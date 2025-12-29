Virgo Weekly Horoscope: नए साल की शुरुआत में कन्या राशि वालों के लिए चुनौतियाँ!
Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के लिए दिसंबर का खत्म होता साल और आने वाला नए साल 2026 का पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है? करियर, धन, व्यापार, सेहत, नौकरी पर क्या पडे़गा असर? पढ़ें राशिफल,
Virgo Weekly Horoscope 29 December 2025 to 4 January 2026: साल के अंत और नए साल की शुरुआत का यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए मिला-जुला रहने वाला है. पारिवारिक, प्रोफेशनल और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. धैर्य और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी.
करियर और नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ-साथ सीनियर्स की ओर से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. ऐसे में काम को लेकर निराश होने के बजाय निरंतरता बनाए रखना जरूरी होगा.
व्यापार राशिफल
व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का मध्य सतर्कता की मांग करता है. यदि आप किसी नई योजना में निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो उसे मळमास के बाद के लिए टालना ही समझदारी होगी. इस दौरान किसी को भी धन उधार देने से पहले सोच-समझकर फैसला लें, अन्यथा पैसा फंसने की संभावना बनी रहेगी.
धन और संपत्ति राशिफल
अचल संपत्ति से जुड़े विवाद आपको उलझाए रख सकते हैं, जिसके चलते आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएंगे. इस सप्ताह बड़े आर्थिक फैसलों से बचना ही बेहतर रहेगा.
पारिवारिक जीवन
संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता आपको परेशान कर सकती है, जिसे सुलझाने के लिए यात्रा या लंबी ड्राइव करनी पड़ सकती है. परिवार के किसी सदस्य के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है. घरेलू मामलों में माता-पिता से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन खिन्न रहेगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको खास प्रयास करने होंगे. कामकाज की व्यस्तता के कारण यदि आप लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करते हैं, तो रिश्ते में दूरी आ सकती है. समय निकालकर संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.
स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक तनाव का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है. निजी संबंधों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम जरूरी रहेगा.
उपाय
बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणपति मंत्र का जप करें.
शुभ रंग हरा
शुभ अंक 5
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
