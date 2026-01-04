यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए भाग्यवर्धक और शुभ परिणाम देने वाला रहेगा. लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान निकलने से मन को राहत मिलेगी.
Virgo Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए भाग्यवर्धक और शुभ परिणाम देने वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में ही लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान निकलने से मन को राहत मिलेगी. आप चाहे नौकरीपेशा हों या व्यवसाय से जुड़े हों, यह सप्ताह आपके लिए प्रगति और लाभ लेकर आ रहा है.
करियर और नौकरी
जो लोग अपने करियर को लेकर परेशान थे या नई दिशा तलाश रहे थे, उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको किसी लाभकारी योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा. वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत और योग्यता की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
बिजनेस और वित्त
व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा. खासतौर पर कमीशन, डीलिंग और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है. नई डील फाइनल होने या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.
शिक्षा और छात्र
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है. कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जैसे रिजल्ट, सेलेक्शन या इंटरव्यू कॉल.
लव और मैरिड लाइफ
प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे. शादीशुदा लोगों के जीवन में भी खट्टी-मीठी नोकझोंक के साथ खुशहाली बनी रहेगी.
परिवार और यात्रा
लाइफ पार्टनर और परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बन सकती है, जिससे आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे.
स्वास्थ्य
सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी. मानसिक तनाव कम होगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.
उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणपति मंत्र का जप करें.
शुभ रंग हरा
शुभ अंक 5
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
