हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVirgo Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: कन्या राशि को किस्मत का साथ, करियर में तरक्की और शुभ समाचार

Virgo Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: कन्या राशि को किस्मत का साथ, करियर में तरक्की और शुभ समाचार

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के लिए नए साल 2026 का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? करियर, धन, व्यापार, सेहत, नौकरी पर क्या पडे़गा असर? पढ़ें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jan 2026 06:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Virgo Weekly Horoscope 4 to 10  January 2026: यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए भाग्यवर्धक और शुभ परिणाम देने वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में ही लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान निकलने से मन को राहत मिलेगी. आप चाहे नौकरीपेशा हों या व्यवसाय से जुड़े हों, यह सप्ताह आपके लिए प्रगति और लाभ लेकर आ रहा है.

करियर और नौकरी
जो लोग अपने करियर को लेकर परेशान थे या नई दिशा तलाश रहे थे, उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको किसी लाभकारी योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा. वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत और योग्यता की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

बिजनेस और वित्त
व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा. खासतौर पर कमीशन, डीलिंग और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है. नई डील फाइनल होने या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

शिक्षा और छात्र
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है. कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जैसे रिजल्ट, सेलेक्शन या इंटरव्यू कॉल.

लव और मैरिड लाइफ
प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे. शादीशुदा लोगों के जीवन में भी खट्टी-मीठी नोकझोंक के साथ खुशहाली बनी रहेगी.

परिवार और यात्रा
लाइफ पार्टनर और परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बन सकती है, जिससे आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य
सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी. मानसिक तनाव कम होगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणपति मंत्र का जप करें.

शुभ रंग हरा
शुभ अंक 5

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 04 Jan 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Virgo Weekly Horoscope Virgo Weekly Horoscope Virgo Horoscope

Frequently Asked Questions

कन्या राशि वालों के लिए 4 से 10 जनवरी 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए भाग्यवर्धक और शुभ परिणाम देने वाला रहेगा. लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान निकलने से मन को राहत मिलेगी.

करियर के लिहाज से यह सप्ताह कैसा है?

जो लोग करियर को लेकर परेशान थे, उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है. वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत और योग्यता की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

व्यापारियों के लिए क्या खास है इस सप्ताह?

व्यवसायों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा. कमीशन, डीलिंग और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

शिक्षा और छात्रों के लिए सप्ताह कैसा है?

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है. कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जैसे रिजल्ट, सेलेक्शन या इंटरव्यू कॉल.

स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के बारे में क्या कहा गया है?

सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी और मानसिक तनाव कम होगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बन सकती है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'मैं राज करने आई हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता...', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
'मैं राज करने आई हूं', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
Advertisement

वीडियोज

Indore Breaking: दूषित पानी को लेकर Mohan Yadav सरकार के खिलाफ Congress का प्रदर्शन | MP
Masoom Sharma, Haryanvi Songs, सरकार द्वारा Ban और अन्य बातें | Amanraj Gil Interview
BMC Election 2026: BMC चुनाव...मुंबई मेयर की लड़ाई, हिंदू-मुस्लिम पर आई! | Waris Pathan | Fadnavis
Ankita Bhandari Hatyakand: अंकिता भंडारी केस ने पकड़ा तूल, Uttarakhand में विपक्ष का प्रदर्शन
G RAM G Bill Controversy: जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस पर भड़के कृषि मंत्री | Mgnrega
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'मैं राज करने आई हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता...', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
'मैं राज करने आई हूं', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें अमेरिका के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
ट्रेंडिंग
Video: 'बस हवाई जहाज की कमी रह गई' दूल्हे को दहेज मिला सामान देख चकरा जाएगा आपका सिर- यूजर्स भी हैरान
'बस हवाई जहाज की कमी रह गई' दूल्हे को दहेज मिला सामान देख चकरा जाएगा आपका सिर- यूजर्स भी हैरान
यूटिलिटी
कहीं आपका पैन कार्ड बंद तो नहीं हो गया? ऐसे कर सकते हैं चेक
कहीं आपका पैन कार्ड बंद तो नहीं हो गया? ऐसे कर सकते हैं चेक
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget