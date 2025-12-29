हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Virgo Weekly Horoscope: नए साल की शुरुआत में कन्या राशि वालों के लिए चुनौतियाँ!

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के लिए दिसंबर का खत्म होता साल और आने वाला नए साल 2026 का पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है? करियर, धन, व्यापार, सेहत, नौकरी पर क्या पडे़गा असर? पढ़ें राशिफल,

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 29 Dec 2025 06:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Virgo Weekly Horoscope 29 December 2025 to 4 January 2026: साल के अंत और नए साल की शुरुआत का यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए मिला-जुला रहने वाला है. पारिवारिक, प्रोफेशनल और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. धैर्य और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ-साथ सीनियर्स की ओर से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. ऐसे में काम को लेकर निराश होने के बजाय निरंतरता बनाए रखना जरूरी होगा.

व्यापार राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का मध्य सतर्कता की मांग करता है. यदि आप किसी नई योजना में निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो उसे मळमास के बाद के लिए टालना ही समझदारी होगी. इस दौरान किसी को भी धन उधार देने से पहले सोच-समझकर फैसला लें, अन्यथा पैसा फंसने की संभावना बनी रहेगी.

धन और संपत्ति राशिफल

अचल संपत्ति से जुड़े विवाद आपको उलझाए रख सकते हैं, जिसके चलते आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएंगे. इस सप्ताह बड़े आर्थिक फैसलों से बचना ही बेहतर रहेगा.

पारिवारिक जीवन

संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता आपको परेशान कर सकती है, जिसे सुलझाने के लिए यात्रा या लंबी ड्राइव करनी पड़ सकती है. परिवार के किसी सदस्य के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है. घरेलू मामलों में माता-पिता से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन खिन्न रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको खास प्रयास करने होंगे. कामकाज की व्यस्तता के कारण यदि आप लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करते हैं, तो रिश्ते में दूरी आ सकती है. समय निकालकर संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है. निजी संबंधों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम जरूरी रहेगा.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणपति मंत्र का जप करें.

शुभ रंग हरा
शुभ अंक 5

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 29 Dec 2025 06:50 AM (IST)
Virgo Weekly Horoscope Virgo Horoscope
