ रंग हल्का हरा

उपाय

बुधवार को किसी गौशाला में हरा चारा दान करें और गणेश जी के सामने दीपक जलाकर दिन की शुरुआत करें.

FAQs

Q1 क्या इस सप्ताह यात्रा शुभ रहेगी?

A1 जरूरी यात्रा ही करें, क्योंकि चोट और सामान खोने का जोखिम है.

Q2 क्या परिवार से सहयोग मिलेगा?

A2 नहीं, उतना नहीं जितनी उम्मीद है आपको कई काम अकेले निभाने पड़ेंगे.

Q3 क्या नौकरी में तरक्की के संकेत हैं?

A3 हाँ, सीनियर खास सपोर्ट देंगे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है.

Q4 क्या बिज़नेस में बड़ा खर्च होगा?

A4 हाँ, आकस्मिक खर्चा उभर सकता है, जिससे बजट प्रभावित होगा.

Q5 क्या लव लाइफ स्थिर रहेगी?

A5 बिल्कुल रिशते में समझ बढ़ेगी और नजदीकियां मजबूत होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.