हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVirgo Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: कन्या राशि के जातक इस हफ्ते बरतें सावधानी, नुकसान होने की संभावना!

Virgo Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: कन्या राशि के जातक इस हफ्ते बरतें सावधानी, नुकसान होने की संभावना!

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें पढ़ें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Dec 2025 09:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Virgo Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: कन्या राशि के जातकों के लिए शुरुआत मिश्रित और थोड़ी जोखिमपूर्ण दिख रही है. चोट, गिरावट या चोरी जैसी समस्याएँ चुनौती बन सकती हैं, इसलिए यात्रा और वाहन चलाते समय लापरवाही बिल्कुल मत करना. अचानक यात्रा की स्थिति बनेगी, जिससे आपकी दिनचर्या गड़बड़ा सकती है.

धार्मिक और पारिवारिक आयोजनों में व्यस्तता रहेगी, लेकिन इसी बीच तनाव भी बना रहेगा.

परिवार राशिफल

घर-परिवार में बदलाव का दौर चल रहा है. किसी रिश्तेदार या करीबी से उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे आप भावनात्मक रूप से निराश हो सकते हैं. कुछ फैसले आपको अकेले लेने पड़ेंगे और शुरुआत में दबाव महसूस होगा, लेकिन समझदारी से स्थिति आपके पक्ष में मुड़ जाएगी.

लव राशिफल

प्रेम संबंधों में स्थिरता और सकारात्मकता रहेगी. आप अपने पार्टनर को पहले से ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे. गलतफहमी की गुंजाइश कम है, लेकिन रिश्ते में ओवर-एक्सपेक्टेशन से बचें. विवाहेत्तर तनाव नहीं है रिश्ते सामान्य और संतुलित रहेंगे.

व्यापार राशिफल

बिज़नेस में इस सप्ताह खर्च बढ़ सकता है, खासकर किसी सामाजिक, पारिवारिक या आकस्मिक कारण से. बड़े पैसों का लेन-देन करते समय सावधानी जरूरी है. किसी पर भरोसा करके महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है. मार्केट स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बहुत बड़े जोखिम से दूर रहें.

नौकरी राशिफल

एम्प्लॉयड व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह मजबूत है. सीनियर सहयोग करेंगे और किसी जटिल काम को पूरा करने में मदद मिलेगी. आपके विरोधियों की चालें इस बार काम नहीं करेंगी. ऑफिस में आपका दबदबा और महत्व दोनों बढ़ेंगे. प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत साफ दिखते हैं.

युवा और करियर राशिफल

युवाओं के लिए समय संतुलित है. किसी नए अवसर के लिए तैयार रहें, लेकिन भावनात्मक फैसले न लें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को ध्यान में उतार-चढ़ाव महसूस होगा, पर सप्ताह का दूसरा भाग बेहतर रहेगा.

धन राशिफल

आकस्मिक रूप से कोई बड़ा खर्च उभर सकता है यह खर्च जरूरी भी हो सकता है और टाला नहीं जा सकेगा. आय स्थिर रहेगी, लेकिन इस सप्ताह बचत कमजोर दिखती है. फिजूल खर्च से बचना जरूरी है.

हेल्थ राशिफल

हल्की चोट, मोच, या सीढ़ियों/सड़क पर फिसलने से सावधान रहें. मानसिक तनाव और अनियमित खान-पान ऊर्जा कम कर सकता है. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान रखना होगा.

  • शुभ अंक 3
  • शुभ रंग हल्का हरा

उपाय

बुधवार को किसी गौशाला में हरा चारा दान करें और गणेश जी के सामने दीपक जलाकर दिन की शुरुआत करें.

FAQs

Q1 क्या इस सप्ताह यात्रा शुभ रहेगी?
A1 जरूरी यात्रा ही करें, क्योंकि चोट और सामान खोने का जोखिम है.

Q2 क्या परिवार से सहयोग मिलेगा?
A2 नहीं, उतना नहीं जितनी उम्मीद है आपको कई काम अकेले निभाने पड़ेंगे.

Q3 क्या नौकरी में तरक्की के संकेत हैं?
A3 हाँ, सीनियर खास सपोर्ट देंगे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है.

Q4 क्या बिज़नेस में बड़ा खर्च होगा?
A4 हाँ, आकस्मिक खर्चा उभर सकता है, जिससे बजट प्रभावित होगा.

Q5 क्या लव लाइफ स्थिर रहेगी?
A5 बिल्कुल रिशते में समझ बढ़ेगी और नजदीकियां मजबूत होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Dec 2025 09:40 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kanya Rashifal Kanya Saptahik Rashifal Virgo Horoscope
